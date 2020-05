Σαλβαδόρ Νταλί: H αμφιλεγόμενη ζωή και τέχνη του πιο διάσημου σουρεαλιστή

Ο Σαλβαδόρ Νταλί, που γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 116 χρόνια, είναι ίσως ο πιο διάσημος και σημαντικός ζωγράφος του 20ου αιώνα. Με την τέχνη του άλλαξε για πάντα το πρόσωπο της σύγχρονης τέχνης, ενώ με τις πρωτοποριακές ιδέες του έκανε το κίνημα του σουρεαλισμού διάσημο σε όλο τον κόσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Όταν ο Νταλί συνάντησε τον Μαγκρίτ, εμείς ήμασταν παρόντες

Με μία καλλιτεχνική πορεία που διήρκησε πάνω από 6 δεκαετίες και αμέτρητα έργα τέχνης, δεν είναι τυχαίο που μέχρι σήμερα ασκεί εμφανή επιρροή στην σύγχρονη τέχνη. Μέχρι και το τέλος της ζωής του το 1989, είχε δημιουργήσει μία ασύγκριτη κληρονομιά, που δεν περιλαμβάνει μόνο τους διάσημους σουρεαλιστικούς του πίνακες, αλλά και γλυπτά, φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες και πολλά άλλα.

Παρ’ όλ’ αυτά, στην εποχή του, ο Ισπανός καλλιτέχνης δεν ήταν τόσο αποδεκτός από την καλλιτεχνική κοινότητα, λόγω της εκκεντρικής και συχνά προκλητικής προσωπικότητάς του, ενώ συχνά οι δηλώσεις και τα έργα του προκαλούσαν αντιδράσεις ακόμα και από τους πιο πρωτοποριακούς.

Μία αμφιλεγόμενη ευφυία χωρίς όρια

Από την αρχή της πορείας του, ο Νταλί είχε συνειδητοποιήσει το μεγαλείο της καλλιτεχνικής του ευφυίας. Έτσι, υποτιμούσε τους καθηγητές του στη Σχολή Καλών Τεχνών που φοιτούσε, με αποτέλεσμα μάλιστα να αποβληθεί δύο φορές.

Παράλληλα, όσο μεγάλωνε, τόσο πιο προκλητικές δηλώσεις έκανε. Κανείς δεν ξέρει ακόμα αν εννοούσε όσα δήλωνε, ή αν όλα γίνονταν στο πλαίσιο ενός «πειράματος», ώστε να προκαλέσει αντιδράσεις. Αυτό που ξέρουμε όμως, είναι ότι από την δεκαετία του ’30, οι φιλελεύθερες ιδέες που κάποτε μοιραζόταν με τον αγαπημένο του φίλο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα φάνηκαν να αντικαθίστανται από προκλητικές δηλώσεις περί θαυμασμού του Χίτλερ, αλλά και του δικτάτορα της Ισπανίας, Φράνκο.

Μάλιστα, ο θεμελιωτής του υπερρεαλισμού, συγγραφέας και ποιητής Αντρέ Μπρετόν με τη σύμφωνη γνώμη των περισσότερων εκπροσώπων του κινήματος, καταδίκασε τον Νταλί και στη συνέχεια τον διέγραψε από το σουρεαλιστικό κίνημα! Αυτό φυσικά δεν σταμάτησε τον Ισπανό καλλιτέχνη, ο οποίος δήλωνε (τη διάσημη πλέον φράση του): «Η μόνη διαφορά μου από τους Σουρεαλιστές, είναι πως εγώ είμαι Σουρεαλιστής».

Φυσικά, οι αντιπαραθέσεις του με τον πνευματικό κόσμο δεν περιορίζονταν μόνο μέσα στο κίνημα του υπερρεαλισμού. Ο Τζορτ Όργουελ είχε δηλώσει ανοιχτά την απέχθεια του για τον καλλιτέχνη, παρ’ όλο που φυσικά αναγνώριζε το «αναμφισβήτητο ξεχωριστό του ταλέντο».

Σαν να μην έφταναν οι καλλιτεχνικές και πολιτικές του διαμάχες με τους συναδέλφους του, εντάσεις προκαλούσε και η προσωπική του ζωή. Ο μεγάλος του έρωτας και σύντροφός του Γκαλά ήταν σύζυγος του Πωλ Ελυάρ, του διάσημου ποιητή και φίλου του Σαλβαντόρ Νταλί. Την ίδια χρονιά που ο Ισπανός καλλιτέχνης επισκέφτηκε τον Γάλλο ποιητή, για να ζωγραφίσει το διάσημο «Πορτρέτο του Πωλ Ελυάρ», ήταν και η χρονιά που ερωτεύτηκε τη σύζυγό του.

Οι πιο αμφιλεγόμενοι πίνακες του

Πορτρέτο του Πωλ Ελυάρ (1929)

Το πορτρέτο του Πωλ Ελυάρ σίγουρα δεν είναι ούτε ο πιο αμφιλεγόμενος, ούτε ο πιο πρωτοποριακός πίνακας που έχει ποτέ δημιουργήσει ο Νταλί. Είναι, όμως, άξιο σχολιασμού το γεγονός ότι ο Ισπανός ζωγράφος την ίδια χρονιά με τη δημιουργία αυτού του πίνακα ερωτεύτηκε και στη συνέχεια παντρεύτηκε την πρώην γυναίκα του Πωλ Ελυάρ, παρ’ όλο που ήταν ένας πολύ καλός του φίλος.

Christ of Saint John of the Cross (1951)

Ακόμα και οι μεγαλύτεροι θαυμαστές του Νταλί δεν γνωρίζουν πόσο αμφιλεγόμενος είναι αυτός ο πίνακας. Το 1952, η Πόλη της Γλασκώβης αγόρασε αυτόν τον πίνακα, έναν μόλις χρόνο μετά την ολοκλήρωση του από τον Νταλί. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι το «διαμάντι» του μουσείου Kelvingrove της πόλης, όταν όμως είχε ανακοίνωθεί η πώληση του, οι θρησκευόμενοι κάτοικοι της Γλασκώβης είχαν εξαγριωθεί. Μάλιστα, ο πίνακας είχε σχεδόν καταστραφεί δύο φορές. Βάνδαλοι φανατικοί έχουν αποπειραθεί να το καταστρέψουν το 1961, αλλά και το 1980. Ευτυχώς δεν τα κατάφεραν.

Portrait Of My Dead Brother (1963)

Αυτός ο ασυνήθιστος για τον Νταλί πίνακας αφορά μια πολύ σημαντική ιστορία στη ζωή του καλλιτέχνη, την σχέση του με τον αδερφό του. Το πρόσωπο που απεικονίζεται λέγεται ότι ανήκει στον αδερφό του Νταλί, που πέθανε όταν ήταν μόλις 3 ετών. Ο ίδιος ο Νταλί υποστήριζε πως οι γονείς του τον θεωρούσαν μετενσάρκωση του αδερφού του, γι’ αυτό και του έδωσαν το ίδιο όνομα. Έτσι, από μικρή ηλικία προσπαθούσε να συμπεριφέρεται εκκεντρικά, ώστε να αποδείξει την διαφορετικότητα του. Βέβαια, μετά από πολλά χρόνια άρχισε να υπονοεί ότι και ο ίδιος πίστευε πως μπορεί να ήταν η μετενσάρκωση του αδερφού του.