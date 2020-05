H Cher τραγουδάει στα ισπανικά το τραγούδι «Chiquitita» των ABBA, για καλό σκοπό!

Τα έσοδα από την κυκλοφορία του τραγουδιού, το οποίο είναι το πρώτο single της Cher στα ισπανικά, θα δοθούν στην UNICEF, ακριβώς όπως είχε γίνει όταν η Σουηδική ποπ μπάντα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το κομμάτι το 1979.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η 73χρονη σταρ ερμηνεύει το «Chiquitita», καθώς το έχει ήδη κάνει ήδη στα αγγλικά για την ταινία «Mamma Mia: Here We Go Again!», που κυκλοφόρησε το 2018 και έπειτα στο άλμπουμ της «Dancing Queen», που είναι αφιερωμένο στους ABBA και στα αξέχαστα τραγούδια τους!

Ακούστε την Ισπανική εκδοχή του τραγουδιού εδώ:

Μιλώντας για το single, η Cher αναφέρει: «Όταν όλα άλλαξαν στον κόσμο, ήθελα να βοηθήσω. Φαινόταν σαν αυτή να είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω».

«Θαυμάζω εδώ και πολύ καιρό τη UNICEF, ειδικά για τη δουλειά τους στην εκπαίδευση νέων γυναικών», συνέχισε. «Η ηθοποιός Audrey Hepburn ήταν η ηρωίδα μου και ήμουν τόσο περήφανη όταν έγινε η πρώτη τους Πρέσβειρα Καλής Θέλησης το 1988. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να δώσουμε προτεραιότητα σε κάθε παιδί σε όλο τον κόσμο σαν να ήταν δικό μας».

Το 1979, οι ABBA είχαν δεσμευτεί να δωρίσουν το ήμισυ των δικαιωμάτων από το «Chiquitita» στη UNICEF μετά την εκτέλεση του τραγουδιού σε μια εκδήλωση για εκείνη. Αργότερα όλα τα μέλη της μπάντας συμφώνησαν στο να δωρίσουν τελικά ολόκληρο το ποσό στην φιλανθρωπική οργάνωση!