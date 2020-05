«Τwilight»: Το νέο βιβλίο για τη δημοφιλή τετραλογία θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι

Σε viral είδηση εξελίχθηκε αμέσως η συγκεκριμένη. Πρόκειται για την ανακοίνωση νέου βιβλίου στη σειρά «Twilight», από την συγγραφέα τους, Stephenie Meyer.

Συγκεκριμένα, η Meyer θα κυκλοφορήσει το πέμπτο βιβλίο της σειράς, 12 χρόνια μετά το τελευταίο («Χαραυγή»), με τίτλο «Midnight Sun», στις 4 Αυγούστου 2020, δηλαδή περίπου σε έναν μήνα.

Η ρομαντική σειρά φαντασίας με τους εκατομμύρια φανατικούς θαυμαστές, θα αφηγείται ξανά την ιστορία αγάπης της Μπέλα και του βρικόλακα Έντουαρντ Κάλεν, αυτή τη φορά όμως, από την πλευρά του Έντουαρντ. Το νέο βιβλίο θα είναι 672 σελίδες, πιο…σκοτεινό από το πρώτο μυθιστόρημα και θα αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το παρελθόν του Έντουαρντ, πριν γίνει βρικόλακας.

Το «Midnight Sun» δεν είναι εντελώς καινούργια ιδέα, καθώς το 2008 είχε διαρρεύσει στο διαδίκτυο χειρόγραφο με δώδεκα κεφάλαια. Μετά τη διαρροή, η Μέγιερ έκανε παύση, εγκαταλείποντας το βιβλίο και δημοσιεύοντας ως δώρο στους φαν της ένα απόσπασμα στην ιστοσελίδα της.

BREAKING: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.”https://t.co/8IhF1Oys5k

— Good Morning America (@GMA) May 4, 2020