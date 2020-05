The Big Wind: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι και lyric video του Luke Elliot

Μόλις κυκλοφόρησε το lyric video του νέου τραγουδιού του Luke Elliot «The Big Wind» ή «Όσα παίρνει ο άνεμος,» κάνοντας πιο εύκολη την αναμονή της κυκλοφορίας του νέου ομώνυμου άλμπουμ, The Big Wind στις 8 Μαΐου 2020.

The Big Wind

Ο άνεμος της ίδιας της ζωής, ο άνεμος της αλλαγής, ο άνεμος της μουσικής. Με τη σαρωτική του δύναμη, τη θυελλώδη και ακατάπαυστη ορμή του που συγκλονίζει και συνεπαίρνει. Όπως και η μουσική, που ταξιδεύει με απίστευτη ταχύτητα, που άλλοτε καταλαγιάζει και άλλοτε πάλι ξεχύνεται ορμητικά σε ένα αέναο ταξίδι. Κάπως έτσι θα φθάσει στα μέρη μας ο τραγουδοποιός Luke Elliot με το νέο του άλμπουμ του, «The Big Wind», με έμπνευση από το μοιραίο 1839, όταν ξέσπασε μια καταστροφική θύελλα στην Ιρλανδία που έχει μείνει γνωστή ως The Night of the Big Wind.

Πολλοί είναι αυτοί που κυνηγούν θύελλες, κυνηγούν… το αδιανόητο, σύγχρονοι Δον Κιχώτες, ταξιδευτές ονειροπόλοι. Έτσι και ο Αμερικανός από το Νιου Τζέρσεϋ Luke Elliot ο οποίος πρόσφατα, βρέθηκε να «κυνηγά καταιγίδες», να αγωνίζεται για να ισορροπήσει μέσα στον ανεμοστρόβιλο της προσωπικής του ζωής από τη μία και της ακόρεστης δίψας του για δημιουργία από την άλλη. Και μέσα σε όλα αυτά, γεννήθηκε το καινούργιο του άλμπουμ, The Big Wind.

Οι αξέχαστες συναυλίες στην Ελλάδα

Τον Luke Elliot γνωρίσαμε για πρώτη φορά μαζί με τον Sivert Hoyem στο Somebody’s Man, σε μια εντυπωσιακή ερμηνεία. Στην Ελλάδα, πρωτοήρθε τον περασμένο Απρίλιο, όταν και άνοιξε τις συναυλίες των Madrugada στις τρεις αξέχαστες sold out συναυλίες τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχοντας κερδίσει το στοίχημα με το ελληνικό κοινό, ένα χρόνο αργότερα, ο Luke Elliot επιστρέφει στη χώρα μας για να παρουσιάσει περήφανα τη νέα δισκογραφική του δουλειά, The Big Wind το φθινόπωρο 2020 σε δύο συναυλίες.

Οι κριτικοί συγκρίνουν τον Luke Elliot με καλλιτέχνες της folk και rock μουσικής, σαν τους Hank Williams, Big Joe Turner, Bob Dylan, Elmore James, PJ Harvey και Nick Cave Πρόκειται για έναν σκοτεινό crooner, που τραγουδά με μία φωνή μελωδική και μελαγχολική, δυνατή και εύθραυστη ταυτόχρονα. Η φωνή του Luke Elliot είναι η φωνή ενός άνδρα ώριμου, έμπειρου, που ο χρόνος άφησε το τραυματικό σημάδι του πάνω του αλλά που ο ίδιος δεν έχασε την ευαισθησία και την αισθαντικότητά του.

Ο Luke Elliot έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα EP, με τίτλο Provisions και ένα άλμπουμ, Dressed for The Occasion, την παραγωγή του οποίου ανέλαβε ο εμβληματικός εκπρόσωπος της indie σκηνής, John Agnello (Sonic Youth, Dinosaur Jr., Kurt Vile) και απέσπασε πολύ καλές κριτικές.

Το νέο άλμπουμ του Luke Elliot

Το The Big Wind, είναι το δεύτερο άλμπουμ του Luke Elliot και θα κυκλοφορήσει στις αρχές Μαΐου με 10 τραγούδια. Η πρώτη γεύση από το The Big Wind, δόθηκε με το «Somebody’s Man featuring Sivert Høyem». Ένας διάλογος μεταξύ των δυο ανδρών, μεταξύ δυο φίλων που συνομιλούν μουσικά μεταξύ τους- ένα «τραγούδι δρόμου», ύμνος στην αγάπη και τον αποχαιρετισμό. Ακολούθησαν το «Carolyn», το «τραγούδι – επαναστάτης» του άλμπουμ και το «All On Board», που με την πανέμορφη ενορχηστρωτική ευαισθησία του και την περιπετειώδη μουσικότητα του δίνει τον τόνο σε ολόκληρο το άλμπουμ, και φυσικά σηματοδοτεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη διαφοροποίηση από το προηγούμενο.

Το The Big Wind, είναι ένα τολμηρό, καθηλωτικό άλμπουμ που αυθόρμητα ξυπνά μνήμες από τη νουάρ αισθητική των τραγουδιών, ή καλύτερα των ποιημάτων, του Tom Waits και του Nick Cave. Η έκδηλη ορχηστρική ευαισθησία και η περιπετειώδης μουσικότητα του ομώνυμου τραγουδιού δίνουν τον τόνο σε ολόκληρο το άλμπουμ. Ο Elliot γράφει εικονοπλαστικούς στίχους που διηγούνται μία ολοκληρωμένη ιστορία από μόνες τους, σύντομες σκηνές διαδέχονται η μία την άλλη δημιουργώντας αβίαστα μια ενιαία οπτικο-ακουστική σύνθεση. Τα φωνητικά απλά υπογραμμίζουν την εσωτερική ένταση του καλλιτέχνη, που τόσο με τους στίχους όσο και με τη μελωδία κινητοποιεί όλες τις αισθήσεις.

Μια εύθραυστη ισορροπία χαρακτηρίζει τη ζωή και την τέχνη του Luke Elliot. Μια δύναμη που σε κρατά δεμένο και δε σε αφήνει να χαθείς σαν μια βάρκα στην καταιγίδα είναι η μουσική του. Σαν ένα καταφύγιο κάτω από τις ριπές του ανέμου. Που στέκεται πάντα εκεί, μέσα στη ζέστη και στη θαλπωρή.