«Θεία Κωμωδία», «Ηχώ και Νάρκισσος» και άλλες παραγωγές στο ψηφιακό κανάλι της Στέγης

Ο πολιτισμός μας ενώνει. Ακόμα και αν δεν ακούμε το τρίτο κουδούνι, δεν κρατάμε πρόγραμμα στα χέρια μας, δεν ακουμπάμε τον διπλανό μας, βλέπουμε στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube καλλιτεχνικές στιγμές που έγραψαν ιστορία, σε μια νέα ζωή, που δεν υποκαθιστά την αίθουσα, την κοινή εμπειρία, το χειροκρότημα, αλλά μπορεί να μας αποκαλύψει καινούριες πτυχές και να αποκτήσει μια «άλλη» αλήθεια. Για το Ίδρυμα Ωνάση, ο πολιτισμός είναι τρόπος ζωής και η απεριόριστη πρόσβαση σε αυτόν είναι δικαίωμα όλων, ειδικά τώρα που διαρκώς μας υπενθυμίζεται η αξία αυτών που θεωρούσαμε αυτονόητα.

Τι καινούριο θα δούμε στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση:

Την Παρασκευή 1η Μαΐου κάνουμε ένα πνευματικό road trip με οδηγό τον Δάντη, καθώς η «Θεία Κωμωδία» του κάνει live premiere στις 21:00. Η παράσταση της Αργυρώς Χιώτη και των Vasistas , περιγράφει ένα ταξίδι προς το φως, που αρχίζει τον Απρίλιο του 1300. 720 χρόνια μετά, έρχεται στις οθόνες μας.

, το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση μετατρέπεται, σε τόπο συνάντησης των έξι φίλων που πρωταγωνιστούν στα «Κύματα» της , σε σκηνοθεσία , με τους χιλιάδες συνδρομητές του καναλιού σε έναν ζωντανό, διαδραστικό ψηφιακό ρόλο. Στις 6 Μαΐου, το βράδυ, το Ίδρυμα Ωνάση προτείνει μια διαφορετική ταινία, το ντοκιμαντέρ της Μαρίνας Δανέζη, «Σωματείο Ρακοσυλλεκτών», για τους ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες, καταγωγές, θρησκείες, που συνυπάρχουν αρμονικά. Το ντοκιμαντέρ, που συνάδει με τη φιλοσοφία του Ιδρύματος Ωνάση να ανοίγει συζητήσεις, παραχωρήθηκε από τη σκηνοθέτρια στο ψηφιακό κανάλι και θα προβληθεί σε live YouTube πρεμιέρα στις 21:00.

Επιπλέον διαθέσιμες εκδηλώσεις από 1/5:

Από την Παρασκευή 1η Μαΐου, στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, προστίθεται η συναρπαστική και συγκινητική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης το 2017, με τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο σε μια αξέχαστη βραδιά, σε συντονισμό της Διευθύντριας Πολιτισμού του Ιδρύματος, Αφροδίτης Παναγιωτάκου .

Συνεχίζονται οι «Τρωάδες»

Έως τις 6 Μαΐου μπορούμε να παρακολουθήσουμε, στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, τις διαπολιτισμικές «Τρωάδες» του Ευριπίδη από το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών, με τη μοναδική ματιά του Θεόδωρου Τερζόπουλου.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

Το Αρχείο Καβάφη συνεχίζει να μας εμβαπτίζει στον μοναδικό κόσμο του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη , με το πρόγραμμα « Επτά Ποιήματα, Επτά Μαθήματα» , όπου η ανάλυση ενός ποιήματος κάθε φορά (αυτή την εβδομάδα παρουσιάζεται το «Εν τω Μηνί Αθύρ») μετατρέπεται σε μια εκ βαθέων συζήτηση για την καβαφική ποίηση.

Και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ:

Το Onassis USA προτείνει το συμπόσιο «Ο ρόλος του Καλλιτέχνη στην Κοινωνία» για να πιούμε και να σκεφτούμε μαζί με κάποια από τα σπουδαιότερα μυαλά του κόσμου, από σεφ και συγγραφείς έως φωτογράφους και επιμελητές εκθέσεων, που μιλούν για τον έρωτα του καλλιτέχνη με την κοινωνία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα 1-7 Μαΐου

Θέατρο

Αργυρώ Χιώτη, Vasistas, «Θεία Κωμωδία» του Δάντη

Live premiere: Παρασκευή 1 Μαΐου στις 21:00

Ένα πνευματικό road trip. Μια υπαρξιακή φαντασμαγορία. Τρεις οριακοί σταθμοί: Κόλαση, Καθαρτήριο, Παράδεισος. Για πρώτη φορά, Έλληνες δημιουργοί καταπιάνονται με το κορυφαίο έργο της μεσαιωνικής Ευρώπης, τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη. Η Αργυρώ Χιώτη και η ομάδα Vasistas, παρουσίασαν τον Απρίλιο του 2017 στην Κεντρική Σκηνή, αυτή τη μνημειώδη «οραματική αυτοβιογραφία» του Δάντη, το φανταστικό ταξίδι του στο βασίλειο των νεκρών.

Από τον ανεξάντλητο όγκο της τριλογίας του Δάντη, η ομάδα δημιούργησε μια εξαιρετικά συμπυκνωμένη εκδοχή της, επιλέγοντας αποσπάσματα που μεταφέρουν το βαθιά προσωπικό χαρακτήρα του κειμένου και τη δύσβατη πορεία ενός ανθρώπου, από τα σκοτεινά βιώματα της καθημερινότητας στις επίπονες στιγμές της κρίσης, ως φωτεινές διαφυγές της ζωής, από την κατάδυση στον κόσμο των σκιών μέχρι την έξοδο στο φως.

Στη σκηνή, ένας συμπαγής πυρήνας ερμηνευτών ξεδιπλώνει την αφήγηση, εμβαθύνοντας στους κώδικες που αναπτύσσουν οι Vasistas τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι βασίζονται στην εκφραστική δυναμική του σώματος και τη μουσική διάσταση της χορικότητας. Στην παράσταση συμπράττει ένα κουαρτέτο εγχόρδων, παρόν επί σκηνής καθ’ όλη τη διάρκειά της και ενταγμένο στη σκηνική δράση. Μουσικός μινιμαλισμός και ηλεκτρονική μουσική συνομιλούν ζωντανά με τη χρήση σύγχρονων μέσων, συντελώντας έτσι στη δημιουργία της ιδιαίτερης σκηνικής εμπειρίας του road trip της Θείας Κωμωδίας.

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

Διάρκεια παράστασης: 83 λεπτά

Δημήτρης Καραντζάς, «Τα Κύματα» της Βιρτζίνια Γουλφ

Live premiere: Κυριακή 3 Μαΐου στις 21:00

Ορμή, λαχτάρα, απελευθέρωση. Ανήσυχο θέατρο και για εφήβους. Ο Δημήτρης Καραντζάς συναντά τη Βιρτζίνια Γουλφ σε ένα έργο που αποτελεί ύμνο στη φιλία. «Τα Κύματα» αφηγούνται την ιστορία μιας παρέας φίλων, από την πρώτη μέρα του σχολείου έως τη δύση της ζωής τους. Έξι φίλοι που μεγαλώνουν με διαφορετικά όνειρα, διαφορετικούς στόχους, ερωτεύονται, απογοητεύονται, ξαναπροσπαθούν, βιώνουν την απώλεια, ματώνουν και θριαμβεύουν άδοξα και ένδοξα.

Άλλοτε ακολουθώντας την «άμπωτη» και άλλοτε την «παλίρροια» του λόγου, το κείμενο μιλά για τη φιλία, τον έρωτα, τη διαφορετικότητα, τη ζωή που περνάει, την απώλεια, την αγωνία της ύπαρξης και της συνύπαρξης· ανησυχίες που όλες ξυπνούν με ορμή στην εφηβεία. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο σκηνοθέτης πριν από την πρεμιέρα της παράστασης, τον Νοέμβριο του 2015: «Η παράσταση, εστιάζοντας στον ρυθμό, στη μουσικότητα του λόγου και στη δραματουργία του ήχου, προσπαθεί από σπαράγματα να συνθέσει ένα τραγούδι, μια οικουμενική φωνή μέσα από την οποία ανά τους αιώνες οι άνθρωποι –περαστικοί– προσπαθούν να αντιληφθούν το μυστήριο της ζωής.»

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

Διάρκεια παράστασης: 105 λεπτά

Αγγέλικα Σταυροπούλου, Στέφανος Αχιλλέως (Ομάδα Cheek-Bones) |« Όνειρο ³»

Onassis Youth Festival 2019

Τι κάνει μια πόλη ξεχωριστή, αναρωτήθηκαν οι μαθητές του 3o Λυκείου Αιγάλεω, στο πλαίσιο του Onassis Youth Festival 2019. H ομάδα Cheek-Bones δημιούργησε, μαζί με τον θίασο των εφήβων, μια παράσταση με τρεις διαφορετικές ιστορίες από ανθρώπους της ίδιας οικογένειας, σε τρεις διαφορετικές εποχές. Ο ρομαντισμός του ’60 μπλέκεται με την εξωστρέφεια του ’80 και την κυνικότητα του σήμερα, σε τρεις ιστορίες έρωτα που συνδέουν την Αθήνα με την Αλεξάνδρεια.

Μια βόλτα στους δρόμους των δύο πόλεων με προορισμό θερινά σινεμά, μπαρ, πάρτυ, πισίνες και, κυρίως, τις ταράτσες που τα φιλοξενούν. Στις ταράτσες, εκεί όπου ενώνονται οι δύο κόσμοι, όπου μπορείς να κατεβάσεις τον ουρανό στη γη και να ανεβάσεις τη γη στον ουρανό, οι ήρωες ζουν το δικό τους «όνειρο».

Κινηματογράφος

Μαρίνα Δανέζη, «Σωματείο Ρακοσυλλεκτών»

Live premiere: Τετάρτη 6 Μαΐου στις 21:00

Ένα ντοκιμαντέρ για τους ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες, καταγωγές, θρησκείες, που συνυπάρχουν αρμονικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από το ψηφιακό κανάλι του ιδρύματος Ωνάση. Το πρώτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της Μαρίνας Δανέζη, «Σωματείο Ρακοσυλλεκτών» (2010), ρίχνει το βλέμμα εκεί που συνήθως το αποστρέφουμε: στους περιθωριακούς, μοναχικούς, πολλές φορές απελπισμένους ρακοσυλλέκτες, σπάζοντας το στερεότυπο του οίκτου της κοινωνίας προς αυτούς.

Η ταινία, μια καθαρά DIY παραγωγή, που χρειάστηκε 2,5 χρόνια γυρισμάτων, είχε ως πηγή έμπνευσης τη γιαγιά της σκηνοθέτριας, η οποία τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε ως ρακοσυλλέκτρια σε μια μονοκατοικία στον Ταύρο. Η ταινία, που είναι αφιερωμένη στη γιαγιά Ευστρατία, προσεγγίζει με ευαισθησία την ιστορία ρομαντικών φυγάδων του σύγχρονου πολιτισμού, αλλά και ανθρώπων που εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες για να βιοποριστούν. Οι συνεχείς εναλλαγές χρωμάτων, εικόνων και ήχων ανταγωνίζονται τη διαρκή εναλλαγή γλωσσών, καθώς τα µέλη του «Σωματείου Ρακοσυλλεκτών» προέρχονται από διάφορες πατρίδες. Πόντιοι επαναπατρισθέντες, Τσιγγάνοι, μουσουλμάνοι της Κομοτηνής, φιλότεχνοι και λογοτεχνίζοντες.

Το «Σωματείο Ρακοσυλλεκτών» ιδρύθηκε το 1992. «Προτού ιδρύσουμε το σωματείο μας, ήμασταν έρμαια της καλοσύνης του κάθε οργάνου» λέει ο πρόεδρός τους. Η ανάγκη βιοπορισμού τούς έκανε να οργανωθούν, να διεκδικήσουν και, τελικά, να καταφέρουν να αποκτήσουν έναν σταθερό χώρο, όπου κάθε Κυριακή στήνουν το παζάρι του Σωματείου. Ο επίτιμος πρόεδρος, ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας, ο αρχιφύλακας, τα μέλη, τα επίτιμα μέλη, ένα γαϊτανάκι ανθρώπων, μια μικρογραφία της κοινωνίας μας, ένα ανθρωποκεντρικό ντοκιμαντέρ που σε κάνει να αναθεωρείς αξίες και στερεότυπα.

Η ταινία έχει παρουσιαστεί στο 13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στο 5ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας (τιμητική διάκριση) και στο 24ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου.

Συντελεστές:

Έρευνα, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Κάμερα: Μαρίνα Δανέζη

Παραγωγή: Νίκος Τριανταφυλλίδης / Μαρίνα Δανέζη / Marni Films

Μουσική: Κωστής Ζουλιάτης

Μοντάζ: Φανή Ζιώζια, Μαρίνα Δανέζη

Μιξάζ: Άρης Λουζιώτης

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

Διάρκεια: 74 λεπτά

Χορός

Αγγελική Στελλάτου, Σταύρος Γασπαράτος, «Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα»

Μια μουσικοχορευτική παραλογή για τα «επτά θανάσιμα αμαρτήματα» από τη χορογράφο Αγγελική Στελλάτου και τον μουσικό Σταύρο Γασπαράτο, που παρουσιάστηκε το 2011 στη Στέγη. Με διάχυτο τον προβληματισμό τους γύρω από την ανθρώπινη κατάσταση, οι δύο καλλιτέχνες στάθηκαν στην οδύνη της ανθρώπινης ψυχής, στον ατελεύτητο αγώνα του ανθρώπου να απελευθερωθεί από τις ενοχές του και απλώς να υπάρξει.

Η ενασχόλησή τους με τα «επτά θανάσιμα αμαρτήματα» γέννησε μια σειρά από ερωτήματα. Τι είναι σήμερα η αμαρτία; Πώς υπάρχουμε μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που τρέφει και διεγείρει την απληστία ή την αλαζονεία, ενώ ταυτόχρονα τις καταδικάζει; Πώς διαχωρίζει κανείς την απόλαυση από την ενοχή; Όλοι μαζί –έντεκα χορευτές και πέντε μουσικοί ζωντανά επί σκηνής– έδωσαν μια ευκαιρία στο «περιθώριο για λάθος», εκεί όπου η τόλμη και η ενστικτώδης επικοινωνία οδηγούν σε μια ειλικρινή κατάθεση, δημιουργώντας έναν ιστό από σχέσεις: χορευτές-μουσικοί, κίνηση-μουσική, μουσικοί-κίνηση, χορευτές-μουσική.

Μουσική

Μedea Electronique, «Ηχώ και Νάρκισσος»

Η ομάδα Medea Electronique, πιστή στο οπτικοακουστικό της αλφάβητο και στην επιθυμία της για συνεχή μετατόπιση των ορίων και έρευνα στη διατομή τέχνης και τεχνολογίας, παρουσίασε στο πλαίσιο του Borderline Festival 2018 την ψηφιακή όπερα «Ηχώ και Νάρκισσος». Ένας μύθος αγάπης, από το τρίτο βιβλίο των «Μεταμορφώσεων» του Οβίδιου, για τον Νάρκισσο που, μαγεμένος από την αντανάκλασή του, μένει να κοιτάζει εκστασιασμένος το είδωλό του στη λίμνη. Όταν καταλαβαίνει το ανέφικτο της επιθυμίας του, μαρμαρώνει από την απελπισία και μένει εκεί για πάντα, ένα υπέροχο, αιώνιο άγαλμα, δίπλα στο οποίο συχνά περιπλανιέται η Ηχώ, δίχως σώμα, αιώνια κι αυτή.

Η ιστορία του Οβίδιου παρουσιάστηκε διασκευασμένη, μέσα από την καινοτόμο και πρόσφατα αναπτυσσόμενη πρακτική του live coding, δηλαδή με τον προγραμματισμό σε πραγματικό χρόνο επί σκηνής. Τα χαρακτηριστικά της όπερας μεταγράφονται στα ψηφιακά τους ισοδύναμα μέσω του live coding και του code poetry: ο κώδικας που γράφεται σε πραγματικό χρόνο παράγει τον ήχο της όπερας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και το λιμπρέτο που τραγουδούν οι ερμηνευτές. Το λιμπρέτο εμφανίζεται στους υπέρτιτλους στα αγγλικά, καθώς η γλώσσα προγραμματισμού python χρησιμοποιεί μόνο αγγλικές λέξεις.

Λέξεις και Σκέψεις

Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στη Στέγη

O Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκαν τον Ιούνιο του 2017 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης και συνομίλησαν με τη Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, σε μια βραδιά που συζητήθηκε όσο λίγες. Μίλησαν λιγότερο για μπάσκετ και περισσότερο για την αξία της διαδρομής, για το τι σημαίνει «Έλληνας» και για όλα όσα χρειάζονται για να φτάσεις ψηλά. Η δύσκολη αφετηρία, τα εμπόδια και η αξία τους, οι ευκαιρίες και η διεκδίκησή τους αποτέλεσαν τη βάση μιας αξέχαστης συζήτησης και μιας συνεργασίας με συμβολική αξία που ανακοινώθηκε εκείνο το βράδυ.

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

Διάρκεια συζήτησης: 60 λεπτά

Onassis Symposium: «Ο ρόλος του καλλιτέχνη στην κοινωνία»

Onassis USA

Ποιος είναι ο ρόλος του καλλιτέχνη στην κοινωνία; Ζει ο καλλιτέχνης μια διά βίου ερωτική σχέση με την κοινωνία; Σκεφτείτε και πιείτε ένα ποτό με κάποια από τα σπουδαιότερα μυαλά του κόσμου. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος του New Yorker, Philip Gourevitch, σε μια απολαυστική συζήτηση χωρίς ατζέντα με τον σεφ Alex Atala, τη συγγραφέα Azar Nafisi, τον φωτογράφο Eli Reed και την τότε επιμελήτρια του Brooklyn Museum και νυν Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Guggenheim Museum στο Μανχάταν, Nancy Spector. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 στο Onassis USA.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

Εκπαίδευση

Αρχείο Καβάφη | «Εν τω Μηνί Αθύρ», Επτά ποιήματα, επτά μαθήματα

Επτά συναντήσεις με αφορμή επτά καβαφικά ποιήματα. Στις συναντήσεις, η ανάλυση του ποιήματος ακολουθείται από μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την καβαφική ποίηση. Σε μία από αυτές τις επτά συναντήσεις-μαθήματα αναλύεται το ποίημα του Κ. Π. Καβάφη «Εν τω Μηνί Αθύρ» από τον Καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Τάκη Καγιαλή.

Κάθε συνάντηση ξεκινά από την ανάλυση ενός επιλεγμένου ποιήματος του Κ. Π. Καβάφη, με σκοπό να επεκταθεί στην ανάλυση του λογοτεχνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γράφτηκαν τα συγκεκριμένα έργα. Κάθε ποίημα γίνεται έτσι γέφυρα που οδηγεί σε μια μεγαλύτερη συζήτηση και συσχέτιση με άλλα έργα του ποιητή και άλλων Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών και δημιουργών.

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | «Ήχοι του Διαστήματος και Μουσική»

Μια μουσική συζήτηση για τους ήχους του διαστήματος και τη μουσική των ανθρώπων. Το σπουδαίο πολιτιστικό απόθεμα της Ωνασείου Βιβλιοθήκης γίνεται ερέθισμα για μια συνομιλία περί ήχων και μουσικής. Η μουσική των ανθρώπων και οι ήχοι του διαστήματος σε μια διαλεκτική συνάντηση με βιωματικές αναπαραστάσεις, που περιλαμβάνουν video, ηχητικά αποσπάσματα και μουσικά δρώμενα, με ομιλητή τον Καθηγητή Διαστημικής Φυσικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιωάννη Δαγκλή, συνθέσεις του Δημήτρη Μαρωνίδη και την Gundega Smite στη σύνθεση και το πιάνο.

Podcasts

Paul Holdengräber, The Quarantine Tapes | William Gibson

Στο πλαίσιο του ημερήσιου podcast από το Onassis LA και το Dublab «The Quarantine Tapes», ο μετρ των ζωντανών συνεντεύξεων και Διευθυντής του Ιδρύματος Ωνάση στο Λος Άντζελες (OLA), Paul Holdengräber, συνομιλεί με τoν William Gibson, τον πιο σημαντικό εκφραστή του κυβερνοπάνκ, τιμημένο με βραβεία Hugo, Nebula και Philip Dick. Ο διάσημος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, με αριστουργήματα όπως τα «Νευρομάντης», «Εικονικό φως» και «Στον αστερισμό της Μόνα Λίζα» στο ενεργητικό του, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς ανθρώπους του πνεύματος, με επιρροή που εκτείνεται στα εικαστικά, τη μουσική, τον κινηματογράφο, την τεχνολογική κουλτούρα. Ένας «ερευνητής» της εποχής μας σε μια συζήτηση που δεν μπορούμε να χάσουμε.

Στα «Quarantine Tapes», ο Paul Holdengräber κάνει τηλεφωνικές 20λεπτες συνομιλίες με τους καλεσμένους του σχετικά με το πώς βιώνουν οι ίδιοι την παγκόσμια πανδημία και το social distancing.

Συνεχίζονται στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση

Θέατρο

Θεόδωρος Τερζόπουλος, «Τρωάδες» του Ευριπίδη (2018) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Διαθέσιμο έως Τετάρτη 6 Μαΐου στις 21:00

Δημήτρης Καραντζάς, «Ρομπ/Rob» του Ευθύμη Φιλίππου (2018) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Αργυρώ Χιώτη, Vasistas, «Αίματα» του Ευθύμη Φιλίππου (2014) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

«Antigone in Ferguson», Antigone Now Festival, Onassis USA (2016)

Λένα Κιτσοπούλου, «Κοκκινοσκουφίτσα, Το πρώτο αίμα» (2014) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Άρης Μπινιάρης, «Βάκχες» του Ευριπίδη (2018) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Onassis Youth Festival (2019) | «Λίγα Τετραγωνικά» | Σκηνοθεσία: Άρης Λάσκος & Αναστασία Γιαννάκη | 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας

Onassis Youth Festival (2019) | «Πράσινη Γραμμή» | Σκηνοθεσία: Μάρθα Μπουζιούρη, Εριφύλη Γιαννακοπούλου | 1ο Γυμνάσιο Πειραιά

Onassis Youth Festival (2019) | «Καλοκαιρινή Βροχή» | Σκηνοθεσία: Βάσια Ατταριάν, Μυρτώ Μακρίδη | 41ο Γυμνάσιο Αθηνών

Χορός

Λενιώ Κακλέα, «Πρακτική Εγκυκλοπαίδεια, Αποκλίσεις» (2019)

Akram Khan, «Xenos» (2018) | Διαθέσιμο έως 16 Μαΐου 2020 στις 21:00

Πατρίσια Απέργη, Ομάδα Χορού Αερίτες, «Cementary» (2017)

RootlessRoot, «Kireru» (2012)

Μουσική

Κωνσταντίνος Βήτα – ARTéfacts ensemble, «Συγκατοίκηση»

Klangforum Wien, «Happiness Machine» (2019) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Λένα Κιτσοπούλου, «Rebetika: The Blues of Greece», Onassis USA (2019)

«Tuned City – Αρχαία Μεσσήνη» (2018) | ντοκιμαντέρ από τη δράση

«Blaine Reininger secret concert» (2018)

Λέξεις και Σκέψεις

Werner Herzog (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Χριστίνα Καραφυλλιά, η υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση που έλυσε δύο άλυτα μαθηματικά προβλήματα (με ελληνικούς υπότιτλους)

Guerilla Girls (2017) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Daniel Mendelsohn, Narcissus Now Festival USA, Podcast (2015)

Narcissus & Acting, με τον Paul Giamatti και τη Vanessa Grigoriadis (2015)

Συνέδριο

Crafting The Future Α΄ Μέρος (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Crafting The Future Β΄ Μέρος (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Εκπαίδευση

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: «Η Έλξη του Αγνώστου»

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: «Ελληνική Νομαρχία, Ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας», Παρά Ανονίμου του Έλληνος, Εν Ιταλία,1806

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: «Έρωτος Αποτελέσματα…», Εν Βιέννη της Αούστριας, 1792

Δημήτρης Νανόπουλος, «Από τον Διαφωτισμό στον Διαφωτονισμό» (2016)

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Α΄ Μέρος (2019)

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Β΄ Μέρος (2019)

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Γ΄ Μέρος (2019)

Αρχείο Καβάφη: O Daniel Mendelsohn συζητά με τον Δημήτρη Παπανικολάου

Αρχείο Καβάφη: Από το Καβαφικό Αρχείο στο Λογοτεχνικό Πεδίο του Μεσοπολέμου

Αρχείο Καβάφη: Ο Καβάφης πάει σχολείο

Αρχείο Καβάφη: «επήγα» Cavafy International Summer School

Εικαστικά

Εικαστικοί Διάλογοι 2013

Podcast

«The Quarantine Tapes» από τον Paul Holdengräber | Maira Kalman

Simon Critchley on Looking at the Contemporary World Through the Lens of Punk