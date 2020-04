Ο χορός στο σινεμά: 10 ταινίες που έγραψαν ιστορία

Ο χορός είναι ένα πολύ συχνό θεματικό αντικείμενο στις ταινίες, που υπόσχεται σίγουρη επιτυχία και ψυχαγωγία του κοινού. Αν μάλιστα, συνδυαστεί μια ενεργητική χορογραφία με ένα καλό soundtrack, η ταινία μπορεί να υπερβεί ένα μέτριο σενάριο ή σκηνοθεσία, ακόμα και να μετατραπεί σε κλασική του είδους.

Οι χορευτικές ταινίες βρήκαν το κοινό της-που είναι φυσικά οι έφηβοι- στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με μια σειρά ταινιών όπου άτομα ενώνονταν με κοινό στόχο τους, την καταξίωση και την δόξα μέσω του πάθους τους για τον χορό. Μπαλέτο, σύγχρονος, breakdance, χιπ χοπ, σάλσα, ντίσκο…

Τα πιο γνωστά είδη χορού, συναντιούνται στις δέκα ταινίες που επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού.

Dirty Dancing, 1987

Στις καλοκαιρινές της οικογενειακές διακοπές, η 17χρονη Φράνσις ερωτεύεται τον αντισυμβατικό καθηγητή χορού στο θέρετρο όπου διαμένει. Κλασική αισθηματική ταινία που δεν εκτιμήθηκε ποτέ ιδιαίτερα από τους κριτικούς, αλλά αγαπήθηκε πολύ από το (γυναικείο) κοινό και με τα χρόνια, εξελίχθηκε σε cult favorite. Η ταινία που μετέτρεψε σε αστέρια την Τζένιφερ Γκρέι και τον Πάτρικ Σουέιζι, και έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου για δυο πράγματα: τις αξιομνημόνευτες ατάκες της, όπως το «Nobody puts baby on the corner» και φυσικά, για μια από τις πιο γνωστές σκηνές χορού, στην τελική χορογραφία του κεντρικού ζευγαριού, όταν ο Σουέιζι σηκώνει ψηλά την Γκρέι. Με τα αξέχαστα τραγούδια και μουσική του, τις μαγευτικές τοποθεσίες και έναν καλοκαιρινό έρωτα που θα πρέπει να τελειώσει, βοήθησαν το Dirty Dancing να θέσει τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκαν οι σύγχρονες ταινίες χορού. Μπορείτε να δείτε τη ταινία και στο Netflix.

Black Swan, 2010

O Μαύρος Κύκνος είναι ένα εξαιρετικό ψυχολογικό θρίλερ του Ντάρεν Αρονόφσκι, με την Νάταλι Πόρτμαν στον κεντρικό ρόλο. Στους άλλους ρόλους βρίσκουμε την Μίλα Κούνις και τον Βενσάν Κασέλ. Η πλοκή αφορά μια μπαλαρίνα πρέπει να αποδείξει στον απαιτητικό καλλιτεχνικό διευθυντή της ότι μπορεί να ενσαρκώσει τον πρώτο ρόλο στη «Λίμνη των Κύκνων». Ταυτόχρονα, προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από την ψυχαναγκαστική μητέρα της και να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό μιας φιλόδοξης συναδέλφου της. Κορυφαίο δείγμα του είδους, με σχόλια για τον ψυχισμό, την καλλιτεχνική εμμονή και φιλοδοξία και τις θυσίες που κάνουν οι χορευτές, για την τέχνη τους, στα όρια της ματαιοδοξίας. Ανατριχιαστική σκηνοθεσία και μουσική και μια εκπληκτική ερμηνεία της Νάταλι Πόρτμαν, που κέρδισε Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου.

Billy Elliot, 2000

O Billy Elliot (γνωστό στην Ελλάδα ως Γεννημένος Χορευτής) είναι βρετανική δραματική κομεντί, σε σκηνοθεσία Στίβεν Ντάλντρι. Τοποθετημένο στην Αγγλία του 1980, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός 11χρονου αγοριού και στην προσπάθειά του να γίνει χορευτής μπαλέτου, ενάντια στις επιθυμίες του ανθρακωρύχου πατέρα του. Γλυκιά, ευαίσθητη ταινία, με πολύ φυσικές και όμορφες ερμηνείες από το καστ, όπου φυσικά λάμπει ο ταλαντούχος Τζέιμι Μπελ, στο ρόλο του Μπίλι και η Τζούλι Ουόλτερς, στο ρόλο της δασκάλας του. Η ταινία έγινε μεγάλη καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία, απέσπασε αρκετά βραβεία και υποψηφιότητες και το 2005 ανέβηκε στο θέατρο με τη μορφή μιούζικαλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Εκείνοι που αποθέωσαν το χορό

Step Up, 2006

O ταλαντούχος αλλά προνομιακά υποβαθμισμένος Τάιλερ, ξεκινάει από καθαριστής σε μια Σχολή Καλών Τεχνών, σε χορευτής χιπ χοπ, κερδίζοντας υποτροφία. Εκεί γνωρίζει και συνεργάζεται με την υψηλής κοινωνικής τάξης Νόρα, που προσπαθεί να ξεχωρίσει στο μοντέρνο χορό, παλεύοντας να κερδίσουν σε ένα διαγωνισμό που θα εξασφαλίσει το μέλλον τους. Εφηβική αισθηματική ταινία, με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ και την Τζένα Ντούαν -οι οποίοι υπήρξαν παντρεμένοι στην πραγματικότητα. Τραγούδια που σε ξεσηκώνουν, με στοιχεία R & B, και χορογραφίες που συνδυάζουν κλασικό και μοντέρνο χορό, σε απίστευτες χορογραφίες. Η ταινία είχε μεγάλη επιτυχία και γέννησε μια σειρά ταινιών τα επόμενα χρόνια, με sequels, ένα spin-off, ένα remake και μια τηλεοπτική σειρά.

Flashdance, 1983

Ρομαντικό δράμα με την Τζένιφερ Μπιλς, που όπως το Dirty Dancing, δεν έλαβε τις καλύτερες κριτικές, αλλά ακολούθησε την πορεία μιας καλτ ταινίας χορού. Πρόκειται για μια παθιασμένη νεαρή χορεύτρια που ονειρεύεται να γίνει επαγγελματίας μπαλαρίνα. Έγινε διάσημη για δυο πρωτότυπα τραγούδια της, το ανεβαστικό «Maniac», και το νοσταλγικό «What a Feeling», το οποίο κέρδισε Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Επίσης, αξιομνημόνευτη στιγμή της ταινίας, είναι η απρόσμενα ερωτική τελική σκηνή, όπου η Μπιλς χορεύει δυναμικά, αφήνοντας νερό να πέσει πάνω της.

Shall We Dance, 2004

Ρομαντική κομεντί με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, την Σούζαν Σαράντον και την Τζένιφερ Λόπεζ, σε ένα απρόσμενα φτιαγμένο καστ. Ο Γκιρ δοκιμάζεται στον χορό σάλσα, υποδυόμενος έναν βαριεστημένο οικογενειάρχη που παρακολουθεί κρυφά μαθήματα χορού με μια όμορφη δασκάλα (Λόπεζ). Η αλλαγή στη συμπεριφορά του βάζει τη γυναίκα του (Σαράντον) σε υποψίες ότι την απατά. Η ταινία είναι ριμέικ Ιαπωνικής ταινίας του 1996.

Strictly Ballroom, 1992

Αυστραλέζικη ρομαντική κωμωδία του Baz Luhrmann, βασισμένη σε θεατρικό έργο. Αποτελεί το πρώτο μέρος της τριλογίας του σκηνοθέτη, που έχει σχέση με το θέατρο. Οι άλλες δυο ταινίες είναι ο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και το «Μουλέν Ρουζ». Αφορά έναν χορευτή του είδους ballroom, όπου ζευγάρια διαγωνίζονται μεταξύ τους σε μια αίθουσα χορού, με είδη όπως η σάλσα, το βαλς, το τανγκό και το φλαμένγκο. Ο χορευτής δημιουργεί ένα δικό του στιλ χορογραφίας στο είδος, με μια καινούργια παρτενέρ, την οποία εκπαιδεύει για να κατακτήσουν μαζί, το πρωτάθλημα χορού. Διασκεδαστική, έξυπνη και στυλάτη κωμωδία με τον Paul Mercurio και την Tara Morice.

Τhe Dancer, 2016

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Στεφανί ντι Τζιούστο κερδίζει τις εντυπώσεις, καθώς μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή της πρωτοπόρου Αμερικανίδας χορεύτριας και σύμβολο της Μπελ Επόκ, Λόι Φούλερ. Το φιλμ της Γαλλίδας δημιουργού, αποτελεί ένα ενδιαφέρον βιογραφικό μουσικό δράμα για το πάθος της Φούλερ να τελειοποιήσει το χορό της, ακόμη και μπροστά στο φόβο του μόνιμου τραυματισμού ή της τύφλωσης. Προβλήθηκε από της ΕΡΤ, στις 28 Απριλίου και μπορείτε να την βρείτε στο Web TV της. Παίζουν οι: Σοκό, Γκασπάρ Ουλιέλ, Μελανί Τιερί, Λίλι-Ρόουζ Ντεπ.

Saturday Night Fever, 1977

H ταινία που έφερε τη ντίσκο στο μουσικό προσκήνιο, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, αποτυπώνοντας με αυθεντικό τρόπο, μια σημαδιακή εποχή για τη μουσική και τη νεανική κουλτούρα. Σ’ αυτό βοήθησε το σπουδαίο σάουντρακ της ταινίας, με τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος Bee Gees, όπως το «Staying Alive». Η ταινία ανέδειξε σε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζον Τραβόλτα, ο οποίος υποδύεται ένα προβληματικό νεαρό, που κάθε Σάββατο αποσπά την προσοχή όλων με τις χορευτικές του επιδόσεις, στην τοπική ντισκοτέκ.

Save the Last Dance, 2001

Το «Save the Last Dance» είναι μια εφηβική δραματική ταινία χορού, παραγωγής του MTV, με την Τζούλια Στάιλς, τον Σον Πάτρικ Τόμας και την Κέρι Ουάσινγκτον. Είναι επηρεασμένη από το Dirty Dancing και το Step Up, συνδυάζοντας στυλ χορού όπως το μπαλέτο, ο σύγχρονος και το χιπ χοπ. Η πλοκή αφορά την γνωριμία και έρωτα μιας κοπέλας με ένα έγχρωμο αγόρι, ο οποίος την βοηθάει να ξεπεράσει τα τραύματα του παρελθόντος της και να κερδίσει μια υποτροφία μπαλέτου στη σχολή χορού Τζούλιαρντ, διδάσκοντάς της πρώτα, τον…δικό του χορό. Η ταινία αναφέρεται στις φυλετικές διαφορές και στερεότυπα, μέσα από την κουλτούρα του χιπ χοπ στο Σικάγο.