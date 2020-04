Επισκεφθείτε το διάσημο Μπλε Σπίτι της Frida Kahlo…διαδικτυακά

Το Μπλε Σπίτι ανοίγει διαδικτυακά τις πόρτες του!

Το Casa Azul (Μπλε Σπίτι) είναι το μέρος όπου η Frida Kahlo πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της και στο εσωτερικό του εκτίθενται περισσότερα από 300 προσωπικά αντικείμενα της ζωγράφου, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών μεξικάνικων φορεσιών της αλλά και του τεχνητού ποδιού της!

Το πρώην σπίτι της Frida Kahlo, που πλέον λειτουργεί ως μουσείο, έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε πλέον διαδικτυακά, μέσα από μία εικονική περιήγηση 360 μοιρών μέσα στους διάφορους χώρους του αλλά και στον κήπο.

Στο εσωτερικό του σπιτιού θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της ζωγράφου, όπως το «Long Live Life», το «Frida and the Caesarian Operation» και το «Portrait of My Father».

Επιπλέον, το σπίτι περιλαμβάνει τα αυθεντικά έπιπλα από τότε που ζούσε η Kahlo, προσωπικά της αντικείμενα, έργα λαϊκής τέχνης του Μεξικού, καθώς και έργα του συζύγου της Diego Rivera.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Nos volveremos a encontrar. 💙 #CasaAzulContigoADistancia Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Museo Frida Kahlo (@museofridakahlo) στις 15 Απρ, 2020 στις 6:24 μμ PDT

Με την επίσκεψη σας στο σπίτι μπορείτε να δείτε και μία εικονική έκθεση με τίτλο «Appearances Can Be Deceiving», με περισσότερα από 300 αντικείμενα της Κάλο, συμπεριλαμβανομένης της άμεσα αναγνωρίσιμης ενδυμασίας της: τα παραδοσιακά μεξικάνικα φορέματα, τις περίπλοκες κεντημένες μπλούζες και τις έντονες χρωματιστές φούστες. Το πρόσθετο πόδι της ζωγράφου, το οποίο είχε φτιαχτεί κατά παραγγελία μετά τον ακρωτηριασμό του δεξιού ποδιού της το 1953, εκτίθεται στο υπνοδωμάτιο της.

Ένα από τα πιο όμορφα σημεία του σπιτιού είναι η φωτεινή κίτρινη κουζίνα και το τραπέζι, όπου η ζωγράφος μαζί με τον σύζυγό της περνούσαν τον χρόνο τους και συζητούσαν με τον κομμουνιστή επαναστάτη Λέων Τρότσκι, που είχε βρει καταφύγιο στο Μπλε Σπίτι κυνηγημένος από τον Στάλιν. Ο Τρότσκι είχε μία σύντομη ερωτική περιπέτεια με την Kahlo για όσο καιρό εκείνη τον φιλοξένησε στο σπίτι της.

Στο διπλανό δωμάτιο βρίσκεται το ατελιέ της, το οποίο είναι γεμάτο με τα χρώματα και το καβαλέτο της.

Μπορείτε να περιηγηθείτε εικονικά στο Μπλε Σπίτι της Frida Kahlo εδώ.

Πηγή: Dazed