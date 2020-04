Η Michelle Obama διαβάζει online παιδικά παραμύθια

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και σύζυγος του Barack Obama, Michelle Obama, έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές, πως έχει κοινωνικές ευαισθησίες και αγαπάει πολύ τα παιδιά.

Έτσι, αποφάσισε, τις μέρες τις καραντίνας των παιδιών στο σπίτι, να βοηθήσει με κάποιον τρόπο στην ψυχαγωγία τους. Σε συνεργασία με το τηλεοπτικό δίκτυο PDS Kids και τον εκδοτικό οργανισμό Penguin Random House, η Michelle Obama ξεκίνησε μια νέα μίνι σειρά με τίτλο «Mondays With Me», στην οποία κάθε Δευτέρα διαβάζει σε live μετάδοση παιδικά παραμύθια, παρακινώντας και τα παιδιά να διαβάζουν μαζί της.

I can't wait to share the magic of storytelling with kids everywhere by reading a beloved children's book every Monday with @PBSKIDS and @Penguinrandom.

I hope you’ll tune in today at 12PM ET as I read "The Gruffalo" on @PBSKIDS's YouTube channel and Facebook page! pic.twitter.com/6sDVovw42X

— Michelle Obama (@MichelleObama) April 20, 2020