Love Never Dies: Το sequel του «The Phantom of the Opera» του Andrew Lloyd Webber διαθέσιμο, online

Για μια ακόμη Παρασκευή ο εμβληματικός συνθέτης και θεατρικός παραγωγός Andrew Lloyd Webber προσφέρει ένα δημοφιλές μιούζικαλ του, για δωρεάν ψηφιακή παρακολούθηση. Αυτή τη φορά σειρά έχει ένα σχετικά πρόσφατο έργο του, με τίτλο «Love Never Dies», το οποίο αποτελεί sequel του θρυλικού μιούζικαλ «The Phantom of the Opera». Μια θεαματική επανένωση του μασκοφόρου «φαντάσματος» με την μοναδική αγάπη και μούσα του Christine Daaé.

Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 21:00 ώρα Ελλάδος και για 48 ώρες στο επίσημο κανάλι του συνθέτη στο youtube. Πρόκειται για μια αυστραλιανή παραγωγή του 2012, σε σκηνοθεσία Simon Phillips. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Ben Lewis, Anna O’Byrne και Simon Gleeson. Σε σκηνικά και κοστούμια της Gabriela Tylesova και χορογραφίες του Graeme Murphy.

Λίγα λόγια για το έργο

Το μιούζικαλ εκτυλίσσεται δέκα χρόνια μετά από την πρωτότυπη ιστορία. Το Φάντασμα έχει δραπετεύσει από το Παρίσι και κρύβεται στη Νέα Υόρκη, όπου και δημιουργεί μια αστραφτερή καινούρια «αυτοκρατορία» στον παράξενο, καρναβαλικό κόσμο του Coney Island. Η Christine ταξιδεύει μαζί με τον σύζυγό της Raoul και τον γιό τους Gustave εκεί, αποδεχόμενη την πρόσκληση να τραγουδήσει, για μια τελευταία φορά, σε μια καταξιωμένη Λυρική Σκηνή. Σύντομα θα ανακαλύψει την πραγματική ταυτότητα του μυστηριώδους «οικοδεσπότη» της, ο οποίος θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει πίσω την αγάπη της.

Το έργο αποτελεί μια ελεύθερη διασκευή του μυθιστορήματος του Frederick McCarthy Forsyth «The Phantom of Manhattan». Την μουσική έγραψε ο Andrew Lloyd Webber και τους στίχους ο Glenn Slater. Οι δύο τους συνεργάστηκαν για το ποιητικό κείμενο μαζί με τους Ben Elton και Frederick Forsyth.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση εδώ: