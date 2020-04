Μια τσούχτρα απολαμβάνει ήσυχη τα πεντακάθαρα νερά της Bενετίας -δείτε το βίντεο!

Είναι γεγονός. Η καραντίνα και ο εγκλεισμός των ανθρώπων στο σπίτι έδωσε στο περιβαλλον μια πολύ αναγκαία ανάσα. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε όλο και περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο άγριων ζώων που μπόρεσαν για πρώτη φορά να προσεγγίσουν τις πόλεις, ενώ η είδηση ότι με τα πεντακάθαρα διάσημα κανάλια στην Βενετία έκανε την γύρο του κόσμου.

Οι γόνδολες που συνήθως γέμιζαν τα κανάλια της Βενετίας για να εξυπηρετήσουν τους τουρίστες έχουν πλέον εξαφανιστεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η «κίνηση» και οι ρύποι στα κανάλια να έχουν ελαττωθει σημαντικά. Παράλληλα, η άλλοτε πολυσύχναστη πόλη έχει πλέον ησυχάσει. Έτσι, μία τεράστια τσούχτρα βρήκε την ευκαιρία να κάνει μια ήσυχη βόλτα στα κανάλια της Βενετίας.

Ο υδροβιολόγος, Andrea Mangoni, κατάφερε να την εντοπίσει και να αποθανατίσει τη σπάνια αυτή στιγμή. Όπως δήλωσε στο Reuters, αν η κίνηση και οι ρύποι στα κανάλια δεν είχαν ελαττωθεί εξαιτίας του περιορισμένου τουρισμού, τότε δεν θα ήταν δυνατό να εντοπίσει τη τσούχτρα, καθώς και κάθε άλλο δείγμα θαλάσσιας ζωής στα πολυσύχναστα κανάλια.

Αυτό το βίντεο έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά την συγκλονιστική φωτογραφία από τις Φιλιππίνες, όπου χιλιάδες ροζ τσούχτρες αποθανατίστηκαν στα καθαρά νερά της λίμνης Palawan.

Πρόκειται για ακόμη μια πολυσύχναστη λίμνη, που συνήθως γεμίζει με τουρίστες, κάνοντας την μαζική επίσκεψη τέτοιων θαλάσσιων ζώων σπάνια.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Jellyfish certainly are not affected by #COVID19 restrictions. Here is a bloom of #jellyfish medusae of the tomato 🍅 jelly, Crambione cf. mastigophora in El Nido, S. Philippines 🇵🇭

🎥 Alimar Amor 23 March 2020 pic.twitter.com/5avr1ptJdy

— Sheldon Rey Boco (@SheldonRey) March 28, 2020