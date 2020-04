Κeep Calm#7: άλλος Verdi και άλλος… Βέρτη – συναυλίες στα μπαλκόνια

Με τα μέτρα προστασίας και κοινωνικής απομόνωσης στο σπίτι, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν νέους τρόπους κοινωνικοποίησης και διασκέδασης. Ένας από τους γνωστότερους τρόπους που γίνετε viral στο διαδίκτυο κάθε φορά, είναι το τραγούδι από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία των Ιταλών πολιτών, οι οποίοι ήθελαν έτσι, να ενισχύσουν το αίσθημα ενότητας και συμπαράστασης μεταξύ τους, την στιγμή που η χώρα ζει τις δραματικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Συγκεντρώσαμε βίντεο με τραγούδια από μπαλκόνια σε διάφορα μέρη του κόσμου. Απολαύστε τα!

Iταλία

Νάπολη

Hey World! I want to make you smile. Do you remember the thrilling cries from Wuhan homes? Look what is happening in Napoli (Italy). Everybody singing local songs from balconies during lockdown. ❤️🇮🇹 https://t.co/sqGDQAB1lx — 𝙳𝚊𝚗 𝙲𝚎𝚛𝚎𝚜 (@dan_ceres) March 12, 2020

Ρώμη

A whole Roman neighborhood singing a popular Italian song “Volare” from their balconies and waving at each other. An amazing flash mob to lift the spirit in these crazy times ❤️ #Italy #coronavirus #forzaitalia #roma #flashmob #love pic.twitter.com/xjeZTeO0GO — Jenna Vehviläinen (@jennavehvi) March 13, 2020

Σιένα

You can feel it in their voices…💔 People of #Siena, Italy, sing together from the windows of their houses. pic.twitter.com/foST53iVj4 — Imam of Peace (@Imamofpeace) March 13, 2020

Σαλέρμο

Salerno Secondo giro.Forza Campania, Forza Italia!Direttamente da Salerno,dai balconi.. l'inno di Mameli..❤️ Gepostet von Meteo Campania am Donnerstag, 12. März 2020

Φλωρεντία

Mιλάνο

Γερμανία

Παρίσι, Γαλλία

Σκωτία

Λονδίνο, Αγγλία

Ισπανία

Βαρκελώνη

Μαδρίτη

Σίδνεϊ, Αυστραλία

Ουχάν, Κίνα

#wuhancorona #WuhanChina #WuhanVirus #WuhanLockDown View from our son's apartment this evening. Citizens of Wuhan sing National Anthem and Wuhan Come On from balconies and windows after many days stuck indoors. pic.twitter.com/Ja1Fh0skJr — Robert Riggs (@GardeningRob) January 27, 2020

Ελλάδα

4η Μερα Καραντινας..😏 Καπου στην Κυψέλη.. Γιαγιαδες εν δραση 👵 🎵🎶🎼🎷🎸🎤🎻🥁🎺👵 Δανάη Λεγάκη Δανάη Λεγάκη Κατερινα Λεγακη γιωργος τζαρδης Katerina Mavrou Giannis Kotsaris Mirela Kouk Ιωάννα Λεγάκη Χαρά Παπαϊωαννίδου Alexandra Tzardi Ιωάννα Λεγάκη Gepostet von Τζαρδή Αλεξάνδρα am Sonntag, 15. März 2020

Η ΕΛΛΆΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΊΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒΉΣΕΙ Ο ΉΛΙΟΣ!!!!! Gepostet von Ηλίας Σκανατοβιτς am Samstag, 28. März 2020

Βέλγιο

Ένας Αρμένιος τραγουδιστής ερμήνευσε το «Αν είσαι ένα αστέρι» του Νίκου Βέρτη!