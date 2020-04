Καθώς οι Όπερες και οι συναυλιακοί χώροι παραμένουν κλειστά για το κοινό, όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες αναδύονται για την ψυχαγώγηση του κοινού από το σπίτι. Συγκεκριμένα, διάσημες ευρωπαϊκές -και όχι μόνο- Όπερες έχουν ήδη αρχίσει να προβάλλουν παλιότερες παραστάσεις τους δωρεάν, ενώ πολλές άλλες ακολουθούν το παράδειγμα.

Αν, λοιπόν, είστε λάτρης της όπερας, τότε συνεχίστε στην ανάγνωση! Έχουμε συγκεντρώσει όλες τις μεγάλες Όπερες της Ευρώπης και του κόσμου που διαθέτουν online τις παραστάσεις τους για το κοινό, καθώς και τις streaming υπηρεσίες και κανάλια που προσφέρουν δωρεάν τα ψηφιοποιημένα αρχεία τους. Η λίστα θα ανανεώνεται συνεχώς!

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτικη Όπερα της Ν. Υόρκης ήταν από τις πρώτες όπερες που αποφάσισαν να διαθέσουν δωρεάν τις παραστάσεις τους στο διαδίκτυο. Κάθε απόγευμα, λοιπόν, στις 2 το πρωί ώρα Ελλάδος κάνει streaming παλιές παραγωγές της. Αυτές οι παραστάσεις παραμένουν διαθέσιμες για 24 ώρες στην ιστοσελίδα της, στο διαδικτυακό κανάλι Live in HD.

Μέχρι σήμερα, 8 Απριλίου, μπορείτε να δείτε την όπερα «Το κορίτσι της Δύσης» του Πουτσίνι. Την υπόλοιπη εβδομάδα θα ανέβουν οι εξής παραστάσεις: Ο Φάλσταφ του Βέρντι (9 Απριλίου), ο Πάρσιφαλ του Βάγκνερ (10 Απριλίου), το σαιξπηρικό Ρωμαίος και η Ιουλιέτα (11 Απριλίου), ο Δον Πασκουάλε του Γκαετάνο Ντονιτσέττι (12 Απριλίου), καθώς και η παράσταση Έτσι κάνουν όλες (Così fan tutte) του Μότσαρτ (13 Απριλίου).

Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα θα προσφέρει ένα δωρεάν πρόγραμμα επιλεγμένων παραστάσεων όπερας και μπαλέτου. Οι παραστάσεις της διάσημης όπερας θα είναι διαθέσιμα τόσο στο Facebook της, όσο και στον λογαριασμό της στο YouTube, 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος). Αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή 10 Απριλίου θα ανέβει η παράταση όπερας Έτσι κάνουν όλες (Così fan tutte) του Μότσαρτ. Έχουν ήδη ανέβει και είναι διαθέσιμες η όπερα του Χαίντελ, Acis and Galatea.

Εθνική Όπερα της Ολλανδίας

Η Εθνική Όπερα της Ολλανδίας έχει ανεβάσει ήδη δύο πολύ σημαντικές παραγωγές της στο κανάλι της στο YouTube. Μπορείτε να δείτε την παγκόσμια πρεμιέρα της παράστασης «Ritratto» του William Jeth, που δεν πρόλαβε να δει το κοινό λόγω του κορονοϊού. Έχει ανέβει επίσης ο «Ευγένιος Ονέγκιν» του Τσαικόφσκι, μια καταπληκτική παραγωγή του 2019. Και οι δύο παραστάσεις έχουν ανέβει με αγγλικούς υπότιτλους. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι της όπερας στο YouTube, για τις επόμενες παραστάσεις που θα ανεβάσει online.

Κρατική Όπερα της Βιέννης

Κάθε μέρα, η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει και από μία παράσταση όπερας στην streaming πλατφόρμα της. Προς το παρόν έχουν ανέβει η παιδική παράσταση «Σταχτοπούτα,» το σαιξπηρικό «Όνειρο θερινής νυχτός,» η παιδική παράσταση «Η μικρή πονηρή αλεπού» του Λέος Γιάνατσεκ και ο Αριοδάντης του Χαίντελ. Τις επόμενες ημέρες θα ανέβουν ο Πάρσιφαλ του Βάγκνερ (9 Απριλίου), η παιδική παράσταση «Οι Νεράιδες» των Βάγκνερ και φον Βέμπερ (10 Απριλίου) και πολλές ακόμα παραστάσεις. Δείτε ολόκληρο πρόγραμμα εδώ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να δημιουργήσετε δωρεάν έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα της Όπερας.

Εθνική Όπερα των Βρυξελλών (La Monnaie)

Η διάσημη Όπερα των Βρυξελλών, La Monnaie, έχει δημιουργήσει μια «εικονική σεζόν» με 7 πρόσφατες εμβληματικές παραγωγές της. Ανάμεσά τους και τη δημοφιλή όπερα του Giuseppe Verdi, «Aida», σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, η οποία είχε ανέβει στη σκηνή της La Monnaie το 2017 αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Έχουν ανέβει επίσης οι παραστάσεις: Tristan und Isolde, Macbeth Underworld υπό τις οδηγίες του διάσημου Γάλλου συνθέτη Pascal Dusapin, καθώς και η La Gioconda). Δυστυχώς δεν έχουν όλες οι παραστάσεις αγγλικούς υπότιτλους. Όλες αυτές οι παραστάσεις είναι διαθέσιμες και στο κανάλι της όπερας στο YouTube.

Κρατική Όπερα Βαυαρίας

Η Κρατική όπερα της Βαυαρίας κάνει livestream παλιές της παραστάσεις, καθώς και μουσικά κονσέρτα. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να δείτε την παράσταση L’elisir d’amore του Γκαετάνο Ντονιτσέττι, μια παραγωγή του 2015. Η συγκεκριμένη παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 18 Απριλίου. Για όλες τις υπόλοιπες παραστάσεις που θα ανέβουν στο μέλλον δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Θέατρο Μάσιμο του Παλέρμο

Το Θέατρο Μάσιμο του Παλέρμο προσφέρει μια σειρά από κονσέρτα και πρόσφατες παραγωγές όπερας, που μπορείτε να παρακολουθήσετε on demand. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να δείτε τον Μακβεθ, την Traviata, τον Κουρέα της Σεβίλλης, αλλά και το συγκλονιστικό «Χειμερινό Ταξίδι» μια ιστορία πολύ επίκαιρη με θέμα το μεταναστευτικό. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του θεάτρου για τις επόμενες παραστάσεις.

Θέατρο Regio στο Τορίνο

Το Teatro Regio in Turin haέχει δημιουργήσει μια ολόκληρη playlist στο κανάλι του στο YouTube, με τίτλο Opera on the Sofa. Εκεί θα βρείτε ιστορικές παραγωγές του θεάτρου. Μεταξύ αυτών το Nabucco του Βέρντι, την Madame Butterfly, την Κάρμεν και πολλά ακόμη.

Όπερα του Παρισιού

Η θρυλική Εθνική Όπερα του Παρισιού (Opéra national de Paris), σε συνεργασία με την γαλλική ραδιοτηλεόραση, προσφέρει τις εμβληματικές της παραστάσεις δωρεάν και online σε όλο τον κόσμο στην ιστοσελίδα της. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Ο Κουρέας της Σεβίλλης (2014): 6 έως 12 Απριλίου, Σταχτοπούτα: 18 Απριλίου έως 19 Ιουνίου, Τα Παραμύθια του Χόφμαν (2016): 20 έως 26 Απριλίου, Κάρμεν (2017): 27 Απριλίου έως 3 Μαϊου.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο κύκλος «Μένουμε σπίτι – Βλέπουμε Μέγαρο» συνεχίζεται με τις παραστάσεις: «Η στέψη της Ποππαίας» η αριστουργηματική μπαρόκ όπερα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι (από 8 Απριλίου), την «Ηλέκτρα» με την Αγνή Μπάλτσα ως Κλυταιμνήστρα (11 Απριλίου) και το γκαλά όπερας «La Diva: 40 χρόνια» που είναι αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας με τη σοπράνο Ντινάρα Αλίεβα (Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου). Τις παραστάσεις θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Μεγάρου.

Απολαύστε δωρεάν, κάθε Τετάρτη και Σάββατο, παραγωγές που σας ενθουσίασαν και θέλατε να ξαναδείτε ή που δεν προλάβατε όταν αυτές παρουσιάστηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το υπόλοιπο πρόγραμμα εδώ.

Η όπερα για παιδιά «Η Βασίλισσα του Χιονιού» του Θοδωρή Αμπαζή στο Θέατρο Απόλλων

Η όπερα για παιδιά «Η Βασίλισσα του Χιονιού», του Θοδωρή Αμπαζή, όπως παρουσιάστηκε στο Θέατρο Απόλλων της Πάτρας, τον Δεκέμβριο του 2014, είναι επίσης διαθέσιμη online, για δωρεάν παρακολούθηση. Η παράσταση, η οποία είχε παρουσιαστεί το Νοέμβριο του 2014 στην παιδική σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τον Δεκέμβριο του 2015, βασίζεται στο αγαπημένο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Τη σκηνοθεσία και την πρωτότυπη μουσική αυτής της όπερας για παιδιά έχει υπογράψει ο Θοδωρής Αμπαζής, ενώ το λιμπρέτο η Σοφιάννα Θεοφάνους.

Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει την πρωτοβουλία «Μένουμε Σπίτι» με 3 δωρεάν όπερες

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) προσφέρει δωρεάν online παρακολούθηση στις τρεις οπερέτες που ανέβηκαν με μεγάλη επιτυχία στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» κατά τις καλλιτεχνικές περιόδους 2018 – ’19 & 2019 – ’20, στηρίζοντας την εκστρατεία «Μένουμε Σπίτι». Πρόκειται για τις παραστάσεις «Η Εύθυμη Χήρα», του Franz Lehár (διαθέσιμο από 7 Απριλίου), καθώς και «Η Ωραία Ελένη» και «Ο Ορφέας στον Άδη» του Jacques Offenbach. Μέσα από την ιστοσελίδα www.opanda.gr μπορεί το κοινό να απολαύσει δωρεάν τις οπερέτες.

Και δύο streaming υπηρεσίες

Τις μεγαλύτερες παραγωγές όπερας, μπορείτε επίσης να τις παρακολουθήσετε στην διάσημη streaming πλατφόρμα αποκλειστικά για όπερες, operavision.eu. Το Opera Vision προσφέρει μια σειρά από εκπληκτικές ευρωπαϊκές οπερες, διαθέσιμες δωρεάν. Κάθε 3-4 μέρες ανεβαίνει και μία καινούρια παραγωγή, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε και στο κανάλι τους στο YouTube.

Άλλη μία streaming πλατφόρμα είναι και η Marquee TV που έχει επεκτείνει την δωρεάν δοκιμή της στις 30 ημέρες, δίνοντας μας έτσι την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια σειρά από εμβληματικές παραστάσεις για έναν ολόκληρο μήνα. Μεταξύ άλλων προσφέρει παραστάσεις του φεστιβάλ Glyndebourne, της Όπερας North και του φεστιβάλ Aldeburgh.