Όταν η πανδημία εμπνέει την street art

Ο κορονοϊός έχει επηρεάσει τους πάντες, ακόμα και την τέχνη του δρόμου. Καλλιτέχνες, παγκοσμίως, προσπαθούν να εκφραστούν για μία ακόμα φορά για ένα φαινόμενο που έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας.

Ας δούμε λοιπόν πώς αυτή η νέα πραγματικότητα αποτυπώνεται από τους street artists στους τοίχους των πόλεων.

#stayhome #staysafe #washyourhands #dontpanic

Με χιούμορ και σαρκασμό

Η αγάπη στα χρόνια του κορονοϊού

… we will come back to hug each other again. We love in trust! Art by Loretta Lizio #StreetArt #Art #Love #Beauty #Poetry #Hug #Hope #UrbanArt #Graffiti pic.twitter.com/UeVsZjT1SL

— One World Street Art (@StreetArtDream) April 4, 2020