Σαν σήμερα, 3 Απριλίου 1924, γεννιέται ο Μάρλον Μπράντο

Ο Marlon Brando, Jr. γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1924, στην πόλη Omaha, της Nebraska. Ήταν το τρίτο κατά σειρά παιδί του Marlon Brando Sr. και της Dorothy Julia Pennebaker.

Ο ίδιος ο Brando είχε αναφέρει ότι οι καταστάσεις στο σπίτι του ήταν προβληματικές, καθώς η μητέρα του, παρά την επιτυχία της στο χώρο της ηθοποιίας και του θεάτρου ήταν αλκοολική και αναφερόταν σε αυτήν με θλίψη. Τον πατέρα του τον αντιμετώπιζε με εχθρότητα, καθώς εκείνος του έλεγε συνέχεια ότι δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα.

Το 1943 ο Marlon Brando αποφασίζει να ακολουθήσει τον δρόμο που η μεγαλύτερή του αδερφή είχε ήδη χαράξει· αυτόν της ηθοποιίας, μετακομίζοντας στην Νέα Υόρκη, σπουδάζοντας στο American Theatre Wing Professional School, που αποτελούσε κομμάτι του Dramatic Workshop of the New School.

Σε ένα ντοκιμαντέρ το 1988 η αδερφή του Jocelyn, αναφέρει ότι από τα παιδικά του χρόνια το μόνο πράγμα που τον είχε διασκεδάσει ήταν μια θεατρική παράσταση στο σχολείο και έτσι αποφάσισε να μετακομίσει στην Νέα Υόρκη, για να κάνει και πάλι το μοναδικό πράγμα, που είχε ευχαριστηθεί. Εκεί τον αποδέχονταν, δεν τον κατέκριναν. Κοιμόταν τους πρώτους μήνες στους καναπέδες φίλων, αλλά ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του, που άκουγε καλά πράγματα για τον εαυτό του.

O Brando γράφτηκε στο εργαστήριο δραματικής του Erwin Piscator και υπήρξε μαθητευόμενος της Stella Alder. Η Άντλερ του έμαθε την τεχνική «Emotional Memory», του Ρώσου ηθοποιού και σκηνοθέτη Konstantin Stanislavski, το μότο του οποίου ήταν «Σκέψου τις δικές σου εμπειρίες και χρησιμοποίησέ τις αληθινά». Η συνάντηση του Brando με την Alder, τον προετοίμασε για μια ζωή στο θέατρο, η οποία θα σηματοδοτούσε μια νέα εποχή για το χώρο της αμερικάνικης υποκριτικής και κουλτούρας.

Σε ηλικία μόλις 20 ετών εμφανίζεται πρώτη φορά στο Μπρόντγουεϊ. Το 1947 ακολούθησε ο ρόλος του Stanley Kowalski στο θεατρικό έργο του Τένεσι Ουίλιαμς «Λεωφορείον ο Πόθος», που αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο ρόλο στην καριέρα του. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το έργο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Marlon, του χάρισε την πρώτη υποψηφιότητα του για Όσκαρ, την οποία ακολούθησαν συνολικά άλλες επτά, συγκλονιστικές ερμηνείες, μεταξύ άλλων και αυτή στο The Godfather.