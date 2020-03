Stay Home Sessions: Αυτό το τριήμερο ακούμε Παιδί Τραύμα, George Gaudy και Πέτρο Μάλαμα

Stay Home Sessions: Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε μόνοι. Στην ιδιαίτερη κατάσταση των παράξενων αυτών ημερών, η ομάδα της United We Fly συνεχίζει τις παραγωγές από… σπίτι! Καλλιτέχνες, μουσικοί και τραγουδοποιοί επιλέγουν το αγαπημένο spot του σπιτιού τους – γιατί #stayhome – και μας “επισκέπτονται” μέσω του live streaming.

Την Παρασκευή ακούμε Παιδί Τραύμα

Ο επισκέπτης της Παρασκευής, 27 Μαρτίου, γράφει μουσική και λέξεις σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Στο δωμάτιό του.

«Μου είπαν ότι πρέπει να μείνω στο δωμάτιό μου. Διακυβεύονται ζωές είπαν,

αυτοί που τόσα χρόνια, άραγε τις σεβάστηκαν;»

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 20.30 το Παιδί Τραύμα θα εκπέμψει ζωντανά μερικά τραγούδια απ’ το δωμάτιο του. Επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε.

Επόμενος «επισκέπτης» στα Stay Home Sessions ο George Gaudy

Ο επόμενος επισκέπτης έρχεται το Σάββατο 28 Μαρτίου από το Λονδίνο. Ο George Gaudy:

«Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου single «The Beast» και λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου LP «Little Pieces», με χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της United We Fly για μια online παρουσίαση – οπότε βάλτε τα καλά σας και τα λέμε το Σάββατο στο σαλόνι μου στο Λονδίνο, μέχρι να τα πουμε από κοντά, όταν όλο αυτό θα έχει περάσει.»

Τα Stay Home Sessions της εβδομάδας κλείνουν με Πέτρο Μάλαμα!

Και η πρώτη εβδομάδα κλείνει με τον Πέτρο Μάλαμα που έρχεται την Κυριακή, 29 Μαρτίου στις 20.30, από την Χαλκιδική:

“Εδώ, στην άκρη της Χαλκιδικής, στο χειλος του μέχρι τώρα κόσμου, εκεί. Οδηγίες προς καραντινομένους, εννιά και μια καραμπίνα δώρο. Δημοσιο αλλά κατ’ιδίαν το κονσέρτο, σόλο. Καλή τύχη σε όλους μας, δηλαδή σε εμάς, θα έλεγε κανείς, σίγουρα.”

Pay What You Want. Η υπηρεσία είναι ανοιχτή σε όλους. Εάν το επιθυμείς ομως, μπορείς να μπεις στο viva.gr και να διαθέσεις ένα ποσό της επιλογής σου για να στηρίξεις τους καλλιτέχνες αλλά και την ομάδα πίσω από τα Stay Home Sessions, για να μπορούμε να #μενουμεσπιτι με μουσική.

Μείνετε συντονισμένοι για τις ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν!