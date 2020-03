Keep Calm#2: Μέτρα κυκλοφορίας και άλλες παρενέργειες!

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κατάσταση που ζούμε δεν είναι για γέλια! Από την άλλη, εάν υπάρχει κάποιο αντίδοτο στο φόβο, αυτό είναι σίγουρα το χιούμορ. Αυτή η ανάγκη να ξορκίσουμε το άγχος για όσα συμβαίνουν και να διασκεδάσουμε την καταπίεση του να πρέπει να ζούμε κλεισμένοι σε τέσσερις τοίχους οδήγησε κάποια –ευρηματικά ομολογουμένως- μυαλά να κατακλίσουν τα social media με memes, φωτογραφίες και βίντεο που μας κάνουν να χαμογελάμε.

Όσο «Μένουμε Σπίτι», λοιπόν, παρακολουθώντας με πρωτόγνωρη αγωνία τις εξελίξεις και περιμένοντας να αποδώσουν οι προσπάθειες των ειδικών για ένα φάρμακο ή εμβόλιο που θα βάλει τέλος σ’ αυτόν τον εφιάλτη, ας ευχαριστήσουμε τους ανώνυμους, ευφάνταστους δημιουργούς των παρακάτω που μας υπενθυμίζουν ότι το γέλιο σώζει (τουλάχιστον, την ψυχολογία μας)!

Gepostet von Ο Χάρος am Montag, 23. März 2020

Πώς να κρυφτείς από πιθανές απειλές στο σπίτι.

Gepostet von Natasa Nonota am Montag, 16. März 2020

Όταν θες τόσο πολύ να βγεις από το σπίτι, που εφευρίσκεις δικά σου κατοικίδια…

Gepostet von Πλάκα έχει am Sonntag, 22. März 2020

Από αύριο όλοι GO GO ΓΑΒ ΓΑΒ…. 😂🐶

ή βρίσκεις πιο ευρηματικούς τρόπους μετακίνησης, δικής σου…

ή του κατοικίδιου σου…

Gepostet von Kiara Ruaro am Sonntag, 22. März 2020

An Israeli man walks his dog via drone (source: Facebook) pic.twitter.com/tLt5VVD94u

— Sam Sokol (@SamuelSokol) March 19, 2020