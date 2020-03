BroadwayHD: Τα μιούζικαλ του Broadway δωρεάν στην οθόνη σας!

Το διαδίκτυο, στην περίοδο της καραντίνας, μας δίνει πολλές ευκαιρίες να απολαύσουμε πολιτισμικό περιεχόμενο από τον καναπέ του σπιτιού μας. Έτσι, η streaming υπηρεσία BroadwayHD, που δημιουργήθηκε το 2015, μας προσφέρει θεατρικές παραστάσεις του Broadway, για streaming, δωρεάν, για 7 ημέρες. Όπως δήλωσε η εταιρεία, «Η υπηρεσία δημιουργήθηκε για να προσφέρει θέατρο υψηλής ποιότητας, σε όλους, παγκοσμίως».

Στην πλατφόρμα, οι συνδρομητές θα βρουν έναν συνδυασμό δανεισμένων παραστάσεων, όπως το Cats, το The King and I, και το Sound of Music. Επίσης, θα βρουν παραστάσεις τις οποίος κινηματογράφησε η πλατφόρμα, όπως το Kinky Boots και το 42nd Street, από τα θέατρα του Broadway στη Νέα Υόρκη και του West End στο Λονδίνο.

Αυτόν το μήνα, η εταιρεία ανήγγειλε πως στις ήδη υπάρχουσες 300 παραγωγές, η πλατφόρμα θα δημιουργήσει δυο νέες playlists, ώστε το κοινό να δει ακόμα περισσότερες παραστάσεις.

Για να τιμήσει τον ιστορικό μήνα των γυναικών, το BroadwayHD δημιούργησε μια playlist με έργα γυναικών θεατρικών παραγωγών ή σκηνοθετών, όπως η τριλογία Shakespeare, το έργο Lady Day at Emerson’s Bar and Grill, το A Night with Janis Joplin, και το Driving Ms. Daisy.

Επιπροσθέτως, το BroadwayHD γιορτάζει τα ενενηκοστά γενέθλια του θεατρικού θρύλου Stephen Sondheim και τα 72 χρόνια του Andrew Lloyd Webber, με ένα ειδικό αφιέρωμα στις πιο αγαπητές τους παραγωγές. Η playlist περιλαμβάνει τα θεατρικά έργα: Gypsy, Putting It Together, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Cats, Phantom Of The Opera.

Μπορείτε, λοιπόν, να απολαύσετε δωρεάν το περιεχόμενο της πλατφόρμας για 7 ημέρες και αν επιθυμείτε να επεκτείνετε την συνδρομή σας, μπορείτε να εγγραφείτε για μηνιαία συνδρομή των 9 δολαρίων (περίπου 8 ευρώ).

