Eurovision 2020: Ακυρώθηκε ο μεγάλος διαγωνισμός τραγουδιού λόγω κορονοϊού

Ο κορονοϊός χτύπησε τελικά και την Eurovision 2020, καθώς ο δημοφιλής διαγωνισμός τραγουδιού αναβλήθηκε μετά από επίσημη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η ΕΡΕ εξέταζε διάφορες εναλλακτικές, ώστε να μπορέσει τελικά να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός στο Ρότερνταμ. Παρ’όλ’ αυτά, η ανασφάλεια που έχει δημιουργήσει η διάδοση του covid-19 σε όλη την Ευρώπη, καθώς και οι περιορισμοί που έχουν επιβάλλει οι κυβερνήσεις των συμμετεχόντων χωρών, αλλά και της Ολλανδίας που θα διοργάνωνε τον διαγωνισμό, οδήγησαν την ΕΡΕ στην δύσκολη απόφαση ότι είναι αδύνατο να συνεχιστεί η Eurovision.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020