10 κωμικές σειρές που θα σας φτιάξουν τη διάθεση όσο μένετε σπίτι

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι σε καραντίνα, είτε απλά έχετε ελεύθερο χρόνο, είναι σίγουρο πως αυτές τις δύσκολες στιγμές που διανύουμε, έχουμε όλοι ανάγκη από λίγο γέλιο και χαρά. Γι’ αυτό το λόγο, επιλέξαμε 10 βασικές κωμικές σειρές του Netflix, που απευθύνονται σε ένα ευρύ ηλικιακό κοινό. Είναι σίγουρο, πως όποια και αν επιλέξετε εσείς, αναλόγως με τα ενδιφέροντα και τις προτιμήσεις σας, θα περάσετε υπέροχα και θα γελάσετε πολύ!

The Good Place (4 κύκλοι)

Το The Good Place έκανε μεγάλη επιτυχία στην Αμερική και έλαβε καλές κριτικές για το περιεχόμενό του. Πρόκειται για τέσσερις ανθρώπους διαφορετικών backround και χαρακτήρων που ξυπνούν στον «Παράδεισο» της μεταθανάτιας ζωής τους, αφού πεθάνουν. Εκεί θα συναντήσουν τον Φύλακα του «Παραδείσου», τον Μάικλ, ο οποίος θα αποδειχτεί άτομο-κλειδί της ιστορίας. Η σειρά έχει μια μεγάλη ανατροπή στη πρώτη σεζόν, κάτι που αναστρέφει όλα τα γεγονότα, και μιλάει για τη σημασία του «καλού» και του «κακού στις ζωές και τις ανθρώπινες σχέσεις. Πρόκειται για την πιο ώριμη σειρά του Michael Schur, δημιουργό του αμερικανικού The Office και του Parks and Recreation. Aν και η σειρά θεωρείται κυρίως κωμική, έχει αρκετές σοβαρές στιγμές, όπως αναφορές στην ηθική και τη θρησκεία, που όμως χειρίζονται πιο ανάλαφρα από τους σεναριογράφους, δημιουργώντας μια πλήρως ψυχαγωγική σειρά, που διεγείρουν τη σκέψη του θεατή.

Παίζουν: Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil, Ted Danson.

Sex Education (2 κύκλοι)

Μια εφηβική σειρά, που απευθύνεται και σε ενήλικες και μπορεί να τους διδάξει πολλά περί…σεξουαλικής αγωγής. Από τις πιο πετυχημένες παραγωγές του Netflix, που έχει ανανεωθεί και για τρίτη σεζόν. Οι ηθοποιοί είναι όλοι εξαιρετικοί και οι χαρακτήρες μοναδικοί. Αφηγείται την ιστορία του έφηβου Otis, που δημιουργεί μια κρυφή «κλινική» στο σχολείο του, ώστε να δίνει συμβουλές περί σεξ, στους συμμαθητές του. Παράλληλα, παρακολουθούμε τόσο την καθημερινότητα των φίλων και συμμαθητών του, όσο και της σεξολόγου μητέρας του, την οποία ερμηνεύει εκπληκτικά η Gillian Anderson από το X-Files. H δημιουργός της σειράς, Laurie Nunn, εμβαθύνει έξυπνα και πρωτότυπα στους χαρακτήρες, και στο κομμάτι- ταμπού που αποτελεί το κέντρο βάρους όλης της ιστορίας- το σεξ. Ξεκαρδιστική σειρά, που ενημερώνει και παραδειγματίζει, χωρίς να γίνεται επικριτική.

Παίζουν: Asa Butterfield, Emma Mackey, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

Τhe IT Crowd (5 κύκλοι)

Sitcom βρετανικού ιδιόμορφου χιούμορ, που γυρίστηκε για το Channel 4 του Λονδίνου και μετά την επιτυχία της, μεταφέρθηκε στο Netflix. Αφορά κωμικές καταστάσεις δυο υπαλλήλων τεχνικής υποστήριξης μιας εταιρείας και της προϋσταμένης τους, που δεν γνωρίζει τίποτα από υπολογιστές. Δημιουργός της είναι ο Graham Linehan και πρωταγωνιστεί ο υπερταλαντούχος κωμικός Richard Ayoade. Αποτελείται από μικρής διάρκειας επεισόδια, που δεν ξεπερνούν τα έξι, ανά σεζόν. Την σειρά θα απολαύσουν ιδιαίτερα oi nerds των υπολογιστών, ή γενικά, όποιος εκτιμά την ιδιαιτερότητα του βρετανικού χιούμορ.

Παίζουν: Chris O’ Dowd, Richard Ayoade, Kathrine Parkinson

Brooklyn Nine Nine (7 κύκλοι)

Άλλη μια επιτυχημένη κωμική σειρά του Michael Schur, ο οποίος έχει αποδειχθεί μεγάλο χαρτί για το τηλεοπτικό στούντιο του NBC. H σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για όγδοη σεζόν, όμως στο Netflix, βρίσκονται μόνο οι 5 πρώτες. Αφορά τις κωμικές καταστάσεις σε ένα αστυνομικό τμήμα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, όπου αρχηγός είναι ο έγχρωμος και ομοφυλόφιλος Captain Raymond Holt και κύριος ντετέκτιβ, ο ανώριμος Jake Peralta. Τους περιφερειακούς χαρακτήρες συνοδεύουν και άλλοι ιδιαίτεροι αστυνομικοί. Η σειρά συνδυάζει τη γρήγορη δράση, με έξυπνες ιστορίες και πρωτότυπους χαρακτήρες που δεν βλέπουμε συχνά στη τηλεόραση. Ξεκαρδιστικός στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Andy Samberg.

Παίζουν: Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, Andre Braugher.

Unbreakable Kimmy Schmidt (4 κύκλοι)

Η σειρά δημιουργήθηκε από την πασίγνωστη κωμικό Tina Fey και ολοκληρώθηκε σε 4 σεζόν. Αφηγείται την ιστορία της Kimmy Shmidt, μια καλόκαρδης και πάντα χαμογελαστής κοπέλας, που σώζεται από ένα κρησφύγετο στο οποίο κρατιώταν αιχμάλωτη 15 χρόνια. Μπορεί να ακούγεται τρομαχτική, όμως η σειρά επικεντρώνεται στη ζωή της ηρωίδας στη Νέα Υόρκη, μετά την διάσωσή της. Γενικά, πρόκειται για μια γλυκιά και ανάλαφρη sitcom, που βασίζεται κυρίως στην ερμηνεία της πρωταγωνίστριας.

Παίζουν : Ellie Kemper, Tituss Burgess, Carol Kane, Jane Krakowski.

Friends (10 κύκλοι)

Σε περίπτωση που είστε από τους ελάχιστους ανθρώπους στον πλανήτη που δεν έχουν δει ποτέ τα Φιλαράκια, ή θέλετε απλά να τα ξαναδείτε, προτείνεται ως κλασική επιλογή αυτή την διαχρονική σειρά. Με αφορμή την ανακοίνωση του επερχόμενου reunion των πρωταγωνιστών της, που έγινε viral στο διαδίκτυο, φέρνουμε ξανά στο προσκήνιο αυτή την σειρά που άφησε εποχή και συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένη επιλογή των θεατών, παγκοσμίως. Και ποιος δεν έχει γελάσει με τις ατάκες του Τσάντλερ, τις εκφράσεις του Τζόι, τις ιδιορυθμίες της Μόνικα και το «μουσικό» ταλέντο της Φοίβη; Η σειρά που έκανε διεθνούς σταρ τους έξι φίλους- πρωταγωνιστές της, που πληρώνονται περισσότερο και από τεράστιους κινηματογραφικούς αστέρες. Αν δεν προλαβαίνετε να την δείτε τα σαββατοκύριακα στο σταρ, υπάρχει και το Netflix.

Παίζουν: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer, Matt LeBlanc.

Santa Clarita Diet (3 κύκλοι)

Απρόσμενα καλή και πολύ διασκεδαστική σειρά, παραγωγής Netflix, που δυστυχώς ακυρώθηκε μετά την τρίτη σεζόν. Πρόκειται για μαύρη κωμωδία που συνδυάζει χιούμορ και gore στοιχεία τρόμου, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Drew Barrymore και ο Timothy Olyphant με τρομερή χημεία. Οι διάσημοι χολιγουντιανοί ηθοποιοί υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι μεσσιτών, στην Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνια, που ζουν επεισοδιακές στιγμές, όταν η σύζυγος μεταμορφώνεται σε… ζόμπι, και πρέπει να σκοτώσει για να επιβιώσει. Η σειρά δεν απευθύνεται σε όλους, καθώς είναι ιδιαίτερη και αρκετά γραφική σε θέμα εικόνων. Όμως, το πετυχημένο χιούμορ και οι σουρεάλ διάλογοι με ένα πολύ καλό καστ ηθοποιών, είναι αρκετό για να κρατήσει το ενδιαφέρον των θεατών, που θέλουν να δουν κάτι καινούργιο.

Παίζουν: Drew Barrymore, Timothy Olyphant, Liv Hewson.

Grace and Frankie (4 κύκλοι)

Μια κλασική επιλογή που απευθύνεται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες θεατών, αλλά όχι μόνο σε αυτές. Από την δημιουργό των Friends, Marta Kauffman, η σειρά αφηγείται την γνωριμία δυο ηλικιωμένων αλλά ζωηρών γυναικών, που γίνονται κολλητές, όταν μάθουν πως οι άνδρες τους έχουν δεσμό μεταξύ τους. Η σειρά επανασύστησε ως κωμικούς τις ηθοποιούς- θρύλους του Χόλιγουντ, Jane Fonda και Lily Tomlin. Οι δυο ηθοποιοί έχουν απίστευτη χημεία μεταξύ τους, κάτι που φυσικά, μαζί με το σενάριο, αποτελούν τα δυνατά χαρτιά της σειράς.

Παίζουν: Jane Fonda, Lily Tomlin, Martin Sheen.

Derry Girls (3 κύκλοι)

Ιρλανδική σειρά της Lisa McGee, για το βρετανικό κανάλι Channel 4, που αργότερα έφτασε στο Νetflix. Συνδυάζει την ιδιωματική προφορά και χιούμορ της επαρχιακής πόλης Ντέρι στην Ιρλανδία, με αληθινά κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα που συνέβησαν το 1990 στην χώρα. Η σειρά σχολιάζει τη κοινωνία της Ιρλανδίας μέσα από την ζωή τεσσάρων κοριτσιών που φοιτούν σε καθολικό σχολείο. Η σειρά αν και εφηβικού επίκεντρου, είναι πολύ ώριμη, έξυπνη και πολύ διασκεδαστική. Ατού αποτελεί το καστ, αλλά και η μουσική του soundtrack από τους Cranberries.

Παίζουν: Saoirse Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie- Lee O’ Donnell

Rick and Morty (4 κύκλοι)

Για να καλυφθούν όλα τα γούστα σε αυτή τη λίστα, επιλέξαμε να αφήσουμε ως τελευταία, την σειρά Rick and Morty. Πρόκειται για σειρά κινουμένων σχεδίων επιστημονικής φαντασίας για ενήλικους που δημιουργήθηκε από τον Justin Roiland και τον Dan Harmond. Η σειρά ακολουθεί τις περιπέτειες του υπερευφυή αλλά κυνικού επιστήμονα Rick Sanchez και του διστακτικoύ εγγονού του Morty. Ο Morty προσπαθεί να ισορροπήσει τη ζωή του ανάμεσα στο σχολείο και στις εξαιρετικά επικίνδυνες περιπέτειες στις οποίες τον παρασύρει ο ιδιόρυθμος παππούς του. Η σειρά απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και απαιτεί μεγάλη προσοχή για να τη καταλάβεις, αλλά αυτό το κοινό θα την απολαύσει ιδιαιτέρως. Tις φωνές τους κάνει ο ταλαντούχος Justin Roiland, δημιουργός της σειράς.