Ποιοι χάρτινοι ήρωες της Disney θα ζωντανέψουν στη μεγάλη οθόνη;

Η εταιρεία- κολοσσός Disney είναι υπεύθυνη για τα μεγαλύτερα αριστουργήματα κινουμένων σχεδίων και τις παιδικές μας αναμνήσεις, όταν βλέπαμε σε dvd ταινίες όπως η Χιονάτη και οι 7 νάνοι, ο Πινόκιο ή η Μικρή Γοργόνα.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η Disney έχει βρει την φόρμουλα για το κέρδος και την σίγουρη επιτυχία, με τα remakes κλασικών ταινιών της δεκαετίας του ’50 και του ’60, καθώς και πιο πρόσφατων, της δεκαετίας του ’90. Η Μulan, που θα κυκλοφορήσει στις 26 Μαρτίου, αποτελεί μια από τις πολλές μεταφορές σε live- action ταινίες, με πραγματικούς ηθοποιούς και σκηνικά, που κάνει η Disney.

Τα πρώτα remakes

H αρχή έγινε τo 1994, με την μεταφορά του βιβλίου Jungle book (1967) στη μεγάλη οθόνη, που έλαβε θετικές κριτικές, αν και δεν κατόρθωσε να αποδώσει πλήρως την δυναμική του βιβλίου. Το 1996, ακολούθησε η μεταφορά των 101 Σκυλιών της Δαλματίας (1961), με την μεταμόρφωση της Glenn Close ως η σατανική εχθρός των σκυλιών, Cruella De Ville, να βρίσκεται στο επίκεντρο. Αργότερα, το 2000, ακολούθησαν τα 102 Σκυλιά της Δαλματίας, ως sequel της πρώτης ταινίας, που δεν έτυχε θετικών κριτικών. Το 2010, ο διάσημος δημιουργός του σινεμά, Τim Burton, διασκεύασε με την προσωπική του οπτική την κλασική Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων (1951), με τον Johnny Depp στο ρόλο του Καπελά και παρά τις αρνητικές κριτικές, η ταινία πήγε εξαιρετικά στο box office. Τα κέρδη που έφταναν το 1 δις, επέτρεψαν τη δημιουργία sequel το 2016, με τίτλο Alice Through the Looking Glass.

Το 2014, έγινε η διασκευή του παραμυθιού της Ωραίας Κοιμωμένης (1959) σε Maleficent, όπου η Disney έστρεψε την ιστορία στο πρόσωπο της villain, της κακιάς μάγισσας στο παραμύθι. Η ταινία που είχε ως πρωταγωνίστρια την σταρ Angelina Jolie στο ρόλο της Malificent και την ανερχόμενη Elle Fanning ως πριγκίπισσα Αurora, είχε εμπορική επιτυχία, κάτι που αναμενόμενα δημιουργεί την ανάγκη για sequel. Έτσι, το 2019 κυκλοφόρησε το Maleficent 2: Mistress of Evil, με την Jolie στον ίδιο ρόλο και την Michele Pfeiffer ως συμπρωταγωνίστρια.

Την μεγαλύτερη κριτική επιτυχία σαν remake είχε η Σταχτοπούτα (1950), που διασκευάστηκε το 2015 από τον ηθοποιό Kenneth Branagh. Toν ομώνυμο ρόλο είχε η Lily James, που αργότερα εξελίχθηκε σε πολύ αξιόλογη ηθοποιό, ενώ τον ρόλο της κακιάς μητριάς είχε η πάντα εξαίρετη Cate Blanchett.

To 2016, διασκευάστηκε το Jungle Book, αυτή τη φορά με βάση την πρώτη ταινία- διασκευή του βιβλίου του 1967. Aργότερα, ακολούθησε η μεταφορά του Beauty and the Beast, της πρώτης ταινίας που έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 1991. Αποτελεί μια από τις λίγες εξαιρέσεις, όπου τόσο η πρωτότυπη όσο και το ριμέικ της ταινίας, είχαν εμπορική και καλλιτεχνική απήχηση.

Το 2019 μεταφέρθηκαν τέσσερις ταινίες σε live- action που δεν έτυχαν ιδιαίτερης κριτικής αποδοχής: ο Dumbo το ελεφαντάκι (1941) σε σκηνοθεσία Τim Burton, ο Αλαντίν σε σκηνοθεσία Guy Ritchie, που έβαλε στα «παπούτσια» του Rοbbie Williams, τον Will Smith, ξεσηκώνοντας αντιδράσεις. Ακολούθησε το Lion King, με τεράστια εισπρακτική επιτυχία, παρ’ όλο που δεν αποτελεί live- action ταινία, αλλά μια τεχνική ανακατασκευή των κινουμένων σχεδίων της πρωτότυπης. Οι τελευταίες ταινίες που έγιναν remake από τη Disney, είναι η Λαίδη και ο Αλήτης και η Mulan.

Ποιες ταινίες περιμένουμε να γίνουν live- action;

1.Μulan

H ταινία ακολουθεί την ιστορία της νεαρής Mulan που μεταμφιέζεται σε άνδρα και αναλαμβάνει την θέση του πατέρα της στο πόλεμο, για να σώσει την Κίνα. Έχει για σκηνοθέτη της Niki Caro, μόλις δεύτερη γυναίκα σκηνοθέτη του στούντιο που αναλαμβάνει μια ταινία με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων. Η ταινία έχει καστ αποκλειστικά Ασιατών ηθοποιών, όπως η Yifei Liu, ο Jet Li,ο Donnie Yen και ο Yoson An και πρόκειται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στις 26 Μαρτίου.

2. Cruella

H πρώτη Cruella που είδαμε στη μεγάλη οθόνη είναι η Glenn Close, στο live action remake της ταινίας κινουμένων σχεδίων 101 Σκυλιά της Δαλματίας, το 1996, και αργότερα, στο sequel αυτής. Η νέα ταινία θα αφηγείται την ιστορία της σατανικής Cruella, που θα ερμηνεύσει η εκπληκτική Emma Stone, ενώ σκηνοθέτης αναφέρεται πως θα είναι ο Graig Gillespie του I, Tonya. Σύμφωνα με την ηθοποιό, «η ταινία θα τοποθετείται στο Λονδίνο, τη δεκαετία του ’60 και θα είναι punk-rock αισθητικής». Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Μαρτίου 2021.

3. Η Μικρή Γοργόνα

Αγαπημένη κλασική ταινία της Disney, βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen, που έπεισε τα μικρά κορίτσια σε όλο το κόσμο ότι οι γοργόνες υπάρχουν στη πραγματικότητα. Στο live- action remake, η Disney προσέλαβε την 19χρονη τραγουδίστρια Hailey Bailey να ενσαρκώσει το ρόλο της Ariel, απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις στους φαν της αρχικής έκδοσης, καθώς η Bailey δεν μοιάζει εξωτερικά με την Αriel της ταινίας κινουμένων σχεδίων. Tην κακιά Ursula θα υποδυθεί η κωμικός Melissa McCarthy, ενώ συζητιέται πως ο Jacob Tremblay και η Awkwafina θα δώσουν τις φωνές τους στους φίλους της γοργόνας, Flounder και Scuttle. Ο Javier Bardem, λέγεται πως θα έχει τον ρόλο του βασιλιά Triton, πατέρα της Ariel. Στη νέα ταινία, θα συμβάλει ο θρύλος Alan Menken, που έγραψε την μουσική της πρωτότυπης ταινίας, ο επίσης θρυλικός στιχουργός της Disney, Howard Ashman, καθώς και ο ανερχόμενος τραγουδοποιός Lin- Manuel Miranda. Η παραγωγή της ταινίας έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το πότε θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους.

4. Lilo & Stitch

Τα μόνα στοιχεία που είναι επίσημα για το επερχόμενο live-action remake της ταινίας, είναι πως θα συνδυάζει την τεχνική του CGI με το live-action και ότι θα έχει τους παραγωγούς του Aladdin. Δεν γνωρίζουμε πότε θα κυκλοφορήσει.

5. H Παναγία των Παρισίων

O Κουασιμόδος, ήρωας της Παναγίας των Παρισίων.Το remake της ταινίας του 1996, θα είναι πάλι μιούζικαλ, και τη μουσική θα γράψει ο Alan Menken και ο Stephen Schwartz, οι οποίοι έγραψαν και την μουσική της Pocahontas. H ταινία θα έχει ως παραγωγό τον ηθοποιό Josh Gad του Frozen, ο οποίος ίσως ερμηνεύσει τον ρόλο του Κουασιμόδου. Επίσης, συζητιέται πως θα συμμετέχει και ο Idris Elba στο καστ. Η ταινία θα προσαρμόσει τόσο την διασκευή των κινουμένων σχεδίων, όσο και το ομώνυμο βιβλίο του Victor Hugo, στο οποίο βασίστηκε. Δεν γνωρίζουμε πότε θα κυκλοφορήσει.

6. Bambi

Ο πρίγκιπας του δάσους, Bambi, θα γίνει remake της ταινίας του 1942, με βάση την τεχνική φωτορεαλισμού που έφερε στην οθόνη μας και το remake του The Lion King. H Geneva Robertson-Dworet του Captain Marvel και η Lindsey Beer Sierra Burgess Is a Loser ανέλαβαν το σενάριο. Επομένως, η ταινία δεν θα είναι ακριβώς live- action και δεν γνωρίζουμε πότε θα κυκλοφορήσει.

7. Pinocchio

Ο Πινόκιο, η μαριονέτα που θέλει να γίνει αληθινό αγόρι, έχει συζητηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια να γίνει live-action από την Disney. Μάλιστα, φέτος κυκλοφόρησε η ιταλική εκδοχή της με ηθοποιούς και πρωταγωνιστή τον Ιταλό Roberto Benigni. Πολλοί ήταν οι σκηνοθέτες που είχαν αναλάβει να φέρουν εις πέρας το πρότζεκτ, όμως τελικά θα το σκηνοθετήσει ο Robert Zemeckis του Back to the Future και του Forrest Gump, με συν-σεναριογράφο τον Chris Weitz.

8. Prince Charming

Ο Stephen Chbosky θα γράψει και σκηνοθετήσει τo spin-off της Σταχτοπούτας, που δεν θα αφορά την πασίγνωστη πριγκίπισσα της Disney, αλλά τον πρίγκιπα που έκλεψε την καρδιά της. Η ιστορία του αναφέρθηκε κάπως στη ταινία Maleficent, που αφορά την κακιά μάγισσα στην Σταχτοπούτα, και αποτελεί έξυπνη επιλογή, δεδομένης της επιτυχίας του Maleficent.

9. Jungle Book 2

Η επιτυχία της live-action εκδοχής της ταινίας το 2016, που κέρδισε περίπου 1 δις στο box office, οδήγησε το στούντιο στην απόφαση για ένα sequel. Στην σκηνοθεσία θα επιστρέψει ο Jon Favreu, της πρώτης ταινίας, και ο Justin Marks στο σενάριο. Η ταινία θα χρησιμοποιεί πάλι εφέ CGI, και θα εμβαθύνει περισσότερο στο βιβλίο του Rudyard Kipling και θα αξιοποιήσει ιδέες από την εκδοχή των κινουμένων σχεδίων του 1967.

10. Tinker Bell

Το spin-off της μικρής νεράιδας, βοηθού του Peter Pan αποκτάει σάρκα και οστά στη ταινία που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο, με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με όσκαρ, Reese Witherspoon.

11. Peter Pan

Tη νέα εκδοχή για την ιστορία του αγοριού που δεν μεγαλώνει ποτέ, θα σκηνοθετήσει ο David Lowery του Pete’s dragon, που είχε μεγάλη επιτυχία. Η νέα ταινία φημολογείται πως θα λέγεται Peter and Wendy, επικεντρώνοντας στη σχέση του με τη Wendy. O Lowery είναι φαν του ήρωα και του παραμυθιού, και σκοπεύει να δημιουργήσει μια διασκεδαστική περιπέτεια με αστεία και μια καινούργια οπτική στο κλασικό παραμύθι.

12. Rose Red/ Snow White and the 7 dwarfs

H πασίγνωστη πριγκίπισσα ΧιονάτηH κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων που έθεσε υψηλά στάνταρ για τις μετέπειτα πριγκίπισσες της Disney, θα γίνει δυο διαφορετικά remakes από το στούντιο. Το Rose Red, θα επικεντρωθεί στην αδερφή της Χιονάτης, που ψάχνει το φάρμακο για να θεραπεύσει την Χιονάτη από το ξόρκι της κακιάς μάγισσας. Η Brie Larson φημολογείται ότι θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το στούντιο επίσης, θέλει να δημιουργήσει ένα remake της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων, με την Erin Cressida Wilson του The Girl on the Train στο σενάριο και τους Benj Pasek και Justin Paul στη μουσική.

13. Genie

Αν και δεν έλαβε τις καλύτερες κριτικές, η εισπρακτική επιτυχία του remake της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων Aladdin, έφερε το στούντιο σε ανάγκη για ένα sequel. Η νέα ταινία live-action θα επικεντρωθεί στον εκκεντρικό χαρακτήρα του μαγικού genie, που κλέβει πάντα την παράσταση. Δεν γνωρίζουμε αν ο Will Smith θα επιστρέψει στο ρόλο του genie και πότε θα κυκλοφορήσει.