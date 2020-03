10 «γυναικείες» σειρές που ξεχωρίζουμε αυτή την εποχή

1. Good Girls (2 κύκλοι)

Η σειρά έχει ως ηρωίδες τρεις γυναίκες που είναι μητέρες, με οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα, οι οποίες αποφασίζουν να ληστέψουν το σούπερ μάρκετ της περιοχής τους, κάτι που θα προκαλέσει μια σειρά κινδύνων στις ζωές τους και στις ζωές των συζύγων τους. Το σενάριο και η πλοκή βελτιώνονται πολύ περισσότερο στην δεύτερη σεζόν, συνδυάζοντας ευρηματικά και έξυπνα το δράμα, τη δράση και την κωμωδία. Η σειρά επίσης, αγγίζει θέματα μητρότητας, απιστίας και της θυσίας που κάνουν οι γυναίκες στην καριέρα τους, ώστε να δημιουργήσουν οικογένεια. Πολύ καλή επιλογή για μητέρες και γενικότερα για γυναίκες 30-50 χρονών.

Πρωταγωνιστούν: Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman

2. You’ re dead to me (1 κύκλος)

Πρόκειται για μαύρη κωμωδία, στην οποία πρωταγωνιστεί μετά από πολλά χρόνια, η Christina Applegate. Υποδύεται πειστικά (ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα) μια δυναμική μεσίτρια, που έμεινε πρόσφατα χήρα, η οποία γνωρίζει την καλόκαρδη Τζούντι σε μια ομάδα υποστήριξης. Οι δυο γυναίκες γίνονται σταδιακά φίλες, και βοηθούν η μία την άλλη να ξεπεράσουν το θυμό και τη θλίψη τους. Σκοτεινό χιούμορ και μυστήριο γύρω από την ταυτότητα της περίεργης Τζούντι, που καταλήγουν σε μια δολοφονία! Προτείνεται σε φίλες και σε όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα 30-40 χρονών.

Πρωταγωνιστούν: Christina Applegate, Linda Cardellini, James Marsden.

3. Outlander (5 κύκλοι)

Σειρά εποχής- φαινόμενο, δραματική, αισθηματική, με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας που βασίζεται στα βιβλία best seller της Diana Gabaldon. Αφηγείται την ιστορία της Claire, μιας νοσοκόμας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία, κατά την διάρκεια του ταξιδιού του μέλιτος με τον άνδρα της στη Σκωτία, ταξιδεύει στο παρελθόν κατά λάθος. Πανέμορφη σκηνοθεσία και φωτογραφία, γυρισμένη εξολοκλήρου στα φυσικά τοπία της Σκωτίας, μια δυναμική ηρωίδα ως πρωταγωνίστρια, μια υπέροχη μελωδική μουσική, καθώς και μια επική ιστορία αγάπης στο επίκεντρο, συνθέτουν μια εξαιρετική σειρά (τουλάχιστον για τους πρώτους τρεις κύκλους όπου παραγωγός ήταν ο Ronald Moore) με συναρπαστική δράση και ήρωες που απολαμβάνεις να βλέπεις. Πολύ καλή η Caitriona Balfe στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που έχει προταθεί τέσσερις φορές για Χρυσή Σφαίρα). Αυτή τη στιγμή προβάλλεται η πέμπτη σεζόν. Απευθύνεται σε ηλικίες 25-50.

Πρωταγωνιστούν: Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies.

4. Grace and Frankie (6 κύκλοι)

Η σειρά που επανένωσε και ξανασύστησε στο πιο νεανικό κοινό, την Jane Fonda και την Lily Tomlin. Με δημιουργό της την Marta Kauffman των Friends, παρουσιάζει την δημιουργία μιας φιλίας μεταξύ δυο ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες ανακαλύπτουν ότι οι άνδρες τους είναι ομοφυλόφιλοι και διατηρούν δεσμό μεταξύ τους. Απίστευτη χημεία των πρωταγωνιστριών και χιούμορ που πηγάζει από το κωμικό σενάριο, οδήγησαν τη σειρά στη καρδιά των θεατών που την παρακολούθησαν. Αν και οι μεγαλύτερες παντρεμένες γυναίκες θα την εκτιμήσουν και θα γελάσουν περισσότερα με τα προβλήματα των ηρωίδων, η σειρά έχει μοντέρνο ύφος και μπορεί να την παρακολουθήσει ένα ευρύ ηλικιακό κοινό, από 20 έως και 60 χρονών.

Πρωταγωνιστούν: Jane Fonda, Lily Tomlin, Martin Sheen.

5. Alias Grace (1 κύκλος)

Καταπληκτική δραματική σειρά εποχής, βασισμένη σε μυθιστόρημα της Margaret Atwood (The Handmaid’s Tale). Πρόκειται για ολοκληρωτικά γυναικεία υπόθεση, καθώς δημιουργοί, παραγωγοί και ηθοποιοί είναι γυναίκες. Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η σειρά αφηγείται την ιστορία της Grace, μιας Ιρλανδής μετανάστριας στο Καναδά, που κατηγορήθηκε για τρεις φόνους των ιδιοκτητών, στο σπίτι όπου δούλευε ως υπηρέτρια. Μέσα από την αφήγησή της στον ψυχίατρο που την εξετάζει, η σειρά απεικονίζει και ασχολείται με τα δικαιώματα των γυναικών και την γυναικεία χειραφέτηση. Εξαιρετικά γραμμένη και ερμηνευόμενη από τους ηθοποιούς, με τον κεντρικό ρόλο στην ανερχόμενη Sarah Gadon. Aπευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Αξίζει πραγματικά σαν σειρά και προτείνεται απαραιτήτως.

Πρωταγωνιστούν: Sarah Gdon, Edward Holcroft, Zachary Levi, Anna Paquin.

6. Cable Girls (5 κύκλοι)

Ισπανική σειρά εποχής, αφηγείται την ιστορία τεσσάρων γυναικών που δουλεύουν ως τηλεφωνήτριες στον Εθνικό Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Μαδρίτης, το 1920. Προερχόμενες από διαφορετικά υπόβαθρα, οι γυναίκες αυτές θα ενωθούν, θα επαναστατήσουν στην ανδροκρατία, θα ερωτευτούν και θα ζήσουν έντονες στιγμές στο χώρο εργασίας και εκτός. Ωραία φωτογραφία, μόδα και κοστούμια εποχής, όμορφες και δυναμικές ηρωίδες, ειδύλλια και σημαντικά μηνύματα συνθέτουν μια αξιόλογη σειρά που απευθύνεται σε ηλικίες 30-50 χρονών.

Πρωταγωνιστούν: Ana Fernandez, Nadia de Santiago, Blanca Suarez, Maggie Civantos.

7. Gilmore Girls (7 κύκλοι)

Ιδανική σειρά για να δει μια μητέρα παρέα με την κόρη της, παρουσιάζει την ανεξάρτητη και ανύπαντρη μητέρα Λόρελ να μεγαλώνει τη χαρισματική κόρη της, Ρόρι, μέσα σε μια αδιάκοπη ροή γρήγορου και πνευματώδους διαλόγου. Έξυπνη κομεντί και καλές ερμηνείες συνθέτουν αυτή την ζεστή και γλυκιά σειρά, από την δημιουργό του The Marvelous Mrs. Maizel, Amy Sherman Palladino. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, προτείνεται σε μητέρες- κόρες.

Πρωταγωνιστούν: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson.

8. Gossip Girl (6 κύκλοι)

H πλοκή της σειράς περιστρέφεται γύρω από τις ζωές τεσσάρων εφήβων που ανήκουν στην ανώτερη τάξη του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και διαταράσσονται από μια μπλόγκερ, άγνωστης ταυτότητας, που ακολουθεί και καταγράφει κάθε τους κίνηση. Το Gossip Girl είναι μια εφηβική δραματική σειρά που έκανε διάσημη την Blake Lively και είχε τεράστια επιτυχία στην Αμερική. Ερωτικά σκάνδαλα, ίντριγκες, νεοϋορκέζικη μόδα, μυστικά και όμορφοι νέοι πρωταγωνιστές την καθιστούν μια ένοχη απόλαυση. Απευθύνεται κυρίως σε εφήβους 18-25 χρονών.

Πρωταγωνιστούν: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley.

9. Unbelievable (1 κύκλος)

Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, όπως φανερώνει και ο τίτλος της, η σειρά περιστρέφεται γύρω από μια καταγγελία βιασμού της έφηβης Marie, η οποία δεν γίνεται πιστευτή από τους αστυνομικούς. Παράλληλα με την ιστορία της κεντρικής ηρωίδας παρακολουθούμε τις προσπάθειες δυο γυναικών- ντετέκτιβ να διαλευκάνουν υποθέσεις βιασμών άλλων έφηβων κοριτσιών, που παρουσιάζουν ομοιότητες με την καταγγελία της Marie. Εξαιρετικά γραμμένο σενάριο και αφήγηση που σε κρατάει σε αγωνία, η σειρά επικαιροποιεί τον βιασμό με τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης του Χόλιγουντ, ενώ σχολιάζει θέματα στίγματος, φόβου και της ψυχολογίας του θύματος, καθώς και την αστυνομική χειραγώγηση.

Πρωταγωνιστούν: Kaitlyn Dever, Toni Colette, Merritt Wever

10. Orange is the new black/ Locked Up

Δραματικές σειρές παρόμοιας φύσεως, η μία αμερικάνικη και η άλλη ισπανική. Αφορά γυναίκες εγκληματίες μέσα σε φυλακές. Ουσιαστικά, πρόκειται για την ίδια σειρά, μεταφερόμενη σε δυο γλώσσες και περιστρέφονται γύρω από μια αφελή κεντρική ηρωίδα που καταλήγει στις γυναικείες φυλακές, αφού παρανομήσει για χάρη του αφεντικού της με το οποίο είναι ερωτευμένη. Ψυχαγωγικές και δυναμικές ηρωίδες, βία, δράση, κόντρες μεταξύ των κρατουμένων, έρωτες και θάνατοι. Απευθύνονται σε νεανικό κοινό 20-30 χρονών.

Πρωταγωνιστούν στο Orange is the new black: Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Uzo Aduba, Laura Prepon

Locked up: Alba Flores, Maria Isabel Diaz Lago, Marta Aledo.