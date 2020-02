4 νέες εκθέσεις εγκαινιάζονται στην πόλη

Η έκθεση «Διαχρονίες», η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Μάιο 2018 στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου. Την επιμέλεια της έκθεσης την έχει η Ίρις Κρητικού. Η έκθεση αποτελεί έναν οργανικό διάλογο μεταξύ των πρωτότυπων εκθεμάτων από τις συλλογές του Μουσείου Λάρισας με έργα σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών.

Πότε: Από 25 Φεβρουαρίου

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη: 9:00 – 13:30, Παρασκευή: 9:00 – 20:00 Σάββατο: 11:00 – 20:00, Κυριακή 10:00 – 19:00

Τιμές: €4

The Beauty of the Earth: Έκθεση φωτογραφίας στη Blank Wall Gallery

Ένα φωτογραφικό ταξίδι με πολλά τοπία, θα περιμένει όσους επισκευθούν τη Blank Wall Gallery από τις 28 Φεβρουαρίου έως την 1 Μαρτίου. Η έκθεση με τίτλο The Beauty of the Earth, θα παρουσιάσει τυπωμένα φωτογραφικά τοπία καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν πολλές ακόμα φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή, οι οποίες θα παρουσιάζονται σε οθόνη.

Πότε: Από 28 Φεβρουαρίου

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 28/2: 19:00 – 22:00, Σάββατο 29/2: 12:00 – 17:00, Κυριακή 1/3: 12:00 – 17:00

Τιμές: Είσοδος ελεύθερη

Ο φανταστικός επισκέπτης, τα αγκάθια και ένα τριζόνι: Έκθεση της Μαρίας Βασιλάκη στην γκαλερί 7