Plissken 2020: Bicep, Chromatics, Orbital και Todd Terje οι headliners του φεστιβάλ

Οι κυρίαρχοι της house Bicep, από τα σπουδαιότερα και δυναμικότερα ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής, μαζί με την μοναδική σπίθα της δημιουργικής ιδιοφυΐας του Νορβηγού παραγωγού Todd Terje θα είναι οι επόμενοι headliners του Plissken Festival, που θα πλαισιώσουν τους Orbital και τους Chromatics, προσφέροντας μεγαλειώδεις βραδιές!

Headliners της 13ης Ιουνίου

Ο βασιλιάς της νέο-ντίσκο Todd Terje

Η πολύχρωμη και ευφάνταστη ποπ διάθεση του Todd Terje, θα εμπλουτίσει το line up του Plissken Festiva; με ένα ρετρο φουτουριστικό Dj set, που θα αναδείξει το μεγαλείο και τον καινοτομικό ήχο του.

Ο Σκανδιναβός γκουρού της nu-disco, Todd Terje, έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς / καλλιτέχνες αλλά και ένα ασύλληπτα δημιουργικό μυαλό το οποίο συνδυάζει αριστοτεχνικά την ηλεκτρονική φουτουριστική disco με αναφορές από house, jazz, funk, latin και ποπ. Ο Νορβηγός βρίσκεται στον χώρο της μουσικής σκηνής αρκετά χρόνια και έχει αφήσει το στίγμα του με μία σειρά από μικρά διαμάντια όπως «Eurodans», «It’s Album Time» και «It’s The Arps».

Η ποιότητα των κυκλοφοριών του είναι αξιοθαύμαστη με μία σειρά παραγωγών και συνεργασιών με καλλιτέχνες όπως Franz Ferdinand, Robbie Williams, Lindstrøm, Prins Thomas και Four Tet αλλά και πολλά επιτυχημένα remixes όπως «Another Station» του Lindstrom, «Jolene» της Dolly Parton, «All I do» του Stevie Wonder, «I Can’t Help It» του Michael Jackson, «On The Beach» του Chris Rae και «I Want Your Love» των Chic.

Μεταξύ άλλων, οι διασκευές του σε κομμάτια όπως «Johnny & Mary» του Bryan Ferry, «Inspector Norse» και «Delorean Dynamite», τον κατατάσσουν σε έναν εξαιρετικό παραγωγό που σίγουρα το μέλλον του ανήκει. Παράλληλα, έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει στο #23 των βρετανικών charts αλλά και στην λίστα του Pitchfork με τους 100 καλύτερους δίσκους, ενώ η παρουσία του έγινε αισθητή και στην Αμερική φτάνοντας στο #120 του Billboard. Κατέχει εμφανίσεις σε υψηλού κύρους φεστιβάλ όπως Sónar, Coachella, Lowlands και Pitchfork Festival, ενώ έχει βρεθεί σε πολυάριθμες λίστες του μουσικού διεθνή Τύπου, με αποκορύφωμα αυτή του Rolling Stone που τον κατέταξε στο #17 του «The 25 DJs That Rule the Earth».

Οι θρύλοι της χορευτικής μουσικής Orbital

Οι Orbital, Phil και Paul Hartnoll, γίγαντες της Βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής των 90’s, παραμένουν στην κορυφή των rave acts μέχρι σήμερα. Γνωστoί για τον αυτοσχεδιασμό στις ζωντανές εμφανίσεις τους αλλά και τα καθηλωτικά οπτικοακουστικά shows που προσφέρουν, αυτό το θρυλικό δίδυμο, έχει δώσει τη δική του διάσταση στην ερμηνεία του ηλεκτρονικού ήχου διευρύνοντας τα όρια του με κάθε του νέα δουλειά, ενώ συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς της χορευτικής μουσικής σκηνής.

Η εμφάνιση τους στο Glastonbury Festival το 1994, υπήρξε αναμφισβήτητα η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας τους, καθώς το Q magazine την κατέταξε σε μία από τις Top 50 συναυλίες όλων των εποχών ενώ το 2002 συμπεριλήφθηκαν στην λίστα «50 Bands to See Before You Die». Με επιτυχημένα singles, που έχουν φτάσει στις υψηλότερες θέσεις των charts, όπως «Chime», «The Saint», «The Box», «Satan live» και «Style», remixes για μεγάλα ονόματα όπως Madonna, Kraftwerk, The Orb, Plaid και Floex, οι Orbital ήταν, είναι και θα είναι το ακριβές παράδειγμα του πόσο δημιουργική μπορεί να γίνει η ηλεκτρονική χορευτική μουσική.

Με οκτώ δισκογραφικές δουλειές στο ενεργητικό τους που εξυμνούν την dance electronica, οι Orbital, ύστερα από έξι χρόνια απουσίας, επέστρεψαν στην μουσική σκηνή το 2017 με το άλμπουμ «Monsters Exist». Tο 2018 και 2019 βρέθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, τη σκηνή και πραγματοποίησαν επιλεγμένες εμφανίσεις με εντυπωσιακά αυτοσχεδιαστικά visuals και lighting show επιβεβαιώνοντας την φήμη τους ως ένα από τα μεγαλύτερα acts όλων των εποχών.

Headliners της 14ης Ιουνίου

Το πολυσυζητημένο δίδυμο των Bicep για πρώτη φορά στη χώρα μας

Μουσικοί παραγωγοί, Dj’s, curators και με την δική τους δισκογραφική εταιρεία, οι Bicep θεωρούνται ένα από τα πιο περιζήτητα acts της παγκόσμιας χορευτικής μουσικής αυτή τη στιγμή. Με καταγωγή από το Μπέλφαστ και με μόνιμη έδρα τους το Λονδίνο, το δίδυμο των Andrew Ferguson και Matthew McBriar κυκλοφόρησε το 2017 το πολυαναμενόμενο και άκρως επιτυχημένο ντεμπούτο άλμπουμ τους «BICEP», μέσω της Ninja Tune. Ένα άλμπουμ που αποδίδει με σαφήνεια την ιστορία τους, την κουλτούρα και το πάθος τους για την μουσική και που εξακολουθεί να μας αποκαλύπτει διαρκώς νέες πτυχές του μεγάλου ταλέντου τους.

Το «BICEP» σκαρφάλωσε στο Top20 των UK charts ενώ παράλληλα αποθεώθηκε από κορυφαία δημοσιογραφικά μουσικά μέσα όπως Pitchfork, NPR και Mixmag. Η παρουσίαση των singles «Glue», «Rain» και «Vale», μαζί με το remix του «Opal» από τον ταλαντούχο Four Tet, αποτελούν ξεχωριστές στιγμές της επιτυχημένης πορείας τους ενώ αναδεικνύουν την ευφυΐα τους, την πολυδιάστατη φύση τους και σίγουρα το καλλιτεχνικό τους όραμα.

Με πολλαπλές sold out συναυλίες ανά τον κόσμο και εντυπωσιακές εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως Glastonbury, Coachella, Sonar, Pitchfork Festival και Primavera, οι Bicep έχουν καταφέρει με μεγάλη μαεστρία να καθορίσουν μουσικά την δεκαετία που διανύουμε ανοίγοντας νέους δημιουργικούς ορίζοντες αλλά και γνωρίζοντας καθολική αποδοχή με κάθε νέα κυκλοφορία τους.

Η κορυφαία synthpop μπάντα Chromatics

Η κορυφαία μπάντα, Chromatics, θα ανέβει στην σκηνή του Plissken Festival για μία βραδιά γεμάτη italo disco και postwave αισθητική!

Με την κυκλοφορία του ντεμπούτου «Night Drive», η τετραμελής μπάντα από το Πόρτλαντ προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού, με έναν ήχο επηρεασμένο από ηλεκτρονικά disco-pop των 80’s, υπέροχες νοσταλγικές ποπ μελωδίες, βαθιά ατμοσφαιρικά synths και υπνωτικά φωνητικά από την Ruth Radelet. Γνωστοί για την μουσική τους σε soundtrack όπως «Drive» και «Twin Peaks», οι Chromatics έχουν συμβάλει στα μέγιστα στην εξάπλωση του είδους τους, την αγάπη τους για την italo disco, εκπληρώνοντας όλες τις προσδοκίες με καλοδουλεμένες παραγωγές, που αποδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούνται από τις σπουδαιότερες μπάντες.

Το 2012, η κυκλοφορία του «Kill For Love», μέσω της εταιρείας Italians Do It Better, τους εξασφάλισε επάξια τον ρόλο τους ως καθοριστικό σχήμα στο μουσικό στερέωμα, με noir αισθητική,σηματοδοτώντας μία νέα εποχή και κερδίζοντας μία θέση σε πολυάριθμα αξιοσέβαστα δημοσιογραφικά μέσα συμπεριλαμβανομένου του Pitchfork και του Gorilla vs Bear. Μετά από επτά χρόνια απουσίας επιστρέφουν με το «Closer To Grey», ένα τολμηρό και άρτιο μουσικό αποτέλεσμα με νέα στοιχεία και επιρροές, καθώς και δύο εντυπωσιακές διασκευές στο «On the Wall» των The Jesus and Mary Chain και στο «The Sound of Silence» των Simon & Garfunkel. To άλμπουμ έλαβε εγκωμιαστικά σχόλια και καθιέρωσε τους Chromatics ως ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της synth – electro pop παγκοσμίως.