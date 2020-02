Athens Fashion Film Festival 2020: Ένα τριήμερο μόδας & κινηματογράφου στην Τεχνόπολη

Μετά την περσινή πρεμιέρα του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Athens Fashion Film Festival μετακομίζει στο πρόσφατα ανακαινισμένο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, για άλλο ένα τριήμερο γεμάτο ομορφιά, τέχνη και πρωτοπορία, από τις 14 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2020.

Μια συνάντηση καταξιωμένων creatives και επαγγελματιών από το χώρο της μόδας και του σινεμά, ένα ανεξάρτητο event σε συνεχή διάλογο και συνεργασία με το δίκτυο των Fashion Film Festivals διεθνώς, που έχει φτάσει να μετρά περισσότερες από 40 χώρες ανά τον κόσμο.

Το Athens Fashion Film Festival με μία ματιά

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερα από 100 fashion films και ντοκιμαντέρ, διαγωνιστικό τμήμα (οι καλύτερες ταινίες βραβεύονται από τη διεθνή Κριτική Επιτροπή του φεστιβάλ), ειδικά αφιερώματα, θεματικά panel και masterclasses, με στόχο να προσφέρει στο ελληνικό και διεθνές κοινό μια σφαιρική εικόνα των τελευταίων τάσεων και ιδεών που κυριαρχούν στον κινηματογράφο, τη μόδα, την τέχνη και το περιβάλλον, καθώς και να εντοπίσει και εξερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στις δυο αυτές συναρπαστικές βιομηχανίες (fashion / film). Παράλληλα, το Athens Fashion Film Festival φιλοδοξεί να αποτελέσει σταδιακά το ιδανικό, δυναμικό περιβάλλον για να δίνουν ραντεβού νέοι ή ήδη καθιερωμένοι σχεδιαστές, καλλιτέχνες και κινηματογραφιστές με εταιρίες παραγωγής και τον κόσμο του business, για ανταλλαγή ιδεών και συνεργασίες που θα φέρουν περισσότερη ομορφιά, περισσότερη έμπνευση, περισσότερο όραμα στη ζωή μας.

Λίγα λόγια από την ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του AthensFFF

«To motto του Athens Fashion Film Festival 2020 είναι μια ρήση του Φίοντορ Ντοστογιέφσκι: «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Η ομορφιά της ψυχής, η ομορφιά των ιδεών, η ομορφιά της όψης, η ομορφιά πολλών στιγμών της καθημερινότητας, η ομορφιά που συναντάμε παντού στη Φύση. Με αυτό το σύνθημα, δίνουμε το φετινό μας ραντεβού στην Τεχνόπολη. Με έλληνες και διεθνείς συμμετέχοντες και καλεσμένους, με ένα πρόγραμμα πλούσιο σε ιδέες, πρωτοποριακό και υψηλών standards.»

Νικόλ Αλεξανδροπούλου, Σκηνοθέτης & παραγωγός

Η κριτική επιτροπή

Οι καλύτερες ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος θα βραβευθούν από την πολυμελή διεθνή Κριτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Τα μέλη της θα είναι οι Elis Kiss (Fashion Features Director Vogue Greece, αρθρογράφος στο περιοδικό «K»), Diane Pernet (Κριτικός, Video Journalist), Γιώργος Πυρπασόπουλος (Ηθοποιός – Σκηνοθέτης), Σύλλας Τζουμέρκας (ηθοποιός & σκηνοθέτης), Τόνια Σωτηροπούλου (ηθοποιός), Βασίλης Ζηδιανάκης (fashion curator, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Atopos Contemporary Visual Culture), Γιώργος Ελευθεριάδης (σχεδιαστής), Adriano De Santis (σκηνοθέτης, συνθέτης, εκπαιδευτικός & παραγωγός) και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ο Rick Porras.



Έναρξη με την πολυαναμενόμενη ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο

Με τη νέα ταινία του Luca Guadagnino, «The Staggering Girl», κάνει έναρξη το φετινό Athens Fashion Film Festival. Ο Ιταλός σκηνοθέτης σκηνοθετεί για λογαριασμό του Οίκου Valentino, και επιστρατεύει σταρ όπως η Julianne Moore, ο Kyle MacLachlan, η Mia Goth και η KiKi Layne, αλλά και τους βασικούς συντελεστές του «Call My By Your Name» και του «Suspiria».

Μετά την προβολή του στο τελευταίο φεστιβάλ των Καννών και λίγο πριν την παγκόσμια διανομή του, τo «Staggering Girl» αποκαλύπτεται στο ελληνικό κοινό, το βράδυ της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης (ώρα έναρξης τελετής: 20.30). Η προβολή της ταινίας γίνεται σε συνεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία, το Tempo Forte και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο.

Fashion performance με 20 σχεδιαστές

Πριν από την προβολή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί ένα σύντομο fashion performance σε επιμέλεια των Μιχάλη Πάντου και Νικόλ Αλεξανδροπούλου, στο οποίο θα συμμετέχουν 20 σχεδιαστές με μία δημιουργία ο καθένας τους (οι συμμετοχές περιλαμβάνουν ονόματα όπως ο Angelos Bratis, οι Deux Hommes, ο Vasilis Zoulias, η Orsalia Parthenis, οι Zeus N Dione και πολλοί ακόμα).

Divino Inferno: Rodin and the Gates of Hell & We Margiela

Δύο ακόμα προβολές που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Divino Inferno: Rodin and the Gates of Hell» (Σάββατο 15/2, 17:45), όπου ο Bruno Avellian αφηγείται την άγνωστη ιστορία πίσω από τη δημιουργία του εμβληματικού έργου «Οι πύλες της Κολάσεως» από τον πατέρα της σύγχρονης γλυπτικής, Aύγουστο Ροντέν, και το «We Margiela» σε σκηνοθεσία Menna Laura Meijer (Κυριακή 16/2, 17:00), όπου η συνιδρύτρια Jenny Meirens αλλά και πολλά μέλη της δημιουργικής ομάδας του Maison Martin Margiela περιγράφουν τη μετεωρική άνοδο –και την παρ’ ολίγον πτώση– του πλέον επιδραστικού fashion label της τελευταίας 20ετίας.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα στο www.athensfff.com.