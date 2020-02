Θρίαμβος για τα «Παράσιτα» στα OSCAR

Τα «Παράσιτα» κέρδισαν 4 συνολικά Οσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου) και αποτελούν την πρώτη Ξενόγλωσση Ταινία που κερδίζει το σημαντικότερο Οσκαρ της χρονιάς.

Ακολουθεί, με 3 Οσκαρ το «1917» του Σαμ Μέντες (Φωτογραφίας, Μιξάζ Ηχου και Οπτικών Εφέ). Από 2 Οσκαρ κέρδισαν το «Joker» (Α’ Ανδρικό για τον Χοακίν Φίνιξ και Μουσικής), το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» (Β’ Ανδρικό για τον Μπραντ Πιτ και Σκηνικών) και το «Ford v. Ferrari» (Μοντάζ και Μοντάζ Ηχου).

Αναλυτικά οι νικητές

Καλύτερη ταινία

Παράσιτα

Σκηνοθεσία

Μπονγκ Τζουν-Χο, «Παράσιτα»

Α΄ Αντρικός Ρόλος

Χοακίν Φίνιξ «Joker»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Ρενέ Ζελβέγκερ, «Judy»

Β΄ Αντρικός Ρόλος

Μπραντ Πιτ, «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Λόρα Ντερν, «Ιστορία γάμου»

Πρωτότυπο σενάριο

Μπονγκ Τζουν-Χο, Χαν Τζιν-Γουόν, «Παράσιτα»

Διασκευασμένο σενάριο

Τάικα Γουαϊτίτι, «Τζότζο»

Φωτογραφία

«1917»

Μοντάζ

«Κόντρα σε όλα»

Μακιγιάζ και κομμώσεις

«Βόμβα»

Καλλιτεχνική διεύθυνση

«Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Κοστούμια

«Μικρές κυρίες»

Μουσική

«Joker»

Τραγούδι

«(I’m Gonna) Love Me Again», «Rocketman»

Ήχος

«Κόντρα σε όλα» («Ford v Ferrari»)

Ηχητικά Εφέ

«1917»

Οπτικά Εφέ

«1917»

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

«Παράσιτα»

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μεγάλου Μήκους

«Toy Story 4»

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

«American Factory»

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

«Learning to Scateboard in a War Zone If You’re a Girl»

Μικρού Μήκους Ταινία Animation

«Hair love»

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

«The Neighbor’s Window»