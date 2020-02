Εν αναμονή της 92ης τελετής απονομής των βραβείων OSCAR που θ’ απολαύσουμε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου ζωντανά από τη COSMOTE TV ξαναθυμόμαστε μερικούς από τους «διάτοντες» αστέρες που DOLBY theatre!

1. Oprah Winfrey, Jean Hersholt Humanitarian Award, 2011

Η γνωστή σε όλους μας Oprah δεν έχει κερδίσει Όσκαρ για τις υποκριτικές της ικανότητες, όπως όλοι όσοι έχουμε δει την ταινία «Το Πορφυρούν Χρώμα» θα περιμέναμε. Έχει πάρει Όσκαρ, όμως, για το ανθρωπιστικό της έργο. Συγκεκριμένα, κέρδισε ένα ειδικό τιμητικό βραβείο, το Jean Hersholt Humanitarian Award, το οποίο δεν δίνεται κάθε χρόνο, όπως τα Όσκαρ, αλλά σε ειδικές περιστάσεις. Έτσι, δεν είναι περίεργο που οι περισσότεροι το έχουμε ξεχάσει.

2. Eminem, Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδίου, 2003

Σίγουρα όταν μιλάμε για νικητές Όσκαρ, ο Eminem δεν είναι ο πρώτος που μας έρχεται στο μυαλό. Κι όμως, τo 2003 με το τραγούδι «Lose Yourself» της ταινίας 8 Mile, όπου πρωταγωνιστούσε ο ίδιος, κέρδισε το Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι. Μάλιστα έγραψε ιστορία, μιας και το «Lose Yourself» ήταν το πρώτο ραπ κομμάτι που είχε κερδίσει ποτέ βραβείο Όσκαρ. Ο ίδιος ο Eminem δεν πίστευε ποτέ ότι θα κερδίσει (είχε ισχυρό αντίπαλο τον Bono εκείνη την χρονιά), γι’αυτό και δεν πήγε ποτέ στην τελετή απονομής.

3. Lionel Richie, Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, 1985

Μπορεί ο Lionel Richie να είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, κανείς όμως δεν θυμάται ότι έχει και Όσκαρ! Το 1985 κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι για το «Say You, Say Me», που έγραψε για την ταινία White Night, ένα ψυχροπολεμικό δράμα, που μπορεί να μην κέρδισε τους κριτικούς, έγινε όμως η αφορμή για να πάρει ο Lionel Richie το μοναδικό του Όσκαρ.

4. Cher, Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, 1988

Το 1988, η Cher έγραψε ιστορία όχι μόνο με το εμβληματικό της φόρεμα στην τελετή απονομής των Όσκαρ, αλλά και με την νίκη της στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου. Μάλιστα, είχε πολύ δυνατές αντιπάλους, όπως την Meryl Streep, την Glenn Close, την Holly Hunter και την Sally Kirkland. Η ερμηνεία της, όμως, στην ταινία Moonstruck ήταν εξαιρετική και έτσι η Cher κέρδισε το πρώτο και μοναδικό της Oscar.

5. Annie Lennox, Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, 2004

Το 2003 η Annie Lennox των Eurythmics άφησε για λίγο τον synth pop ήχο που μας είχε συνηθίσει, για να συνθέσει το επικό κλασικό κομμάτι «Into The West» με τους Fran Walsh και Howard Shore για την τρίτη ταινία της τριλογίας Lord Of The Rings, το The Lord of the Rings: The Return of the King. Το τραγούδι ήταν τόσο καλό, που κέρδισε τελικά Oscar, ενώ για το περιοδικό Rolling Stone είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν κερδίσει αυτό το βραβείο.

6. Anna Paquin, Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, 1993

Το αναγνωρίζετε αυτό το μικρό κοριτσάκι; Είναι η Anna Paquin, η ηθοποιός που αγαπήσαμε τόσο στο «True Blood«, αλλά πολλοί δεν ξέρουν ότι έχει κερδίσει Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, για την ταινία The Pianist. Μάλιστα, είναι η δεύτερη νεότερη ηθοποιός που έχει κερδίσει Oscar, μιας και ήταν μόλις 11 ετών.

7. Nicolas Cage, Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, 1996

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι κακές κινηματογραφικές επιλογές του Nicolas Cage τα τελευταία χρόνια, μας έχουν κάνει να ξεχάσουμε πόσο καλός ηθοποιός ήταν κάποτε. Μάλιστα, το 1996 κατάφερε να κερδίσει ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία της βραδιάς, το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Leaving Las Vegas.

8. Joe Pesci, Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, 1991

Ο Joe Pesci, που είναι και φέτος υποψήφιος -αυτή τη φορά για την συμμετοχή του στην πολυσυζητημένη ταινία του Martin Scorsese, Ο Ιρλανδός, έχει ήδη κερδίσει άλλη μια φορά Oscar. Συγκεκριμένα, το 1991 κέρδισε τους κριτικούς με τον ρόλο του στο Goodfellas και έτσι απόκτησε το πρώτο του Oscar. Το 1999 αποσύρθηκε από την υποκριτική και μέχρι τον Ιρλανδό είχε κάνει ελάχιστες δουλειές. Έτσι, οι περισσότεροι δεν θυμούνται ότι έχει ήδη κερδίσει βραβείο Oscar και μάλιστα στην κατηγορία που είναι και φέτος υποψήφιος.

9. Cliff Robertson, Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, 1969

Στην δική μας γενιά είναι μάλλον πιο γνωστός ως ο «θείος» του Spiderman. Ο Cliff Robertson, όμως, είναι σπουδαίος ηθοποιός και την δεκαετία του ’60 η καριέρα του εκτοξεύθηκε. Αποκορύφωμα ήταν το Oscar που κέρδισε το 1969 για τον ρόλο του στην ταινία Charly. Δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, βέβαια, στην τελετή απονομής των βραβείων, γι’ αυτό και το βραβείο του το παρέλαβε ο Frank Sinatra! Δυστυχώς, λίγο μετά το Oscar του η καριέρα του πήρε την κάτω βόλτα και εμφανιζόταν κυρίως σε τηλεοπτικές σειρές.

10. Phil Collins, Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, 2000

Ο τραγουδιστής και στιχουργός Phil Collins είναι άλλος ένας διάσημος καλλιτέχνης που είχαμε ξεχάσει ότι έχει κερδίσει Oscar. Ίσως φταίει που το κέρδισε για το τραγούδι της ταινίας Tarzan, που μπορεί να «κέρδισε» τα μέλη της Ακαδημίας, αλλά δεν αγαπήθηκε το ίδιο κριτικούς και κοινό.