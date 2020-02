«Λόγος Αντίλογος»: Είστε έτοιμοι να ακούσετε την αντίθετη γνώμη;

Πόσο συχνά έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε στην ελληνική τηλεόραση συζητήσεις πάνω σε διχαστικά ζητήματα της επικαιρότητας, αποτυπωμένες με λογικά επιχειρήματα, χωρίς λαϊκισμούς, φωνές και προσβλητικές εκφράσεις; Ρητορικό το ερώτημα.

Από τα μέσα Δεκεμβρίου 2019 ξεκίνησε να προβάλλεται στο κανάλι COSMOTE History της COSMOTE TV η εκπομπή «Λόγος Αντίλογος», όπου παρακολουθούμε φοιτητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων να διαγωνίζονται σε ένα πρωτάθλημα debate, φέρνοντας στις οθόνες μας έναν αέρα διαλεκτικού πολιτισμού, που δεν έχουμε συνηθίσει.

Το αγωνιστικό debate δεν είναι κάτι άγνωστο στη χώρα μας, όχι όμως και ιδιαίτερα διαδεδομένο, καθώς σήμερα μετράμε λιγότερους από 10 φοιτητικούς ομίλους, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντάσσεται στα προγράμματα κυρίως των ιδιωτικών σχολείων και κάποιων δημόσιων.

Σε μαθητικό επίπεδο, η χώρα μας συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως, καθώς το επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλό, με συχνές διακρίσεις σε διεθνή τουρνουά.

Αξίζει επίσης να θυμίσουμε τη σημαντική διάκριση ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Debate, που διοργανώθηκε το 2015 στη Θεσσαλονίκη, όπου οι δεκαεννιάχρονοι, τότε, Μαρία Ρούση και Θοδωρής Ντουνιάς, εκπροσωπώντας την ομάδα του Ε.Μ.Π., ανακηρύχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές στην κατηγορία EFL (αγγλικά ως ξένη γλώσσα), στον τελικό της διοργάνωσης.

Η ιδέα του να μεταφερθεί το αγώνισμα στο πλατό τηλεοπτικής εκπομπής ανήκει στον Λάμπη Ταγματάρχη, ο οποίος για το σκοπό αυτό, συγκέντρωσε την αφρόκρεμα του ελληνικού πανεπιστημιακού debate.

Με αυτή την αφορμή, συναντήσαμε τον Πέτρο Παπαλιανό, που έχει το ρόλο του κριτή στην εκπομπή «Λόγος Αντίλογος» και τους Θέμη Μαρκίδη και Βασίλη Τσιπόπουλο, που έχουν το ρόλο των προπονητών των ομάδων.

Πώς ανακαλύψατε οι ίδιοι το debate και ποια η ενασχόλησή σας με το άθλημα έκτοτε;

Θέμης Μαρκίδης: Ήταν μία εξωσχολική δραστηριότητα που προσέφερε το σχολείο μου, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά. Από την Γ’ γυμνασίου μέχρι και το τέλος του Λυκείου συνέχισα ασταμάτητα. Αργότερα, ξεκίνησα να προπονώ τον όμιλο του ΑΠΘ, συνεργάστηκα με δημόσια σχολεία της περιοχής κι όταν ήρθα στην Αθήνα ξεκίνησα να προπονώ και στο Pierce.

Πέτρος Παπαλιανός: Έκανα το πρώτο μου debate πριν από 20 περίπου χρόνια, ως φοιτητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θυμάμαι ακόμη μάλιστα το θέμα, το οποίο ήταν «Αν οι γονείς πρέπει να μπορούν να επιλέγουν το φύλο των παιδιών τους». Έκτοτε βοήθησα στην ίδρυση του Ρητορικού Ομίλου στην ΑΣΟΕΕ που συνεχίζει ενεργά μέχρι σήμερα και έχω συμμετάσχει σε πρωταθλήματα debate ως ομιλητής, οργανωτής και κριτής.

Βασίλης Τσιπόπουλος: Ξεκίνησα το debate στην πρώτη Λυκείου. Συνέχισα να διαγωνίζομαι σε όλο το Λύκειο και αργότερα στο Πανεπιστήμιο στη Σκωτία. Όταν επέστρεψα Ελλάδα το 2009, ασχολήθηκα πιο πολύ με το οργανωτικό κομμάτι του debate. Αρχικά στον όμιλο της ΑΣΟΕΕ και μετά με τη Ρητορική Εταιρία Ελλάδας, με την οποία διοργανώσαμε το Παγκόσμιο (WUDC 2015) και το Πανευρωπαϊκό (EUDC 2019) Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Debate. Ταυτόχρονα είμαι προπονητής debate σε ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας.

Τι είναι για εσάς το debate και πώς πιστεύετε ότι σας έχει διαμορφώσει ως προσωπικότητες;

Θέμης: Το debate για εμένα είναι αφενός ένα παιχνίδι λογικής, αλλά κυρίως ένας γρίφος: πώς θα καταφέρω να επιχειρηματολογήσω κόντρα σε αυτά που πιστεύω, μένοντας όμως πιστός σε κάποιες βασικές αρχές τις οποίες δεν διατίθεμαι να παραβιάσω; Σαν προσωπικότητα με έχει σίγουρα βοηθήσει να μαλακώσω κάποιες θέσεις μου, αναγκάζοντάς με να δω κάποια θέματα πιο σφαιρικά.

Πέτρος: Η πιο μεγάλη επίδραση που σου αφήνει το debate είναι πιστεύω η εξοικείωση με το δημόσιο βήμα. Αφενός σου μαθαίνει να σχεδιάζεις πιο οργανωμένα την επιχειρηματολογία σου κι από την άλλη σου δίνει την αυτοπεποίθηση και την άνεση να την παρουσιάσεις σε ένα μεγάλο ακροατήριο.

Βασίλης: Για εμένα είναι πάνω απ’ όλα ένα παιχνίδι, ένα αγώνισμα. Φυσικά όπως όλα τα αγωνίσματα, και ειδικά τα «νοητικά», είναι και ένας τρόπος να εξασκεί κανείς συγκεκριμένες δεξιότητες όπως την ικανότητα να δομεί ένα λογικό επιχείρημα.

Η εκπομπή «Λόγος – Αντίλογος» μας δίνει μια πολύ καλή γεύση ενός φοιτητικού τουρνουά debate, με ιδιαίτερα φιλικό για τον τηλεθεατή τρόπο. Πόσο χρειάστηκε να προσαρμόσετε τους αγώνες στα τηλεοπτικά δεδομένα;

Βασίλης: Ελάχιστα. Η μόνη ουσιαστική αλλαγή είναι ότι σε ένα κανονικό τουρνουά τα θέματα δίνονται μόλις 15 λεπτά νωρίτερα στις ομάδες, οπότε έχουν πολύ πιο περιορισμένο χρόνο για να προετοιμάσουν τις ομιλίες τους. Όσον αφορά στον αγώνα, η μόνη διαφορά είναι η διάρκεια, καθώς μειώθηκε ο χρόνος των ομιλιών από 7 σε 5 λεπτά.

Πέτρος: Έτσι όπως το είδα εγώ υπήρχε μεγάλη διαφορά στο κομμάτι της κριτικής. Σε ένα πρωτάθλημα debate οι κριτές έχουν περισσότερο χρόνο αφενός να συσκεφθούν για το αποτέλεσμα και αφετέρου να εκθέσουν το συλλογισμό τους. Στο «Λόγο-Αντίλογο» ωστόσο είχαμε αποφασίσει από νωρίς ότι θέλαμε στο επίκεντρο της εκπομπής να βρίσκονται οι τοποθετήσεις των ομιλητών, όχι της κριτικής επιτροπής, και επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμείλικτος έπρεπε να καταλήγουμε γρήγορα στις αποφάσεις μας και να τις εκθέτουμε πολύ συνοπτικά.

Τι συνιστά έναν/μια καλό/ή debater; Μπορούν όλοι να γίνουν καλοί ομιλητές;

Βασίλης: Ένας debater αξιολογείται σε 3 πράγματα. Την στρατηγική, το περιεχόμενο και την παρουσίαση. Με άλλα λόγια ένας καλός debater πρέπει να μπορεί να κρίνει ποια είναι τα επιχειρήματα που χρειάζονται για να κερδίσει τον αγώνα, να μπορεί να τα αναλύσει σωστά, και να το κάνει μιλώντας με έναν τρόπο που βοηθάει το κοινό να τον παρακολουθήσει. Πρέπει, δηλαδή, να μπορεί να πείσει. Το ταλέντο παίζει φυσικά ρόλο, ειδικά στην στρατηγική, αλλά όπως στα περισσότερα πράγματα το ταλέντο δεν αρκεί. Η εξάσκηση και η εμπειρία κάνουν κατά 90% τον καλό ομιλητή, οπότε ναι, θεωρητικά όλοι μπορούν να γίνουν καλοί debaters.

Πέτρος: Καλός είναι ένας ομιλητής που μπορεί να δομήσει ολοκληρωμένα ένα σωστό επιχείρημα και να το αποδώσει με κατανοητό και ενδιαφέροντα τρόπο στο κοινό. Σε αντίθεση με τις περισσότερες δραστηριότητες που απαιτείται να τις ξεκινήσεις σε μικρή ηλικία για να αριστεύσεις, μπορείς να ξεκινήσεις τη ρητορική οποτεδήποτε και μέσα σε λίγα χρόνια να γίνεις ένας πολύ ικανός ομιλητής ή ομιλήτρια.

Είναι αξιοθαύμαστο να παρακολουθείς το πόσο διαβασμένοι και κατατοπισμένοι είναι για καίρια ζητήματα της επικαιρότητας, εικοσάχρονοι φοιτητές και φοιτήτριες. Σε έναν αγώνα όμως, κατά πόσο κρίνονται οι γνώσεις των ομιλητών, σε σχέση με την επιχειρηματολογία τους;

Θέμης: Το debate δεν απαιτεί τρομακτικές γνώσεις. Μπορείς να περιοριστείς σε πιο τεχνικά θέματα, να εστιάσεις στο τι θα έπρεπε να αποδείξει ο αντίπαλος για να κερδίσει και να επιτεθείς λογικά στο αν το κάνει και να κερδίσεις. Η επαφή όμως με τον πραγματικό κόσμο σου δίνει το ατού πολλών περισσότερων ιδεών.

Πέτρος: Ξέρεις, ένα από τα πράγματα που μαθαίνεις σε προπονήσεις debate είναι να έχεις τα μάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά στα όσα συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι μία ομάδα με γνώσεις σχετικές με το ζήτημα ξεκινάει με πλεονέκτημα, αλλά το πλεονέκτημα αυτό δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση τη νίκη. Μπορεί να σε βοηθήσει να εντοπίσεις τα βασικά επιχειρήματα και παραδείγματα σε έναν αγώνα, αλλά ως κριτές αξιολογούμε την πειθώ και τη λογική συγκρότηση μίας ομιλίας. Μπορεί να έχεις όλα τα δεδομένα του κόσμου – αλλά αν δεν τα βάλεις σε μία σειρά, για να διηγηθείς μια ιστορία που θα αποδείξει αυτό που θέλεις να πεις, είναι βέβαιο ότι θα χάσεις.

Βασίλης: Σε έναν αγώνα δεν κρίνουμε καθόλου τις γνώσεις καθ’ αυτές. Μας ενδιαφέρει μόνο η επιχειρηματολογία. Μάλιστα πολύ εξειδικευμένες γνώσεις δεν επιτρέπεται να τις λάβουν καν υπόψη τους οι κριτές. Πρέπει οι ομιλητές να μπορούν να επιχειρηματολογήσουν με τις γνώσεις που θεωρούμε ότι έχει ένας «μέσος ενημερωμένος ψηφοφόρος». Φυσικά εάν κάποιος δεν ξέρει απολύτως τίποτα για ένα θέμα επικαιρότητας, θα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο σε έναν αγώνα από κάποιον που παρακολουθεί τα νέα, αλλά οι γνώσεις οι ίδιες δεν κρίνονται, είναι απλά ένα εργαλείο για να γίνουν πειστικότερα τα επιχειρήματα.

Ζούμε στην εποχή της υπερπληροφόρησης, αλλά και της παραπληροφόρησης, λόγω της ταχύτατης διάδοσης των ψευδών ειδήσεων (“fake news”). Πόσο χρήσιμο πιστεύετε πως είναι το να έχει ασκηθεί κανείς στο debate, με τα σημερινά δεδομένα;

Θέμης: Το debate σου μαθαίνει να αμφισβητείς και να κρίνεις ό,τι ακούς. Όμως αυτή η στάση είναι αδύνατο να διατηρείται αδιάκοπα. Ο debater λοιπόν είναι ίσως πιο υποψιασμένος, τουλάχιστον όσο τα fake news πάνε κόντρα σε αυτά που πιστεύει – γιατί όσο περισσότερο μας αρέσει κάτι, δυστυχώς, τόσο λιγότερο κριτικά το προσεγγίζουμε. Άρα, δυνητικά, όλοι είμαστε θύματα fake news. Αν όμως εστιάσουμε στην παραγωγή fake news, εκεί ένας καλός debater μεταχειριζόμενος λογικοφανείς προκείμενες, είναι ευκολότερο να διαπρέψει.

Πέτρος: Νομίζω ότι η βασικότερη συμβολή της ενασχόλησης με τη ρητορική είναι ότι σταματάς να βλέπεις αποσπασματικά και μονόπλευρα τον ειδησεογραφικό κύκλο. Τον εντάσσεις σε μία ευρύτερη συζήτηση και μαθαίνεις να αναζητείς τα βασικά επιχειρήματα κάθε πλευράς, κάτι που σε βοηθάει να ξεδιαλύνεις το θόρυβο του σύγχρονου ενημερωτικού τοπίου. Επίσης, ιδίως για κάποιον που ασχολείται με το αγωνιστικό debate, σου μαθαίνει να χτίζεις με προσοχή τη «Μηντιακή Δίαιτά» σου, να εφαρμόζεις δηλαδή ένα αυστηρό προσωπικό κριτήριο για το πώς επιλέγεις τα Μέσα Ενημέρωσης από τα οποία αντλείς πληροφόρηση.

Βασίλης: Το debate μπορεί να βοηθήσει πολύ στο πιο επικίνδυνο είδος παραπληροφόρησης που συναντάμε, την μονόπλευρη παρουσίαση στοιχείων με σκοπό να βγει με το ζόρι ένα συμπέρασμα. Σε έναν debater είναι δεύτερη φύση η αναζήτηση λογικών κενών και αλμάτων σε ένα επιχείρημα, οπότε όταν διαβάζουμε ένα άρθρο με τέτοια επιχειρήματα αμέσως μας «χτυπάει» και σκεφτόμαστε 2η και 3η φορά τι λέει ο αρθρογράφος και γιατί.

Θέμη και Βασίλη, εργάζεστε και ως εκπαιδευτικοί του debate σε ιδιωτικά σχολεία. Ποια η εκπαιδευτική λειτουργία της ρητορικής, όπως την έχετε βιώσει στην πράξη;

Θέμης: Αφενός το προφανές: σε αναγκάζει να αναπτύξεις κριτική σκέψη. Αφετέρου, ειδικά για τα παιδιά που το παίρνουν λίγο πιο σοβαρά, είναι κίνητρο να ψάξουν και να διαβάσουν μόνα τους τόσο τρέχουσες ειδήσεις, αλλά και άλλα θέματα όπως ιστορία, οικονομικά κτλ., για να βελτιώσουν το οπλοστάσιό τους για τους αγώνες. Επιπλέον θεωρώ ότι καλλιεργείται και η αυτοπεποίθησή τους, ειδικά στο κομμάτι της δημόσιας ομιλίας, την οποία θα τη χρειαστούν αργότερα περισσότερο (πχ παρουσιάσεις στο πανεπιστήμιο) αλλά δεν καλλιεργείται καθόλου εντός του κανονικού πλαισίου του συστήματος. Τέλος, ας μη γελιόμαστε, μια βοήθεια και στο μάθημα της έκθεσης στη δίνει, όπως και να έχει.

Βασίλης: Είναι πολύ σημαντικό για την εκπαίδευση κατά την γνώμη μου. Όπως ανέφερε κι ο Θέμης, το debate βοηθά εκεί που αποτυγχάνει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Επίσης, τους κάνει να ενδιαφερθούν για τη γνώση, ώστε να μην είναι αγγαρεία η μάθηση.

Από πόσο μικρό πιστεύετε ότι αξίζει να ασχοληθεί ένα παιδί με το debate;

Θέμης: Νομίζω ότι γενικά με το debate μπορεί να αρχίσει να ασχολείται από πολύ νωρίς, αλλά με το μαλακό. Σχετικά με το διαγωνιστικό debate, νομίζω πως το υγιέστερο είναι τα παιδιά να το ξεκινούν προς την Γ’ γυμνασίου, που έχουν αρχίσει πλέον και να έχουν κάποιους ευρύτερους προβληματισμούς.

Πέτρος: Πιστεύω ότι το debate είναι μία δραστηριότητα που ως ενήλικας τείνεις να την εκτιμάς περισσότερο απ’ ό,τι ως μαθητής. Τα θέματα ενός αγώνα debate είναι τα σημαντικά διχαστικά ζητήματα μίας σύγχρονης κοινωνίας και ως τέτοια αξίζει να τα προσεγγίσεις ως πολίτης με συνείδηση της προσωπικής σου ευθύνης για αυτά. Δε νομίζω ότι όλοι οι μαθητές είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά και ίσως δε θα έπρεπε να τους το ζητάμε κιόλας. Για όσους θέλουν ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει η επιλογή –προσωπικά όμως δε θα έβαζα το debate στο βασικό κορμό μαθημάτων.

Βασίλης: Για μένα όχι πριν το Λύκειο, ή το πολύ την Γ’ γυμνασίου. Νωρίτερα τα παιδιά είναι πολύ μικρά, συχνά δεν ενδιαφέρονται για τα θέματα και κυρίως έχει την αρνητική επίπτωση ότι μαθαίνουν το debate σαν μία «συνταγή», αφού δεν έχουν ακόμα αρκετά καλή αντίληψη για πολλά πράγματα. Μας συμβαίνει συχνά με παιδιά που έχουν ξεκινήσει από νωρίτερα, να πρέπει μετά να τους ξεμάθουμε πρώτα ό,τι έχουν μάθει, το οποίο φυσικά είναι χρονοβόρο και αντιπαραγωγικό.

Διδάσκεται το debate στα δημόσια σχολεία;

Βασίλης: Δυστυχώς ελάχιστα. Όπου αυτό συμβαίνει, είναι καθαρά από το μεράκι κάποιων εκπαιδευτικών που έχουν κάπου μάθει για το debate οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο πέραν του ωραρίου τους, χωρίς φυσικά την αντίστοιχη αμοιβή, για να τρέξουν ομίλους, οι οποίοι όμως διαρκούν μόνο όσο υπάρχει εκεί ο καθηγητής αυτός. Εάν διοριστεί αλλού την επόμενη χρονιά, ο όμιλος κλείνει κ.ο.κ. Ταυτόχρονα για διάφορους τυπικούς και νομικούς λόγους, είναι πολύ δύσκολο να προπονεί όμιλο σε δημόσιο σχολείο μη-εκπαιδευτικός, οπότε ακόμα και αν ένας διευθυντής ή ένας σύλλογος γονέων για παράδειγμα θα ήθελε το σχολείο να προσφέρει κάτι τέτοιο, συχνά δεν είναι εφικτό.

Τι θα θέλατε να μείνει στους τηλεθεατές, από την εκπομπή «Λόγος Αντίλογος»;

Θέμης: Από τα πολλά που μπορούν να τους μείνουν, τα περισσότερα, με κάποιον τρόπο έχουν αναφερθεί παραπάνω. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω εδώ, είναι ότι θα ήθελα να τους μείνει η όρεξη για να δουν λίγο περισσότερο debate και να κάνουν λίγο περισσότερο debate.

Πέτρος: Προσωπικά θα ήθελα να μείνει στον τηλεθεατή λίγο από αυτό που ενθουσιάζει εμάς που ασχολούμαστε χρόνια: Να δει το debate ως ένα παιχνίδι σκέψης, στρατηγικής και θεατρικότητας. Να αποσυνδέσουν την προσωπική τους άποψη από το θέμα και να σκεφτούν «με ποια επιχειρήματα θα μπορούσε να είχε κερδίσει κανείς έναν τέτοιο αγώνα;»

Βασίλης: Η σημασία του να μπορούμε να μιλάμε και να διαφωνούμε ακόμα και για πολύ διχαστικά θέματα με έναν πολιτισμένο τρόπο και κυρίως με λογικά επιχειρήματα αντί για κραυγές ή για ατάκες που στόχο έχουν απλώς να εξάψουν τα πάθη του κοινού χωρίς να λένε τίποτα επι της ουσίας, όπως συχνά βλέπουμε από πολιτικούς και δημοσιογράφους. Σε πιο προσωπικό επίπεδο, ότι το να μιλάς δημοσίως δεν είναι ούτε τόσο δύσκολο, ούτε κάτι που μπορούν κάποιοι λίγοι να κάνουν, αλλά με εξάσκηση και λίγη καθοδήγηση στην αρχή, μπορούμε όλοι!

—

Πληροφορίες:

Ο τελικός των αγώνων debate προβάλλεται την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στο κανάλι COSMOTE History.

Όλα τα επεισόδια της εκπομπής «Λόγος Αντίλογος», παραγωγής COSMOTE TV, είναι διαθέσιμα για δωρεάν on demand θέαση στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Την εκπομπή, τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιήθηκαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, παρουσιάζει ο βραβευμένος με Βραβείο Χορν ηθοποιός Μάκης Παπαδημητρίου.

Πανεπιστήμια που διαγωνίστηκαν

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Deree – The American College of Greece

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμια εξωτερικού (Sciences Po Paris / Durham University / Queen Mary University of London)

