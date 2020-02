Εθνική Λυρική Σκηνή: Ξεκινά η προπώληση των παραστάσεων μέχρι τον Ιούλιο 2020

Παραγωγές στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ανοίγει η προπώληση για τρείς πολυαναμενόμενες παραγωγές: τη νέα όπερα του Άγγελου Τριανταφύλλου Μέσα Χώρα, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου (10-23 Απριλίου), τον Βέρθερο του Ζυλ Μασνέ, όπου θα κάνει το ντεμπούτο της στον ρόλο της Σαρλότ η κορυφαία μεσόφωνος της εποχής μας, Ανίτα Ρατσβελισβίλι (10-24 Μαΐου) και το φιλόδοξο οπερατικό project της Μαρίνας Αμπράμοβιτς με τίτλο Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας (8-10 Ιουλίου).

*Σημειώνεται ότι η προπώληση για το The Artist on the Composer / Γιώργος Λάνθιμος (22-27 Μαΐου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος) θα ξεκινήσει στις 2 Μαΐου, ενώ για τις παραγωγές του Ηρωδείου Ριγολέττος (4-11 Ιουνίου) και Τόσκα (26-31 Ιουλίου), η προπώληση θα ξεκινήσει βάσει του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών.

Παραγωγές στην Εναλλακτική Σκηνή

Στην Εναλλακτική Σκηνή, η προπώληση ξεκινά για τις ακόλουθες παραγωγές: το Φεστιβάλ Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής 2020 (2-14 Απριλίου), τη νέα όπερα του Χαράλαμπου Γωγιού Ο Θάνατος του Άντονυ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά (26 Απριλίου – 8 Μαΐου), τη συναυλία αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη (9 Μαΐου), το Ρεσιτάλ με έργα Μάνου Χατζιδάκι (22-23 Μαΐου), τη νέα παραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Human behaviour, σε χορογραφίες Γιάννη Μανταφούνη, Ερμίρα Γκόρο και Γκέντιαν Ντόντα (27 Μαΐου – 7 Ιουνίου), καθώς και τη νέα παραγωγή μουσικού θεάτρου Ήπαρ σε κείμενο Ευθύμη Φιλίππου (15-17 Ιουλίου).

Σημεία προπώλησης: