9 live που θα μπουν στην ατζέντα μας τον Φεβρουάριο

1. Γέφυρα. Πάνω από τη Συγγρού.

Ενώνει την Στέγη Ωναση με την Πάντειο με μουσικές. Για 5η χρονιά, φέτος. Τρεις μέρες, 5, 6 και 7 του μήνα, Ελληνες και διεθνείς συνθέτες παρουσιάζουν τα έργα τους. Από τη μία πλευρά της λεωφόρου και από την απέναντι.

Το πρόγραμμα εδώ.

Από την Τετάρτη 5/2 έως την Παρασκευή 7/2, 20:30 & 21:30

Αίθουσα Τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου (Ισόγειο Παλαιού Κτιρίου)

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

2. Keiji Haino στο Temple

Ο Ιάπωνας – ο πειραματικός και ανήσυχος – παραγωγικός καλλιτέχνης που δημιουργεί ασταμάτητα ήχους και μουσικές ιστορίες. Τι να περιμένεις; Ψυχεδέλεια και μινιμαλισμό, drone και αυτοσχεδιασμό, ως και ροκ κάποια στιγμή… όλα δηλαδή. Ο Keiji Haino από τα τέλη των 70s προκαλεί τον ήχο. Στον Temple.

Παρασκευή 7/2, 20:00

Temple, Ιάκχου 17, Αθήνα

17€

3. Milo Z στο Half Note

Τον ξέρει τον δρόμο ο Milo Z, την ξέρει την σκηνή, τους ξέρει τους φίλους του και ακόμη μια φορά θα δώσει the best of himself. Τέσσερα βραδια για την ακρίβεια 7, 8, 9 και 10 στο Half Note που ετοιμάζεται να ζήσει (και πάλι) groovy, funky, soul-o-hip hop θέμα και έμπνευση- Ζ! Funk for Eva.

Παρασκευή 7/2 & Σάββατο 8/2 22:30, Κυριακή 9/2 & Δευτέρα 10/2 21:30

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Αθήνα

15€, 20€

4. Μιχάλης Σιγανίδης στο ΚΠΙΣΝ

Από τους Χειμερινους Κολυμβητές και τους Primavera en Salonico, μέλος ιδρυτικό, ο Μιχάλης Σιγανίδης. Mαζί με το συγκρότημα The Unlimited Shrimp. Mε την Μάρθα Φριντζήλα επίσης. Και με τον ποιητή Κώστα Βραχνό. Ολοι αυτοί συναντιώνται στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, στο Φάληρο. Και οι πορείες τους ως εδώ, σε προετοιμάζουν για όμορφες μουσικές περιπέτειες. Που θα έχουν τζαζ και ποίηση, ηλεκτρονική και τραγούδι, χιούμορ και εναλλαγές. Αυτά και άλλα πολλά.

21:00

ΚΠΙΣΝ, Φάρος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα

5€

5. Leprous στο Fuzz

Για progressive τύπους και όχι μόνο. Γενικά το progressive έχει ζήτηση και σταθερό – αλλά και νέο – κοινό. Οι Νορβηγοί Leprous στο Fuzz της Πειραιώς και Χαμοστέρνας.

Σάββατο 15/2, 20:00

Fuzz, Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος

24€ – 28€

6. The Mystery Lights στο Gagarin

Σπουδαία μπάντα! The Mystery Lights από Νέα Υόρκη έρχονται (από Λος Αντζελες ξεκίνησαν). Έχουν τα χαρακτηριστικά του ροκενρολ των 60s και του των 70s και τα συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο. Οι Mystery Lights στην Αθήνα, ενώ τρέχουν σε τρελή ανοδική πορεία. Δες το να συμβαίνει τώρα!

Τετάρτη 19/2, 21:00

Gagarin, Λιοσίων 205, Σεπόλια

15€, 18€

7. Grupo Omelenkó στο Faust

Τσικνοπέμπτη καλεί Κούβα. Και απαντά κολλεκτίβα Ελληνο-Κουβανών μουσικών με ρυθμούς και χορό. Grupo Omelenkó με τ’ όνομα. Τραγουδι η Akemis Teran Carrera. Στην σκηνή του Faust. Eξω μπορεί να τσικνίζουν, αλλά κράτησε χαρακτήρα. Και ένα mojito!

Πέμπτη 20/2, 21:30

Faust, Καλαμιώτου 11 & Αθηναϊδος 12, Μοναστηράκι

5€ (χωρίς ποτό)

8. Locomondo στο Κύτταρο

Πρόσκληση σε πάρτι μασκέ. Και ρέγκε. Και ροκστέντι. Από τους δικούς μας, τους Locomondo, στο Κύτταρο 21 και 28 Φεβρουαρίου. Να κάνει κρύο άραγε;

Παρασκευή 21 & 28/2, 22:30

Κύτταρο, Ηπείρου 48, Αθήνα

10€

9. «Τα τραγούδια της ντροπής» από τη Ναταλία Λαμπαδάκη στο ΚΕΤ

Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων (αλλιώς και ΚΕΤ) –Κυψέλη, «Τα τραγούδια της ντροπής», από τη Ναταλία Λαμπαδάκη. Δηλαδή; «Μουσική παράσταση βασισμένη σε παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας και της Κύπρου με πρωταγωνιστή το θάνατο στην πιο σκληρή του εκδοχή. Ιστορίες του τόπου μας. Ιστορίες βαμμένες με αίμα. Ιστορίες της ντροπής»! Murder ballads, αλλά απο εδώ; Ενδιαφέρον!

Πέμπτη 6, 13, 20 & 27/2, 21:30

Κύπρου 91Α, Αθήνα

10€, 8€, 5€