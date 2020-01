Τα 92α Όσκαρ… και πώς θα γράψουν Ιστορία

Τα φετινά, 92α Όσκαρ που μας φέρνει στις οθόνες στις 9 Φεβρουαρίου η COSMOTE TV μπορούν να γράψουν τη δική τους Ιστορία. Και αυτό γίνεται κάθε χρονιά, σε κάθε διοργάνωση, σε κάθε απονομή της Ακαδημίας. Από το κόκκινο χαλί, ως το «see you next year«, ακόμη και αν δεν υπάρχει βασικός παρουσιαστής. Ούτε φέτος θα υπάρχει.

Τα φετινα όμως Όσκαρ έχουν κι άλλους λόγους να περάσουν στην Ιστορία. Και ιδού μερικοί, που οι ειδικοί σημειώνουν:

1. Οι θρύλοι του σινεμά σε μία αίθουσα!

Πρώτο και κύριο. Και ποιοι δεν είναι εδώ φέτος! Στην κατηγορία και μόνο του δεύτερου ανδρικού ρόλου συναντιούνται Αλ Πατσίνο, Τομ Χανκς, Αντονι Χόπκνις, Μπραντ Πιτ, Τζο Πέσι. Καλύτερη ταινία; Σκορτσέζε, Ταραντίνο, Σαμ Μέντες, Τοντ Φιλιπς… Α’ Ανδρικό; Χοακίν Φοίνιξ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο; Αντόνιο Μπαντέρας, Ανταμ Ντράιβερ; Ιστορικές μάχες Οσκαρικού ύφους.

2. Τα Παράσιτα του Κορεάτη Bong Joon-Ho

Αν κερδίσουν Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας, θα είναι η πρώτη ξενόγλωσση ταινία που το πετυχαίνει. Πολλές ήταν υποψήφιες μέσα στα χρόνια. Και στην κατηγορία «Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας» τιμήθηκαν εξαιρετικές ταινίες. Αλλά με το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς ως τώρα καμία ξενόγλωσση δεν έχει φύγει από την αίθουσα.

Πολύ κοντά έφτασε πέρσι, ο Αλφόνσο Κουαρόν, με το «Roma» του, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αλλά τελικά κέρδισε το Καλύτερης Σκηνοθεσίας (και Καλύτερης Ξενόγλωσσης). Βest picture πέρσι στο «Πράσινο Βιβλίο».

3. Η υποψήφια Cynthia Erivo

Η Cynthia Erivo είναι υποψήφια στην κατηγορία best actress για την ερμηνεία της στο Harriet (όπου παίζει την Χάριετ Τάμπμαν, μορφή του αγώνα κατά της δουλείας στην Αμερική που αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα) και υποψήφια επίσης για το τραγουδι της Stand Up στην κατηγορία best original song. Αν τα κερδίσει και τα δύο θα περάσει θριαμβευτικά στην τιμητική εκείνη κατηγορία των λίγων που έχουν κερδίσει Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Βραβεία E.G.O.T όπως το λέει συνθηματικά το Χόλιγουντ.

4. Σκάρλετ Γιόχανσον για Α’ & Β’ Γυναικείο Ρόλο

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι φέτος υποψήφια για Α’ Γυναικείο Ρόλο και για Β’ Γυναικείο Ρόλο. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει πρώτη φορά στις υποψηφιότητες. Αν κερδίσει όμως και στις δυο κατηγορίες η Σκάρλετ περνάει στην Ιστορία των Όσκαρς. Λέτε;

5. Ζευγάρι διεκδικεί το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Κάτι διαφορετικό: Η Greta Gerwig (σκηνοθεσία Little Women) και ο Noah Baumbach (σκηνοθεσία Marriage Story) που είναι υποψήφιοι, είναι ζευγάρι. Και βρίσκονται να διεκδικούν και οι δύο το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Μια ακόμη πρωτιά για την φετινή διοργάνωση.

6. Μπαράκ Ομπάμα & Μισέλ Ομπάμα

Είναι οι παραγωγοί του ντοκιμαντέρ «American Factory» μετά την συμφωνία που υπέγραψαν ο πρώην πρόεδρος και η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ με το Netflix. Μπορεί ο Ομπαμα να μην είναι ο πρώτος πρόεδρος που κερδίζει Όσκαρ – έχει προηγηθεί ο Ρόναλντ Ρίγκαν – αλλά θα είναι ο πρώτος, πρώην Πρόεδρος. Οπότε και έτσι, θα γραφτεί Ιστορία.