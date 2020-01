KinderDocs: Rediscovery της Phie Ambo στο Μουσείο Μπενάκη

Πώς μπορούν τα παιδιά να μάθουν μέσω της επαφής τους με τη φύση;

47 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 11-16 ετών περνούν 10 εβδομάδες σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο οικοδομής, το οποίο έχει και πάλι ιδιοποιηθεί η φύση. Ο χώρος αυτός γίνεται το σχολείο τους και εκεί είναι ελεύθερα να φτιάξουν μια κοινωνία από το μηδέν, ακριβώς όπως αυτά τη θέλουν. Η ταινία παρακολουθεί τα παιδιά από κοντά, χωρίς σχολιασμό, αυτό το διάστημα όπου μαθητεύουν κοντά στη φύση και καθένα βρίσκει τη θέση και τον ρόλο του στην κοινωνία που τα ίδια επινόησαν.

Η Δανέζα σκηνοθέτης Phie Ambo λέει:

«Ήθελα να φτιάξω μια ταινία που θα τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον του κοινού προς τη φύση που μας περιβάλλει και την οποία αγνοούμε. Να κάνω τους ενήλικες να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια των νέων ανθρώπων, και ίσως να ανακαλύψουν ξανά πράγματα από χρόνια λησμονημένα.»

Η βραβευμένη σκηνοθέτης δημιουργικών ντοκιμαντέρ Phie Ambo είναι γνωστή για την ιδιαίτερη κινηματογραφική της ματιά και γλώσσα. Στις πιο πρόσφατες ταινίες της, When You Look Away (2017), Good Things Await (2014) και Free the Mind (2012), ασχολείται με κρίσιμα ζητήματα όπως το περιβάλλον, οι οικογενειακές σχέσεις, οι σχέση ανθρώπου, τεχνολογίας και επιστήμης.

Με όλα αυτά τα θέματα αναμετριέται και στην τελευταία της ταινία, Rediscovery, που μέσα από το KinderDocs κάνει πρεμιέρα και στην Ελλάδα.

Μετά την προβολή, η ομάδα ρητορικής του Γυμνασίου Αργυρούπολης (με υπεύθυνη καθηγήτρια την κυρία Παναγιώτα Σουρίδη) θα αναπτύξει επιχειρηματολογία με αφορμή την ταινία και τα θέματα που θίγει.

Στη συνέχεια, ο διάλογος θα ανοίξει για να συμμετάσχει και το κοινό, ενώ στο τέλος όλοι οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια βιωματική δράση με τον Γιάννη Χρυσουλάκη, βιολόγο, πρωταθλητή καράτε και δάσκαλο γιόγκα.

Η ταινία προβάλλεται στα Δανέζικα με ελληνικούς υπότιτλους.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.