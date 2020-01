Εθνική Λυρική Σκηνή: Παγκόσμιες πρεμιέρες και διεθνείς συνεργασίες

Με μια μεγάλη συνέντευξη τύπου εγκαινίασε η Εθνική Λυρική Σκηνή το 2020, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ, την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου.

Στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής της εξωστρέφειας, την οποία ενισχύει με δωρεά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργος Κουμεντάκης, έκανε τον απολογισμό των δράσεων της πρώτης χρονιάς, ανακοίνωσε σημαντικές νέες δράσεις και παρουσίασε τη νέα διεθνή καμπάνια, η οποία θα προβάλει το έργο της ΕΛΣ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Χαιρετισμό απηύθυναν, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος κ. Ανδρέας Δρακόπουλος.

Στην νέα της εποχή, η ΕΛΣ εδραιώνεται ως ένα σημαντικό λυρικό θέατρο της Ευρώπης με αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική ταυτότητα. Οι αρχικοί στόχοι που έθεσε ο Γιώργος Κουμεντάκης, όταν ανέλαβε την ΕΛΣ, το 2017 ήταν πολλοί. Διεύρυνση του ρεπερτορίου, νέες αναθέσεις, αιχμηρές αναγνώσεις κλασσικών έργων, συνεργασίες διεθνούς εμβέλειας, διασύνδεση της λυρικής τέχνης με τις εικαστικές τέχνες. Όλοι έχουν πλέον πραγματοποιηθεί και έχουν βάλει τις βάσεις για τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Όσα ειπώθηκαν στην συνέντευξη Τύπου

Ο Γιώργος Κουμεντάκης, ανακοίνωσε τις νέες σημαντικές δράσεις και συνεργασίες για τα επόμενα χρόνια. Πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ, την οποία ενισχύει με δωρεά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η στρατηγική συνεργασία με την Opera Comique των Παρισίων και η περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας στενής σχέσης με την Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, οι συνεργασίες με σπουδαία λυρικά θέατρα, όπως το Λα Μονναί των Βρυξελλών, η Βασιλική Όπερα της Δανίας (Κοπεγχάγη), η Όπερα του Γκαίτεμποργκ, η Όπερα του Ελσίνκι, και κάποια από τα σημαντικότερα φεστιβάλ όπερας του κόσμου, όπως το Φεστιβάλ της Εξ-αν-Προβάνς στη Γαλλία, το Φεστιβάλ Ροσσίνι του Πέζαρο στην Ιταλία και το Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν στη Γερμανία, είναι κάποιες από τις συνεργασίες που θα πραγματοποιηθούν στις επόμενες σεζόν. Στο κομμάτι του χορού ανακοινώθηκαν συνεργασίες με δύο από τις σημαντικότερες ομάδες χορού διεθνώς, την Ομάδα Χορού Μάρκ Μόρρις της Νέας Υόρκης και την Μπατσέβα του Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτών συνεργασιών, η ΕΛΣ θα παρουσιάσει δουλειές σπουδαίων σκηνοθετών. Μεταξύ άλλων, του Κριστόφ Βαρλικόφσκι, του Λωράν Πελλύ, του Ντέιβιντ Μακ Βίκαρ, του Νταμιάνο Μικελέττο, του Τζων Φούλτζεϊμς, του Μπομπ Ουίλσον, του Κριστόφ Λόυ κτλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τις σημαντικές συμπαραγωγές της ΕΛΣ θα κάνουν πρώτα πρεμιέρα στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν στα συνεργαζόμενα λυρικά θέατρα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η νέα μπαρόκ όπερα που πραγματοποιείται σε συμπαραγωγή με την Opera Comique. Πρώτα θα παρουσιαστεί στην Αθήνα και στη συνέχεια στο Παρίσι. Ο Ντον Τζοβάννι που πραγματοποιείται σε συμπαραγωγή με την Όπερα του Γκαίτεμποργκ και τη Βασιλική Όπερα της Δανίας, πρώτα θα παρουσιαστεί στην Αθήνα και στη συνέχεια σε Γκαίτεμποργκ και Στοκχόλμη.

Οι δηλώσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη

«Πριν από έναν χρόνο, στο ίδιο σημείο, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), ανακοινώσαμε μία νέα δωρεά προς την ΕΛΣ για την υλοποίηση ενός τετραετούς προγράμματος περαιτέρω ανάπτυξης και εξωστρέφειας του οργανισμού, συνεχίζοντας να επενδύουμε στο έμψυχο υλικό του, στο όραμα και τις ιδέες, τις καλλιτεχνικές του προοπτικές, στη μακρά ιστορία και το πολλά υποσχόμενο μέλλον του. Πολλά έχουν συμβεί από τότε.

Μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο η ΕΛΣ ξεδίπλωσε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές της και το καλλιτεχνικό της όραμα. Έγινε πιο εξωστρεφής, δοκιμάστηκε σε νέα κοινά, ενίσχυσε το δυναμικό της, ταξίδεψε, ανέπτυξε συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς, όπως με την Opéra Comique των Παρισίων, το φεστιβάλ της Aix En Provence και την όπερα La Monnaie των Βρυξελλών, και δημιουργικές σχέσεις με νέους και διακεκριμένους καλλιτέχνες, άνοιξε τα φτερά της μέχρι και τις ΗΠΑ. Σήμερα η ΕΛΣ μας αποκάλυψε τη νέα καμπάνια επικοινωνίας της που θα αναδείξει το έργο και τις προοπτικές της, με σκοπό να γίνει ακόμη πιο ορατή σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας και με την ευχή από όλους εμάς στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα διεθνώς».

Αναλυτικά οι νέες δράσεις και συνεργασίες της ΕΛΣ

Opéra Comique – Παρίσι

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει μια συνεργασία με την Opéra Comique των Παρισίων. Πρόκειται για μια συνεργασία, η οποία ξεπερνά την έννοια της συμπαραγωγής και φτάνει σε ένα επίπεδο δημιουργικών ανταλλαγών και από κοινού συνδημιουργίας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί συμπαραγωγή πάνω στο Ταξίδι στη σελήνη του Όφενμπαχ. Θα είναι σε σκηνοθεσία του Λωράν Πελλύ και θα συμμετέχουν οι παιδικές χορωδίες των δύο θεάτρων. Η πρεμιέρα θα γίνει τον Μάιο του 2020 στο Παρίσι και στη συνέχεια η παραγωγή θα έρθει στην ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ. Η επόμενη συμπαραγωγή με την Opéra Comique αφορά μια μπαρόκ όπερα που θα κάνει πρεμιέρα στην ΕΛΣ στην Αθήνα το 2022 και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στο Παρίσι. Τέλος, προγραμματίζεται μια συνανάθεση και συμπαραγωγή πάνω στη νέα όπερα του καταξιωμένου Γάλλου συνθέτη Φιλίπ Ερσάν σε λιμπρέτο του Ζαν Εσνόζ. Θα κάνει πρεμιέρα στο Παρίσι το 2022 και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ.

Φεστιβάλ Αιξ-αν-Προβάνς – Γαλλία

Με έναν άλλο ιστορικό θεσμό, το φεστιβάλ της Αιξ-αν-Προβάνς, η ΕΛΣ θα πραγματοποιήσει μεγάλη συμπαραγωγή, το φθινόπωρο του 2023. Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο σκηνικό εγχείρημα. Την παρουσίαση των δύο Ιφιγενειών του Γκλουκ. σε μια ενιαία παράσταση, σε σκηνοθεσία ενός εκ των σημαντικότερων σκηνοθετών της όπερας παγκοσμίως.

Όπερα του Γκαίτεμποργκ (Σουηδία) & Βασιλική Όπερα Δανίας

Με την Όπερα του Γκαίτεμποργκ και τη Βασιλική Όπερα της Δανίας, η ΕΛΣ πραγματοποιεί συμπαραγωγή στην όπερα του Μότσαρτ Ντον Τζοβάννι. Σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή της Βασιλικής Όπερας της Δανίας Τζων Φούλτζεϊμς. Θα κάνει πρεμιέρα πρώτα στην Εθνική Λυρική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ, στο τέλος του 2020, και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί σε Γκαίτεμποργκ και Κοπεγχάγη.

Λα Μονναί – Βρυξέλλες

Τα Παραμύθια του Χόφμαν του Όφενμπαχ είναι συμπαραγωγή της ΕΛΣ και του Λα Μονναί των Βρυξελλών. Σε σκηνοθεσία του Κριστόφ Βαρλικόφσκι. Η πολύ εντυπωσιακή παραγωγή έκανε πρεμιέρα στις Βρυξέλλες, ενώ τη σεζόν 2022/23 θα παρουσιαστεί στην ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ.

Βασιλική Όπερα Λονδίνου (ROH)

Η συνεργασία με τη ROH συνεχίζεται με τον Αντρέα Σενιέ του Τζορντάνο σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μακ Βίκαρ. Μία συμπαραγωγή της ROH με το Εθνικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών του Πεκίνου και την Όπερα του Σαν Φρανσίσκο. Θα παρουσιαστεί το 2021 στην ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ. Στις αρχές του 2022 προγραμματίζεται να παρουσιαστεί από την ΕΛΣ η βραβευμένη παραγωγή Καβαλλερία ρουστικάνα και Παλιάτσοι σε σκηνοθεσία Νταμιάνο Μικελέττο. Συμπαραγωγή της ROH με Λα Μονναί των Βρυξελλών, Όπερα Αυστραλίας & Όπερα του Γκαίτεμποργκ.

Το 2022 προγραμματίζεται μια ακόμα συμπαραγωγή με την Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Φεστιβάλ Μπάντεν-Μπάντεν

Σε συμπαραγωγή με το φημισμένο γερμανικό Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί. Η ΕΛΣ θα παρουσιάσει τον Οθέλλο του Βέρντι σε σκηνοθεσία Μπομπ Ουίλσον, τη σεζόν 2021/22.

Φεστιβάλ Ροσσίνι – Πέζαρο

Με το φημισμένο Φεστιβάλ Ροσσίνι του Πέζαρο η ΕΛΣ θα πραγματοποιήσει συμπαραγωγή για τη σεζόν 2022/23 πάνω σε μια γαλλόφωνη όπερα του Ροσσίνι.

Όπερα του Ελσίνκι

Με την Όπερα του Ελσίνκι η ΕΛΣ πραγματοποιεί σε συμπαραγωγή τη Σαλώμη του Ρίχαρντ Στράους τη σεζόν 2022/23, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου Γερμανού σκηνοθέτη Κρίστοφ Λόυ.

Ομάδα χορού Μάρκ Μόρρις – Νέα Υόρκη

Η ΕΛΣ συνεργάζεται με την ομάδα χορού του Μαρκ Μόρρις για την παρουσίαση της παράστασης χορού Pepperland τον Σεπτέμβριο του 2020 στο ΚΠΙΣΝ.

Ομάδα χορού Μπατσέβα – Ισραήλ

Η ΕΛΣ συνεργάζεται με την ομάδα χορού Μπατσέβα για την παρουσίαση παράστασης, τη σεζόν 2021/22 στο ΚΠΙΣΝ.

Printemps des Arts de Monte-Carlo / GRAME – Centre national de création musicale – Λυόν

Η ΕΛΣ πραγματοποιεί συμπαραγωγή με δύο σημαντικούς γαλλικούς φορείς της σύγχρονης μουσικής, το Printemps des Arts de Monte-Carlo και το GRAME – Centre national de création musicale (Λυόν) πάνω στην όπερα δωματίου του Μαρκ Μοννέ Bibilolo, σε σκηνοθεσία του Αρνό Φαμπρ. Η παραγωγή αυτή θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο του 2020 στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ.

Ο Απολογισμός του 2019

Οι συνεργασίες που στήριξε το ΙΣΝ για τις σεζόν 2018/19 και 2019/20

Από τις αρχές του 2019 έως σήμερα, στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ, η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στήριξε τις συνεργασίες της ΕΛΣ με σημαντικούς ξένους καλλιτέχνες για τις σεζόν 2018/19 και 2019/20, όπως:

Τη Φανί Αρντάν, τη Μιλένα Κανονέρο και όλη τη δημιουργική ομάδα που παρουσίασε τη Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ, καθώς και τους μετακαλούμενους πρωταγωνιστές (Μάιος 2019 – ΚΠΙΣΝ).

Τους Λα Φούρα ντελς Μπάους που πρότειναν μια νέα ανάγνωση στη Νόρμα, καθώς και τους μετακαλούμενους πρωταγωνιστές, όπως την Κάρμεν Τζαννατάζιο (Ιούνιος 2019 – Ηρώδειο).

Τους πρωταγωνιστές της Τραβιάτας, τη διάσημη σοπράνο Λιζέτ Οροπέσα, τον Σαϊμίρ Πίργκου και τον Αλεξέι Ντόλγκοφ (Ιούλιος 2019 – Ηρώδειο).

Τους πρωταγωνιστές του Ντον Κάρλο, Αλεξάντερ Βινογκράντοφ, Μαρσέλο Πουέντε, Μπάρμπαρα Φρίττολι, Εκατερίνα Γκουμπάνοβα, Έλενα Ζίντκοβα (Δεκέμβριος 2019 / Ιανουάριος 2020 – ΚΠΙΣΝ).

Τον Ολιβιέ Πυ, διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, και όλη τη δημιουργική του ομάδα. Σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουν τον Βότσεκ, καθώς και τους μετακαλούμενους πρωταγωνιστές της παραγωγής (Ιανουάριος / Φεβρουάριος 2020 – ΚΠΙΣΝ).

Την κορυφαία μεσόφωνο της εποχής μας, την Ανίτα Ρατσβελισβίλι. Θα κάνει στη Λυρική το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στον ρόλο της Σαρλότ στον Βέρθερο (Μάιος 2020 – ΚΠΙΣΝ).

Τον Αμερικανό τενόρο, πρωταγωνιστή της Μετροπόλιταν, Μάθιου Πολενζάνι, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στον Ριγολέττο (Ιούνιος 2020 – Ηρώδειο).

Την κορυφαία Ιταλίδα σοπράνο Άννα Πιρότσι και τον διακεκριμένο βαρύτονο Αμπρότζιο Μαέστρι οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν στην Τόσκα στο Ηρώδειο. Τον σπουδαίο αρχιμουσικό Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι, ο οποίος θα διευθύνει την παραγωγή (Ιούλιος 2020 – Ηρώδειο).

Τον φιλοξενούμενο μαέστρο για τη σεζόν 2019/20 Φιλίπ Ωγκέν, ο οποίος έχει ήδη διευθύνει την Υπνοβάτιδα και τον Ντον Κάρλο και θα διευθύνει τον Ριγολέττο στο Ηρώδειο.

Τρεις αναθέσεις νέων έργων για τη σεζόν 2019/20 που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας

Ο Γιώργος Λάνθιμος, ο διεθνής Έλληνας σκηνοθέτης που έκανε το ελληνικό σινεμά μια διεθνή υπόθεση, έλαβε ανάθεση για να δημιουργήσει μια ταινία / εγκατάσταση στο πλαίσιο του τριετούς κύκλου The Artist on the Composer, ο οποίος είναι μια συνεργασία της ΕΛΣ με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ (Μάιος 2020 – ΚΠΙΣΝ).

Ο βραβευμένος συνθέτης Γιώργος Βασιλαντωνάκης έλαβε ανάθεση για να συνθέσει μια νέα όπερα, με την οποία η ΕΛΣ τιμά την επέτειο των 80 ετών λειτουργίας της. Πρόκειται για την Πάπισσα Ιωάννα σε λιμπρέτο Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Εμμανουήλ Ροΐδη. Θα παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά (Μάρτιος 2020 – ΚΠΙΣΝ).

Ο Άγγελος Τριανταφύλλου, ο νέος συνθέτης που έχει διακριθεί στη θεατρική μουσική, έλαβε ανάθεση για να συνθέσει την όπερα Μέσα Χώρα. Ένα έργο για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, το οποίο θα σκηνοθετήσει ο Νίκος Καραθάνος.

Οι διεθνείς συνεργασίες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τις σεζόν 2018/19 και 2019/20

Με την Κρατική Όπερα του Μονάχου, τη Γερμανική Όπερα του Βερολίνου, το Φεστιβάλ του Μουσικού Μάη της Φλωρεντίας και την Εθνική Όπερα των Παρισίων η ΕΛΣ πραγματοποίησε την πρώτη της μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή για τους Επτά θανάτους της Μαρίας Κάλλας της Μαρίνας Αμπράμοβιτς (Ιούλιος 2020 – ΚΠΙΣΝ).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου (ROH), η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσίασε τον Σιμόν Μποκκανέγκρα. Σε σκηνοθεσία Ελάιτζα Μοσίνσκυ (Ιανουάριος 2019 – ΚΠΙΣΝ) και τον Ντον Κάρλο σε σκηνοθεσία Σερ Νίκολας Χάιτνερ (Δεκέμβριος 2019 / Ιανουάριος 2020 – ΚΠΙΣΝ). O Ντον Κάρλο αποτελεί συμπαραγωγή της ROH με την Μετροπόλιταν Όπερα και την Εθνική Νορβηγική Όπερα.

Σε συνεργασία με την Κρατική Όπερα της Βιέννης, η ΕΛΣ παρουσίασε την Υπνοβάτιδα σε σκηνοθεσία του Μάρκο Αρτούρο Μαρέλλι (Οκτώβριος 2019). Η Υπνοβάτιδα αποτελεί συμπαραγωγή της Βιέννης με την ROH.

Σε συνεργασία με την Εθνική Όπερα των Παρισίων, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει τον Βέρθερο. Σε σκηνοθεσία του Μπενουά Ζακό (Μάιος 2020 – ΚΠΙΣΝ), μια παραγωγή που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Κόβεντ Γκάρντεν.