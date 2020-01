Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Halloween Jack, Thin White Duke: Τα πολλά πρόσωπα του David Bowie

Σαν σήμερα, στις 10 Ιανουαρίου το 2016, έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της μουσικής, ο David Bowie. «Ο πιο σημαντικός καλλιτέχνης όλων των εποχών», «ένα ζωντανό έργο τέχνης», αλλά και «μουσικός χαμαιλέοντας.» Πολλά είχαν ειπωθεί για τον Bowie, ο οποίος πειραματιζόταν τόσο με την μουσική του όσο και με την εικόνα του, ξεπερνώντας και επαναπροσδιορίζοντας συνεχώς τα όρια της εποχής του.

Λόγω αυτής της ανάγκης του να είναι πάντα μπροστά από την εποχή του, άλλαξε για πάντα το πρόσωπο της ποπ κουλτούρας. Κατά τη διάρκεια της 50ετούς καριέρας του, ο Bowie είχε υιοθετήσει μια σειρά από περσόνες, που άλλαζαν ανάλογα την μουσική και την αισθητική του.

Οι περσόνες αυτές ήταν ουσιαστικά ρόλοι που ο Bowie υιοθετόυσε για να δώσει μια δόση θεατρικότητας στη μουσική του. Κάθε περσόνα επηρέαζε διαφορετικά τον Βρετανό καλλιτέχνη, ο οποίος πολλές φορές δυσκολευόταν να διαχωρίσει την πραγματικότητα από την φαντασία. Το σίγουρο είναι ότι μέσα από αυτούς τους «ρόλους» κατάφερε να γράψει κομμάτια που άφησαν εποχή και θα θυμόμαστε για πάντα

Ziggy Stardust (1972)

O Ziggy Stardust ήταν ο χαρακτήρας που ουσιαστικά έδωσε τη μεγάλη ώθηση στην καριέρα του Bowie. Φυσικά, είχαν ήδη προηγηθεί τα θρυλικά πλέον άλμπουμ Space Oddity (1969) και The Man Who Sold The World (1970). Όμως, το The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) ήταν ο πραγματικός καταπέλτης που τον έκανε διάσημο σε όλο τον κόσμο.

Ο Ziggy Stardust ήταν ένας bisexual rock star-εξωγήινος με κόκκινα μαλλιά και φουτουριστικό ανδρόγυνο ντύσιμο. Ως περσόνα ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός τρόπος για να τραβήξει τα βλέμματα -κάτι που βέβαια κατάφερνε. Ήταν η συνταγή της επιτυχίας. Συνδύασε τις εκπληκτικές στιχουργικές ικανότητες του Bowie με μια θεατρικότητα που επηρέασε όσο τίποτα την ποπ κουλτούρα της εποχής. Παράλληλα, έθιξε θέματα πραγματικά ταμπού για εκείνη την εποχή, όπως τη σεξουαλικότητα, τα ναρκωτικά, την πολιτική κ.α.

Aladdin Sane (1973)

Όταν ο Bowie βαρέθηκε τον Ziggy αποφάσισε να τον «σκοτώσει» και να φέρει στο προσκήνιο έναν άλλον χαρακτήρα τον Aladdin Sane. Λέγεται ότι εμπνεύστηκε από τον αδερφό του, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε διαγνωσθεί με σχιζοφρένεια. Εξού και το όνομα Aladdin Sane, που ακούγεται σαν το A Lad Insane (ένας τρελός τύπος). Το ομώνυμο άλμπουμ του μιλούσε για τα ανάμεικτα συναισθήματα που ένιωσε για τις ΗΠΑ κατά την περιοδεία του εκεί. Η διάσημη αστραπή στο πρόσωπο του στο εξώφυλλο του άλμπουμ εκφράζει ακριβώς αυτόν το διχασμό. Μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες του David Bowie, έχει αποκαλεστεί «η Μόνα Λίζα των άλμπουμ.»

Halloween Jack (1974)

Ο David Bowie δεν κρατούσε ποτέ την ίδια περσόνα για πολύ καιρό, μιας και όπως είπαμε βαριόταν πολύ εύκολα. Ο Halloween Jack είναι ένας χαρακτήρας που ο Bowie υιοθέτησε για το άλμπουμ Diamond Dogs (1974) και την αντίστοιχη περιοδεία. Πολλοί λένε ότι τον εμπνεύστηκε από το 1984 του George Orwell, ενώ άλλοι ότι πρόκειται για μια εξέλιξη του Ziggy. Με παρόμοιο στυλ, αλλά βαμμένα κόκκινα μαλλιά, το χαρακτηριστικό του «πειρατικό» μάτι, ψηλές πλατφόρμες, αλλά και μακριά φουλάρια ο Halloween Jack επηρέασε ξεκάθαρα την μετέπειτα αισθητική του punk rock.

Thin White Duke (1976)

Η πιο «προβληματική» περσόνα του David Bowie που σε συνδυασμό με τον εθισμό του σε βαριά ναρκωτικά οδήγησαν σε μια εποχή που ο Βρετανός καλλιτέχνης μάλλον θα ήθελε να ξεχάσει. Ο «λεπτός λευκός Δούκας» ήταν ήταν φυσικά ένας φανταστικός χαρακτήρας, που είχε εφεύρει ο Bowie. Οι δηλώσεις που έκανε, όμως, ως «Δούκας» προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο «Δούκας» ως Άριος αριστοκράτης με φασιστικές απόψεις έκανε και τις ανάλογες δηλώσεις που δεν θεωρήθηκαν τόσο «θεατρικές» από τα μέσα και το κοινό. Ο Bowie επέμενε ότι ήταν μέρος ενός ρόλου και δεν αποτελούσαν πραγματικές του απόψεις. Τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, όντας νηφάλιος απολογήθηκε και έριξε το φταίξιμο στον εθισμό του στα ναρκωτικά, που τον είχαν μετατρέψει σε άλλο άνθρωπο, κάτι που βγάζει νόημα λαμβάνοντας υπόψη τις μετέπειτα αντι-ρατσιστικές δηλώσεις του, τον ακτιβισμό του και την καθιέρωση του ως queer icon.