Γιορτινά live στα jazz στέκια της Αθήνας

The Zoo

Στη jazz σκηνή των Βορείων Προαστίων ο Σπύρος Γλυκοφρύδης και η ομάδα του προσφέρουν ένα εορταστικό μουσικό μενού με επιλογές για όλα τα γούστα.

26/12 – Χρήστος Ταμπουρατζής

Ο κιθαρίστας με διεθνή εμβέλεια και βραβεύσεις θα παρουσιάσει δικές του συνθέσεις με φωνητικά καθώς και κομμάτια απΌ τον καινούργιο του δίσκο «The other side of my soul».

27/12 – Ντίνος Μάνος Quartet

To προσωπικό σχήμα του καταξιωμένου μπασίστα Ντίνου Μάνου αποτελείται από τους Σταύρο Λάντσια (πιάνο), David Lynch (σαξόφωνο και πνευστά) και Βασίλη Ποδαρά (κρουστά). Η σύνθεση του σχήματος υπόσχεται μία ιδιαίτερη μουσική βραδιά.

29/12 – Σαββίνα Γιαννάτου

Η Σαβίνα Γιαννάτου, με τον Μιχάλη Σιγανίδη (κοντραμπάσο), τον Χάρη Λαμπράκη (νέι) και τον Κώστα Βόμβολο (ακορντεόν, κανονάκι) συνεργάζονται πάνω από 20 χρόνια στο πλαίσιο του συνόλου Primavera en Salonico δίνοντας συναυλίες σε διεθνή φεστιβάλ world music και jazz. Για μια βραδιά θα τους απολαύσουμε στη σκηνή του Τhe Zoo.

31/12 – Party της Πρωτοχρονιάς

Η μουσική σκηνή καλωσορίζει τον καινούργιο χρόνο ξεκινώντας στις 1.30 με την soft rock μπάντα “Dirty Fuse” και συνεχίζει στις 3.00 το πρωί με ένα party με disco groovie επιτυχίες των τελευταών δεκαετιών.

Τhe Zoo, Ζωοδόχου Πηγής 45, Χαλάνδρι. Τηλ 2106745375, www.thezoo.gr

Half Note

26/12 – The Velvet Candles

Αυτό το ιδιαίτερο σχήμα από τη Βαρκελώνη με τα ιδιαίτερα φωνητικά θα μας γυρίσει στις δεκαετίες του ‘50 και ‘60 με κυρίαρχους ρυθμούς rock and roll και swing.

27/12-2/1- Professor Cunningham and His Old School,

Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο με jazz από την παραδοσιακή σχολή της Νέας Ορλεάνης αλλά και το πρώιμο swing που παιζόταν στα clubs του Χάρλεμ. Μία μπάντα που θα σας μεταφέρει μεγάλη δύναμη και ενέργεια.

Ηalf Note, Τριβωνιανού 17 Μέτς, Τηλ 210 9213319,www.halfnote.gr

Jazzet

H νέα, ανερχόμενη live jazz μουσική σκηνή των Δυτικών Προαστίων (βρίσκεται στο Χαιδάρι) υπό τη διεύθυνση του Λευτέρη Χριστοφή ενός jazz κιθαρίστα με διεθνή καριέρα.

26/12 – David Lynch Quintet

To νέο μουσικό project του καταξιωμένου σαξοφωνίστα David Lynch o οποίος θα συνοδεύεται από τέσσερις έμπειρους μουσικούς.

27/12 – Γιώργος Κοντραφούρης

Το jazz κουαρτέτο της Χριστίνας Συριοπούλου συνοδεύει τον jazz master πιανίστα Γιώργο Κοντραφούρη.

29/12 – Το κουιντέτο «Onirico» της Μιράντας Βερούλη

3/1 – Human Touch

To μακροβιότερο ελληνικό jazz σχήμα που απαρτίζεται από τους εμβληματικούς μουσικούς Σταύρο Λάντσια, Γιώτη Κιουρτσόγλου και David Lynch.

Jazzet, Kαραισκάκη 99-101, Χαιδάρι, Τηλ 2105815626