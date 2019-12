Το πιο πρωτότυπο jukebox στήνεται στο Σύνταγμα, για καλό σκοπό

Για έναν ολόκληρο μήνα, ο δήμος Αθηναίων μας καλεί να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα στην πιο λαμπερή Αθήνα που έγινε ποτέ, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που υπογράφουν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, ο δήμος Αθηναίων και η Πρεσβεία της Ολλανδίας συμπράττουν, για ακόμη μια φορά, και μας καλούν σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι μέσα από το εντυπωσιακό jukebox… από γυαλί! Στις 21 και 22 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Συντάγματος υποδεχόμαστε, για 3η συνεχόμενη χρονιά, το Glasshouse project «We play your wish!» μαζί με διάσημους djs και τους πιο αγαπημένους παραγωγούς από τους πιο αγαπημένους μας ραδιοφωνικούς σταθμούς, κι όλα αυτά για καλό σκοπό, την ενίσχυση του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Τι είναι το Glasshouse project

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία ολλανδικής έμπνευσης, κατά την οποία, κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων, σε διαφορετικές πόλεις στήνεται ένα γυάλινο σπίτι, μέσα στο οποίο djs και ραδιοφωνικοί παραγωγοί παίζουν μουσική αφιλοκερδώς!

Συγκεκριμένα στην Αθήνα, κάτω από το εντυπωσιακό φυσικό δέντρο ύψους 17 μέτρων που δεσπόζει στην πλατεία Συντάγματος, για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, από τις 12.00 έως τις 20.00, θα βρεθεί το δικό μας Glasshouse, και σίγουρα κανείς δεν θα μείνει παραπονεμένος!

Και τις δύο μέρες, από τις 12.00 έως τις 16.00, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αγαπημένες μουσικές που θα διαλέξουν για μας αφιλοκερδώς μερικοί από τους πιο δημοφιλείς ραδιοφωνικούς παραγωγούς των Athens Voice radio 102.5, Kosmos 93.6, Kiss FM 92.9 και En Lefko 87.7 και υπόσχονται να μας βάλουν για τα καλά στο κλίμα των ημερών.

Στη συνέχεια και μέχρι τις 20.00, οι electro και dance ήχοι έχουν την τιμητική τους και σίγουρα η διάθεσή όλων μας θα ανέβει στα ύψη!

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, στις 16.00, τα decks αναλαμβάνει ο Mossel από κοινού με τον Argie για ένα… άκρως χορευτικό set, ενώ headliner της μέρας η αινιγματική μα και δυναμική ταυτόχρονα Xenia Ghali, που θα ισορροπήσει επιδέξια –όπως μόνο εκείνη ξέρει- ανάμεσα στον mainstream και τον underground ήχο.

Την επόμενη, Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, τη σκυτάλη –μετά τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς- παίρνει o διεθνούς φήμης STEVE onemanshow. Λίγο αργότερα, η αυλαία του Glasshouse project κλείνει με την πολυαναμενόμενη εμφάνιση του φετινού special guest Jochen Miller, του Ολλανδού dj και παραγωγού που από τις απαρχές της καριέρας του έχει υιοθετήσει ένα δικό του πολύ προσωπικό ύφος που μπολιάζει μοναδικά tech, trance και progressive ήχους, ενώ ο ίδιος έχει εμφανιστεί σε μεγάλες διοργανώσεις και φεστιβάλ, το Ultra, το Tomorrowland και το Carnival Electric Daisy και όχι μόνο!

*Μην ξεχνάτε: Μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο του ΚΥΑΔΑ προσφέροντας το ποσό που επιθυμείτε στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Εθνική Τράπεζα:

Αρ. Λογ.: 064/480000-15

IBAN: GR7701100640000006448000015

Glasshouse project: Αναλυτικό Πρόγραμμα

Σάββατο 21.12

12.00 – 14.00 | Athens Voice Radio 102.5 – Δημήτρης Αθανασιάδης

14.00 – 16.00 | Kosmos 93.6 – Κωνσταντίνος Παντζόγλου

16.00 – 18.00 | Mossel x Argie

18.00 – 20.00 | Xenia Ghali

Κυριακή 22.12

12.00 – 14.00 | Kiss 92.9 – Γιώργος Παπατριανταφύλλου

14.00 – 16.00 | En Lefko 87.7 – Χάρης Βαρζαμπετιάν

16.00 – 18.00 | Steve onemanshow

18.00 – 20.00 | Jochen Miller