8 ολοκαίνουρια χριστουγεννιάτικα hit για να ανανεώσετε την playlist σας

Σε όλους μας αρέσουν τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια –ακόμα κι αν οι περισσότεροι δεν το παραδεχόμαστε. Είναι πάντα ρυθμικά, χαρούμενα και φυσικά μας θυμίζουν ότι η αγαπημένη μας εποχή είναι επιτέλους εδώ!

Φέτος τα Χριστούγεννα, οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες φαίνεται ότι μπήκαν κι εκείνοι από νωρίς στο πνεύμα των ημερών, και έτσι κυκλοφόρησαν τα πιο εορταστικά χριστουγεννιάτικα χιτάκια.

Αν, λοιπόν, θέλετε να εμπλουτίσετε την χριστουγεννιάτικη playlist σας με κάτι πιο φρέσκο από τα κλασικά «All I Want For Christmas», «Santa Baby» και «Last Christmas» , τότε δεν έχετε παρά να συνεχίσετε την ανάγνωση για να δείτε ποια είναι τα ολοκαίνουρια χριστουγεννιάτικα τραγούδια που ξεχωρίσαμε και αξίζουν σίγουρα μια θέση στη λίστα σας, για να είστε όλη μέρα σε Christmas mood!

Taylor Swift – Christmas Tree Farm

Ας ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε και μας εξέπληξε θετικά, το Christmas Tree Farm της Taylor Swift. Ένα χαρούμενο, ανάλαφρο χριστουγεννιάτικο κομμάτι, που το συνοδεύει ένα αξιολάτρευτο βίντεο με όμορφες οικογενειακές στιγμές από την παιδική ηλικία της Taylor Swift, που μας θυμίζει γιατί αγαπάμε τόσο τα Χριστούγεννα.

Little Mix – One I’ve Been Missing

Ένα από τα πιο διάσημα βρετανικά girl group, οι Little Mix, ένωσαν τις φωνές τους για να μας χαρίσουν άλλο ένα hit, αυτή τη φορά χριστουγεννιάτικο. Το πρώτο τους χριστουγεννιάτικο τραγούδι, αυτή η μπαλάντα είναι αφιερωμένη σε όσους βρίσκονται μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα τις ημέρες των εορτών.

Katy Perry – Cozy Little Christmas

Αυτό το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 2018 στην Amazon Music μόνο. Για καλή μας τύχη όμως η Katy Perry αποφάσισε να το κυκλοφορήσει σε όλες τις πλατφόρμες, ώστε να μπορέσουμε όλοι να απολαύσουμε αυτό το διασκεδαστικό hit, που μας αποδεικνύει ότι το καλύτερο πράγμα στις χριστουγεννιάτικες διακοπές είναι να τις περνάμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Jonas Brothers – Like It’s Christmas

Το 2019 οι Jonas Brothers μας έδωσαν αναπάντεχη χαρά, επιστρέφοντας ως συγκρότημα δέκα χρόνια μετά τη διάλυση τους. Έτσι, μάλλον σκέφτηκαν να μας κάνουν άλλο ένα δώρο και έτσι κυκλοφόρησαν ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι που ταιριάζει τέλεια στο νέο τους άλμπουμ, Happiness Begins, και μας βάζει αμέσως στο κλίμα των εορτών!

John Legend & Kelly Clarkson- Baby, It’s Cold Outside

Δύο από τις πιο όμορφες φωνές στην μουσική βιομηχανία αυτή τη στιγμή συνεργάστηκαν ώστε να μας χαρίσουν μια ..πιο εκσυγχρονισμένη εκδοχή του «Baby It’s Cold Outside». Μετά από παράπονα για μερικούς πιεστικούς στίχους του τραγουδιού, ο John Legend και η Kelly Clarkson αποφάσισαν να αλλάξουν τα προβληματικά κομμάτια (ο στίχος «Say, what’s in this drink» άλλαξε στο «It’s your body and your choice.») Μια πολύ αναγκαία αναθεώρηση ενός πολύ κλασικού και όμορφου χριστουγεννιάτικου τραγουδιού, που τώρα θα μπορούμε να ακούμε χωρίς να νιώθουμε άβολα με το αναχρονιστικό του περιεχόμενο.

Idina Menzel & Ariana Grande – A Hand For Mrs. Claus

Οι δυναμικές φωνές της Idina Menzel, που εμείς την ξέρουμε ως την φωνή της Elsa από το Frozen, και της Ariana Grande οδήγησαν σε ένα πολύ αξιόλογο τραγούδι. Αυτή τη φορά, οι Menzel και Grande ξεχνούν για λίγο τον Άι Βασίλη και επικεντρώνονται στην Mrs Claus, σε ένα πολύ γλυκό τραγούδι με καταπληκτικά φωνητικά.

Alessia Cara – Make It To Christmas

Παρά τον εορταστικό και γρήγορο ρυθμό του, αυτό είναι μάλλον το λιγότερο «χαρούμενο» τραγούδι της λίστας αυτής. Η Alessia ζητά από τον αγαπημένο της να δώσει στη σχέση τους άλλη μια ευκαιρία, για να είναι μαζί στην αγαπημένη της εποχή του χρόνου, τα Χριστούγεννα φυσικά!

DRAM – Litmas

Ο DRAM με την «ζεστή» του φωνή σε αυτό το R&B τραγούδι μπορει να κάνει και τον λιγότερο ενθουσιασμένο για τα Χριστούγεννα να χαμογελάσει. Με τους (καθόλου ειρωνικούς) ειλικρινά χαρούμενους στίχους του μας βάζει αμέσως στο κλίμα και τον ευχαριστούμε!