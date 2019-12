Χριστούγεννα στην Νέα Υόρκη μέσα από 10 φωτογραφίες της travel blogger BlacksWatch

Η Ντιάνα, ή αλλιώς blackswatchtravels ,όπως θα την βρείτε στο Instagram, αποφάσισε να ξεκινήσει το travel blog της για να έχει οργανωμένα τα ταξίδια της, γιατί της αρέσει να μοιράζεται εμπειρίες που ίσως εμπνεύσουν και άλλα άτομα και γιατί έτσι έχει και μια δικαιολογία ακόμα για να ταξιδεύει συχνότερα!

Το Central Park φοράει τα γιορτινά του και πραγματικά ταλέντα, που όπως ξέρουμε υπάρχουν πολλά στη nyc, βρίσκουν την καλύτερη γωνιά στο πάρκο και μας παρουσιάζονται!

Χριστουγεννιάτικα δέντρα

Η λέξη που χαρακτηρίζει τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Νέα Υόρκη είναι «σικ». Ναι, τα διάσημα αυτά δέντρα που θα προσπαθήσεις να φωτογραφίσεις είναι τόσο όσο στολισμένα, κλασσικά και φινετσάτα!

Απολαύστε τα καλύτερα show

Αν τα Χριστούγεννα σας βρίσκουν στο Big Apple, φροντίστε έγκαιρα και αρκετούς μήνες πριν, να έχετε προμηθευτεί τα εισιτήριά σας για τις μεγαλύτερες υπερπαραγωγές του πλανήτη. Lion King, Harry Potter, Alladin, Matilda, The Book of Mormon, Hamilton, Sleep No More αλλά και τα πασίγνωστα εορταστικά προγράμματα, όπως τους Rockettes, The Nutcracker και φυσικά τις συναυλίες της Πρωτοχρονιάς!

Χριστουγεννιάτικες βιτρίνες

Οι χριστουγεννιάτικες βιτρίνες των μεγάλων πολυκαταστημάτων της Νέας Υόρκης είναι μια υπερπαραγωγή. Διακοσμητές, σκηνογράφοι αναλαμβάνουν κάθε χρόνο να δημιουργήσουν τις πιο ευφάνταστες, τις πιο λαμπερές βιτρίνες που θα γεμίσουν χαμόγελα μικρούς και μεγάλους. Γωνιακά καταστήματα με πολλά μέτρα βιτρίνες παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη ιστορία, κάθε βιτρίνα είναι συνέχεια! Η χιονάτη με τους 7 νάνους και την κακιά μητριά, πώς η χιονάτη δαγκώνει το μήλο, πώς οι νάνοι χορεύουν με τη χιονάτη και πολλές ακόμα μαγικές βιτρίνες!

Πατινάζ στο Central Park & στο Bryant Park

Το κέντρο του κόσμου, όπως λένε πολλοί την Νέα Υόρκη, δεν θα μπορούσε να μην έχει εντυπωσιακά πάρκα και υπαίθριες αγορές! Την πιο όμορφη περίοδο της Νέας Υόρκης όπως έχουμε δει σε όλες τις ταινίες οι κάτοικοι φοράνε τα παγοπέδιλα τους και κάνουν πατινάζ από το πρωί μέχρι το βράδυ! Ζευγάρια, οικογένειες απολαμβάνουν αυτή τη δραστηριότητα για όλη την περίοδο των γιορτών, αν ταυτόχρονα χιονίζει κιόλας τότε έχουμε να κάνουμε με σκηνικό ταινίας!

Η Νέα Υόρκη από ψηλά

Empire State Building, World Trade Center, οι πιο γνωστές και ακριβές επιλογές για να απολαύσετε τη θέα από τον 100ό όροφο! Η καλύτερη επιλογή είναι να πάτε λίγο πριν το απόγευμα ώστε να έχετε φωτογραφίες και με μέρα και με νύχτα. Δωρεάν εναλλακτική το Top of the Standard του Rockfeller Center. Ανεβαίνετε δωρεάν, πίνετε τα ποτά σας και απολαμβάνετε παρόμοια θέα. Το ποτήρι κρασί ξεκινάει περίπου στα 20 δολάρια. Επίσης καλό είναι, ή να κάνετε κράτηση ή να πάτε νωρίτερα, γιατί τα τραπέζια που είναι δίπλα στην τζαμαρία είναι σχεδόν πάντα reserved.