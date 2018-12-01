Monopoli.gr

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28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
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66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
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27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
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