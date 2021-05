Athens Photo World 2021: Το σύγχρονο φωτορεπορτάζ μέσα από 7 εκθέσεις και ψηφιακές προβολές

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Before the world has done its dirty job: Ατομική έκθεση του Peter Buggenhout στην Γκαλερί Bernier/Eliades

Beyond Nostalgia Hijack: Ομαδική έκθεση στην CAN Christina Androulidaki Gallery

Children have the right not to remain silent: Ομαδική έκθεση στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή

Chronos: Ατομική έκθεση του Αντώνη Ντόνεφ στις Kalfayan Galleries

Gay Love in Pictures: Ομαδική έκθεση στον χώρο τέχνης «Το Οχτώ»

Platforms Project NET 2021: Με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες, η διεθνής έκθεση επιστρέφει online

Portals | Πύλη: 59 καλλιτέχνες από 27 χώρες σε μια έκθεση στο πρώην Καπνεργοστάσιο

Spring Formula: Έκθεση της Εβίτας Κανέλλου στην γκαλερί Genesis

Sterling Ruby at Cycladic: Ceramics στο Mουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Sterling Ruby: Έργα ζωγραφικής και κεραμικής στη γκαλερί Gagosian

Takis-Κόσμος σε Κίνηση: 46 έργα του διάσημου γλύπτη στο ΚΠΙΣΝ

The Museum of Repair: Ατομική έκθεση του Kader Attia στο State of Concept Athens

Αίθουσα αναμονής: Ατομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη στη γκαλερί Αντωνοπούλου

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών: Έκθεση για τον Αμερικανικό Φιλελληνισμό στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Αντωνάκος-Οροθετώντας το χρόνο: Ατομική έκθεση του Στήβεν Αντωνάκου στη Citronne Gallery

Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός: Online η έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Δανιήλ, το φως, η φυσική και η μεταφυσική του: Ατομική έκθεση του Δανιήλ Παναγόπουλου στη Roma Gallery

Εφ’ όλης της Ύλης: Εγκαίνια στην Athens Virtual Gallery με την ατομική έκθεση του Κώστα Καλδάρα

Η ευγένεια του απέριττου: Έκθεση αφιερωμένη στον Γιώργο Ρόρρη από το Μουσείο Γουλανδρή Άνδρου

Η μουσική απογειώνει: Επετειακή έκθεση του Μεγάρου Μουσικής στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Καθημερινοί Ήρωες: Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Κοσμομορφία: Έκθεση της Ιωάννας Ράλλη στη Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Λάβαρα: 200 χρόνια μετά - Διαδικτυακή έκθεση

Μεταξύ ουρανού και γης. Σύγχρονη Ιαπωνική Χαρακτική στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου

Ορίζοντες του Βλέμματος: Έκθεση ζωγραφικής της Ελέσας Αντύπα στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Τέχνη γένους θηλυκού: Ομαδική έκθεση από τη ψηφιακή πλατφόρμα Culture365

Τα θεωρητικά αντικείμενα. Έργα 2017-2020: Έκθεση του Ηλία Παπαηλιάκη στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή, στην καρδιά της Αθήνας