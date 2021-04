Wisdom and Nature: Ενα καλλιτεχνικό project για τη σωτηρία του Πλανήτη

Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο

Wisdom and Nature είναι ο τίτλος της υποβλητικής online έκθεσης & της foundraising δημοπρασίας του οίκου Christie’s (από 8 ως 27 Απριλίου) στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το κοινωφελές ίδρυμα Le Ciel.

Le Ciel Foundation και ο κατάλογος της έκθεσης Wisdom an Nature

Και εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς τι γυρεύει αυτή η φωτογραφία εδώ τώρα; Kαι ποιο είναι το ίδρυμα Le Ciel;

To ίδρυμα προέκυψε το 2016, από την επιθυμία 9 νέων σχετικά ανθρώπων (ηλικίας 25-50ετών) να ζήσουν διαφορετικά… Χωρίς αυτή τη λοβοτομή μεταξύ πνευματικής και υλικής ζωής. Να διεκδικήσουν μια πιο πλήρη και ενεργητική ζωή κοντά στη φύση τους και τα οικοσυστήματα της Φύσης, αλλά και στους τελευταίους εκπροσώπους αυτόχθονων φυλών προικισμένων με μια πανάρχαια γνώση, προορισμένη να χαθεί…

Έτσι πήραν τους δρόμους και βρέθηκαν να τριγυρίζουν στον κόσμο. Με χάρτες, σχέδια, πληροφορίες, έρευνες, ψάχνοντας τους γηραιότερους σοφούς. Και η παραπάνω φωτογραφία είναι από τον πρώτο τους σταθμό, στον Αμαζόνιο όπου συνάντησαν τη Floriza da Cruz Pinto, στην κοινότητα της Maturaka.

Ακούγοντας σαγηνευμένοι τις περιγραφές της για τις εξωτερικές συνθήκες ζωής της φυλής της, «είδαν» τότε στην ορατή επιφάνεια των νερών του ποταμού, την αντανάκλαση της δικής τους εσωτερικής δύναμης και κυρίως της δυναμικής της Φύσης, της Ζούγκλας που τους περιέβαλλε σαν ευλογία.

Και αποφάσισαν να κάνουν τον γύρο του κόσμου σε αναζήτηση κι άλλων τέτοιων πλασμάτων: αρχηγών φυλών, θεραπευτών κ.α., για να τους ακούσουν, να γνωρίσουν τον περίγυρό τους και, πριν αυτός χαθεί μαζί με την ανεπίστρεπτη ομορφιά του πλανήτη, να τους καλέσουν στη Νέα Υόρκη και τα Ηνωμένα Έθνη για να μεταδώσουν έστω και για μια μέρα την πανάρχαια σοφία τους! Κι αυτό έκαναν και το κατέγραψαν στο ντοκιμαντέρ με τίτλο: “THE TWELVE”.

Αυτή η ομάδα κατάφερε να εντοπίσει τους 12, να τους γνωρίσει και να καταγράψει στο ομώνυμο ταινιάκι τη ζωή τους και τη σοφία τους, να χρηματοδοτήσει τις κοινότητες τους και τις δραστηριότητές τους και να… τους πείσει τον Νοέμβριο του 2017, να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη και να συμμετέχουν στη συνάντηση των Ηνωμένων εθνών, μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις τους…

Και τώρα συνεχίζουν με αυτή την έκθεση-δημοπρασία αυτόν τον θαυμαστό κύκλο του ξυπνήματος της συνείδησης, της αυτογνωσίας και της αντίληψης του Ποιοι τελικά είμαστε ή Θέλουμε να είμαστε.

Για τους ανθρώπους της Le Ciel Foundation το να σώσουμε τον Πλανήτη και τους Ανθρώπους του είναι ένα στοίχημα που δίνουν καθημερινά, ζώντας απρόσμενα και αντισυμβατικά ένα ολιστικό μοντέλο ζωής που ονειρεύονται ν’ ανοίξουν και σε χιλιάδες άλλους από όλους εμάς…

Ο γύρος του κόσμου σε μια ώρα και ένα τέταρτο!

THE TWELVE: Switch off your brain, open your heart and watch this film as a meditation. Και εδώ δεν θα συνεχίσω πλέον να περιγράφω, θα κλείσω με μια φωτογραφία της έκθεσης, καλώντας σας να συμμετάσχετε όπως εσείς θέλετε…