Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει πως διάσημοι σκηνοθέτες έχουν συνεργαστεί επανειλημμένα με τους ίδιους ηθοποιούς. Είναι μια συνηθισμένη πρακτική στο Χόλιγουντ, σκηνοθέτες να συνδέονται με ηθοποιούς. Οι συνεργασίες τους, δίνουν το ύφος που χαρακτηρίζει τον κάθε σκηνοθέτη κι έτσι πολλές φορές εάν δεις έναν ηθοποιό, θα υποψιαστείς ποιος μπορεί να έχει φροντίσει την σκηνοθεσία.

Ας δούμε 8 τέτοια παραδείγματα μαζί με τις μεγάλες συνεργασίες που έχουν γίνει!

1. Tιμ Μπάρτον και Τζόνι Ντεπ

Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στην ταινία «Ο Ψαλιδοχέρης» το 1990 κι από τότε έχουν κάνει μαζί 8 ταινίες κι έχουν αναπτύξει μια δυνατή φιλία. Ο Τζόνι Ντεπ φαίνεται πως ταίριαξε απόλυτα στον σκοτεινό και περίεργο κόσμο του Μπάρτον κι ο τελευταίος τον επέλεξε ξανά και ξανά. Ο Ντεπ μεταμορφώνεται αλλά κρατά πάντοτε αυτό το αλλόκοτο και γκόθικ ύφος που τον ξέρουμε με το λευκό δέρμα και τα έντονα μάτια.

Οι ταινίες στις οποίες συνεργάστηκαν είναι:

Ο Ψαλιδοχέρης (1990) Ed Wood (1994) Sleepy Hollow (1999) Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας (2005) Corpse Bride (2005) Sweeney Todd (2007) Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων (2010) Dark Shadows (2012)

2.Κρίστοφερ Νόλαν και Μάικλ Κέιν

Μοιάζει λες και σε κάθε ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν βρίσκεται κι ο Μάικλ Κέιν. Μήπως είναι τελικά και η αλήθεια; Μετρούν μαζί 8 συνεργασίες και σύμφωνα με τον Κέιν, ο Νόλαν τον θεωρεί γούρι του. «Όλες οι ταινίες που έχω κάνει μαζί του μετρούν πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Οπότε, πρέπει να με έχει σε μια ταινία ακόμη κι αν δεν έχει κάποιο ρόλο για μένα. Στη Δουνκέρκη, ήμουν απλώς ένα voice-over και μπήκε το όνομά μου στους τίτλους». Σίγουρα προσδίδει ένα κύρος η παρουσία του και ταιριάζει μοναδικά στις θεματικές του Νόλαν.

Οι ταινίες στις οποίες συνεργάστηκαν είναι οι εξής:

Batman Begins (2005) The Prestige (2006) The Dark Knight (2008) Inception (2010) The Dark Knight Rises (2012) Interstellar (2014) Dunkirk (φωνή- 2017) Tenet (2020)

3. Μάρτιν Σκορσέζε και Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Πρόκειται για μια από τις πιο κερδοφόρες συνεργασίες στην κινηματογραφική αγορά με συνολικές εισπράξεις ύψους 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για μόλις 6 ταινίες (μια εκ των οποίων μικρού μήκους). Ο Σκορσέζε έμαθε για τον Ντι Κάπριο μέσω του Ρόμπερτ Ντε Νίρο όταν ο τελευταίος δούλεψε με τον μόλις 19 χρονών τότε Ντι Κάπριο στο «This Boy’s Life». Έτσι ξεκίνησε μια θαυμάσια συνεργασία κι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πάντα μνημονεύει τον δάσκαλό του, Μάρτιν Σκορσέζε. Μεταξύ άλλων έχει πει «Κοντεύω να κλείσω τα 40, και κοιτάω πίσω σε κάποια από τα πράγματα που έκανα, και στο κέντρο βρίσκεται αυτή η κατά τύχη συνεργασία που είχα με τον Μάρτι». Φυσικά, το όνομα του Σκορσέζε δεν έλειπε κι από τις ευχαριστίες του, όταν ο Ντι Κάπριο κέρδισε το Όσκαρ που τόσο λαχταρούσε.

Οι ταινίες στις οποίες συνεργάστηκαν είναι:

Gangs of New York (2002) The Aviator (2004) The Departed (2006) Shutter Island (2010) The Wolf of Wall Street (2013) The Audition (2015)

4. Κουέντιν Ταραντίνο και Σάμιουελ Λ. Τζάκσον

Ο Ταραντίνο βρίσκει μεγάλη ευχαρίστηση να δουλεύει με τα ίδια ονόματα καθώς σύμφωνα με τον ίδιο κατανοούν το σενάριο και τα αστεία του. Τους αποκαλεί «Tarantino Superstars» αλλά ο πιο σπουδαίος από όλες τις συνεργασίες του είναι ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον με 6 ταινίες πλάι στον μεγάλο σκηνοθέτη. Πέρα από την συνεργασία τους, υπάρχει μια πολύ καλή χημεία που τους βοηθά να συνδέονται σε πολλά πράγματα, όπως η αγάπη τους για τον ασιατικό κινηματογράφο. «Υπάρχει απλά κάτι πολύ φυσικό στην σύνδεσή μας σε όρους της τέχνης του και του ταλέντου μου που μπλέκονται με έναν όμορφο και δημιουργικό, εύθυμο, εκστατικό, οργασμικό κατά μια έννοια τρόπο» έχει δηλώσει ο Τζάκσον.

Οι ταινίες στις οποίες έχουν συνεργαστεί είναι:

Pulp Fiction (1994) Jackie Brown (1997) Kill Bill Vol.2 (2004) Inglorious Basterds (2009) Diango Unchained (2012) The Hateful Eight (2015)

5. Μάρτιν Σκορσέζε και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Φυσικά και ο Σκορσέζε έχει κάνει μια αξιομνημόνευτη συνεργασία με τον Ντι Κάπριο αλλά σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Έχουν γυρίσει μαζί συνολικά 9 ταινίες, πολλές από τις οποίες μπαίνουν σε λίστες με τις καλύτερες όλων των εποχών. Είναι ένα δίδυμο του Χόλιγουντ συνδεδεμένο με την επιτυχία και μια επικείμενη συνεργασία τους πάντα φέρνει χαρά και μεγάλες προσδοκίες στο σινεφίλ κοινό. Κάτι αντίστοιχο έγινε άλλωστε με την τελευταία τους ταινία «The Irishman». Τώρα μένει να γυρίσουν ακόμη μια για να γίνει μια ολοκληρωμένη δεκάδα!

Oι ταινίες στις οποίες έχουν συνεργαστεί είναι:

Mean Streets (1973) Taxi Driver (1976) New York, New York (1977) Raging Bull (1980) The King of Comedy (1982) Goodfellas (1990) Cape Fear (1991) Casino (1995) The Irishman (2019)

6. Γουές Άντερσον και Μπιλ Μάρεϊ

Ο Μπίλ Μάρεϊ έχει συμμετάσχει σε 8 ταινίες του Γουές Άντερσον και ανήκει δικαιωματικά πια στον μοναδικό κόσμο που μόνο αυτός ο σκηνοθέτης έχει δημιουργήσει. Το στυλ τους έχει ταιριάξει απόλυτα και κάθε εμφάνιση του Μάρεϊ του πάει εξίσου, γεγονός που δεν μπορεί να τον αποκλείσει από επόμενες δουλειές του Άντερσον. Έτσι, αναμένουμε μέσα στο 2021 και την ένατη συνεργασία τους στην πολυναμενόμενη ταινία «The French Dispatch».

Οι ταινίες στις οποίες έχουν συνεργαστεί είναι:

Rushmore (1998) The Royal Tenenbaums (2001) The Life Aquatic with Steve Zissou (2004) The Darjeeling Limited (2007) Fantastic Mr. Fox (2009) Moonrise Kingdom (2012) The Grand Budapest Hotel (2014) Isle of Dogs (2018)

7. Σέρτζιο Λεόνε και Κλιντ Ίστγουντ

Μπορεί να μετρούν μόνο 3 ταινίες μαζί, μη ξεπερνώντας άλλες συνεργασίες, αλλά η δική τους έχει μείνει στην ιστορία του σινεμά και έδωσε δόξα στον Ίστγουντ. Πρόκειται για την τριλογία με τίτλο «Dollars Trilogy» ή αλλιώς γνωστή ως «Man with No Name Trilogy». Ανήκουν στο είδος των spaghetti western και θεωρούνται καθοριστικές ταινίες για το είδος, ανοίγοντας τον δρόμο και σε άλλες τέτοιες ταινίες. Πρωταγωνιστής είναι φυσικά ο Κλιντ Ίστγουντ σε έναν ρόλο που του ταιριάζει τέλεια!

Οι ταινίες της τριλογίας είναι:

A Fistful of Dollars (1964) For a Few Dollars More (1965) The Good, the Bad and the Ugly (1966)

8. Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τομ Χανκς

Σε αυτό το ντουέτο συμπεριλαμβάνεται ο τοπ σκηνοθέτης όλων των εποχών σύμφωνα με τις εισπράξεις και ο τοπ ηθοποιός σύμφωνα και πάλι με τις εισπράξεις. Η συνεργασία τους έχει αποφέρει 5 ταινίες που σημείωσαν τεράστια επιτυχία. Πέρα από τους κλασικούς τους ρόλους -ο ένας να σκηνοθετεί και ο άλλος να παίζει- έχουν δουλέψει ξανά μαζί και σε ρόλους παραγωγών. Ο Σπίλμπεργκ ήταν παραγωγός σε δύο από τις πρώτες ταινίες της καριέρας του Χανκς, το «The Money Pit» και το «Joe Versus the Volcano». Ακόμη, οι δυο τους ήταν συμπαραγωγοί στις σειρές «Band of Brothers» και «The Pacific».

Οι ταινίες στις οποίες συνεργάστηκαν είναι: