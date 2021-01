Οι 10 καλύτερες ταινίες και σειρές που έρχονται στο Netflix τον Ιανουάριο

Κάθε μήνα το Netflix προσθέτει νέες σειρές, ταινίες και εκπομές, τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε στις οθόνες μας μέσα από την πλατφόρμα. Έτσι, και τον Ιανουάριο νέα προγράμματα θα είναι διαθέσιμα, για να κάνουν τον μήνα μας λίγο πιο ευχάριστο.

Από νέες και κλασικές ταινίες μέχρι την επιστροφή αγαπημένων σειρών με νέες σεζόν, εμείς ξεχωρίσαμε τις 10 πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες της πλατφόρμας, που ανυπομονούμε να δούμε σύντομα.

Τα Θραύσματα μιας Γυναίκας

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας και έδωσε στην Βανέσα Κίρμπι το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για το 2020. Μάλιστα, λέγεται ότι αυτή είναι η ταινία που θα χαρίσει στην Κίρμπι το πρώτο της Όσκαρ.

Περιγραφή Netflix: Ένας αποτυχημένος τοκετός στο σπίτι έχει βαριές αισθηματικές επιπτώσεις για μια γυναίκα. Ένα χάσμα θλίψης την χωρίζει από τον σύντροφο και την οικογένειά της.

Καστ: Βανέσα Κίρμπι, Σάια ΛαΜπέφ, Έλεν Μπέρνστιν

Διαθέσιμο από 7 Ιανουαρίου

Godzilla

Περιγραφή Netflix: Μια ομάδα ειδικών, που περιλαμβάνει δύο επιστήμονες και έναν βιολόγο, πρέπει να σταματήσει ένα γιγάντιο ερπετό προτού καταστρέψει ολοσχερώς το Μαχνάταν.

Καστ: Μάθιου Μπρόντερικ, Ζαν Ρενό, Μαρία Πιτίλο

Διαθέσιμο από 1 Ιανουαρίου

The Best of Enemies

Περιγραφή Netflix: Το 1971, μια συνεδρίαση για τη σχολική ενοποίηση στη Β. Καρολίνα στρέφει μια ακτιβίστρια ενάντια σε έναν πρωτεργάτη της Κου Κλουξ Κλαν, πυροδοτώντας μια απίθανη φιλία.

Καστ: Ταράζι Π. Χένσον, Σαμ Ρόκγουελ, Μπάμπου Σίσεϊ

Διαθέσιμο από 5 Ιανουαρίου

Wonder Woman

Περιγραφή Netflix: Μια πολεμίστρια πριγκίπισσα αφήνει την ασφάλεια του προστατευμένου νησιού της, ελπίζοντας να βάλει τέλος σε έναν καταστροφικό πόλεμο που μαστίζει τον έξω κόσμο.

Καστ: Γκαλ Γκαντό, Κρις Πάιν, Κόνι Νίλσεν

Διαθέσιμο από 1 Ιανουαρίου

Μαρία Αντουανέτα

Περιγραφή Netflix: Αυτό το αντισυμβατικό δράμα εποχής καταγράφει την άνοδο μιας νεαρής βασίλισσας και τη ζωή της στην πολυτέλεια, αλλά και την απομόνωση, που τελικά οδήγησε στην πτώση της.

Καστ: Κίρστεν Νταστ, Τζέισον Σβάρτσμαν, Τζούντι Ντέιβις

Διαθέσιμο από 1 Ιανουαρίου

Karate Kid 2

Περιγραφή Netflix: Ο πρωταθλητής του καράτε Ντάνιελ Λαρούσο και ο κύριος Μιγιάγκι ταξιδεύουν στην Οκινάουα. Ο Μιγιάγκι βλέπει τον ετοιμοθάνατο πατέρα του και αναζωπυρώνει έναν παλιό έρωτα.

Καστ: Ραλφ Μάτσιο, Πατ Μορίτα, Νόμπου ΜακΚάρθι

Διαθέσιμο από 1 Ιανουαρίου

Το Μπινελίκι και η ιστορία του

Περιγραφή Netflix: Ο Νίκολας Κέιτζ παρουσιάζει αυτή τη γεμάτη βωμολοχίες εκπαιδευτική σειρά σχετικά με την ιστορία και τον αντίκτυπο μερικών διαβόητων «κακών» λέξεων στα Αγγλικά.

Καστ: Νίκολας Κέιτζ

Διαθέσιμο από 5 Ιανουαρίου

Blues Brothers 2000

Περιγραφή Netflix: Ύστερα από 18 χρόνια στη φυλακή και τον θάνατο του αδερφού του Τζέικ, ο Έλγουντ προσπαθεί να ξαναφτιάξει τους Μπλουζ Μπράδερς για να βοηθήσει ένα ατίθασο ορφανό.

Καστ: Νταν Ακρόιντ, Τζον Γκούντμαν, Τζο Μόρτον

Διαθέσιμο από 1 Ιανουαρίου

Riverdale – 5ος κύκλος

Περιγραφή Netflix: Καθώς ασχολούνται με τα φλέγοντα θέματα σεξ, έρωτας, σχολείο και οικογένεια, ο έφηβος Άρτσι και η παρέα του μπλέκουν σε ένα σκοτεινό μυστήριο του Ρίβερεντεϊλ.

Καστ: Κ. Τζ. Άπα, Λίλι Ράινχαρτ, Καμίλα Μέντες

Διαθέσιμο από 21 Ιανουαρίου

Cobra Kai – 3ος κύκλος

Περιγραφή Netflix: Δεκαετίες μετά το τουρνουά που άλλαξε τη ζωή τους, η αντιπαλότητα ανάμεσα στον Τζόνι και τον Ντάνιελ αναζωπυρώνεται σε αυτό το σίκουελ των ταινιών «Karate Kid».

Καστ: Ραλφ Μάτσιο, Γουίλιαμ Ζάμπκα, Σόλο Μαριντουένια

Διαθέσιμο από 1 Ιανουαρίου