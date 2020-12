Megaron Online: Χριστουγεννιάτικη γιορτή με τη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού

Η ιστορική Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού –η οποία έχει στο ενεργητικό της συμμετοχές σε συναυλίες εντός και εκτός συνόρων, καθώς και σε πολιτιστικά δρώμενα μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, αλλά και δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες–έρχεται την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020, στις 14:00, στη διαδικτυακή σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, για μια μοναδική χριστουγεννιάτικη συναυλία.

*Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο και τη σελίδα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο facebook έως τις 8 Ιανουαρίου 2021.

Λίγα λόγια για τη συναυλία

Για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της στο Μέγαρο, η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού επέλεξε κάλαντα και αγαπημένες μελωδίες από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο («Adelste Fideles», «Joy to the World», «Deck the Halls» κ.ά.). Θα τις ερμηνεύσει υπό τη διεύθυνση του Πλωτάρχη Γεωργίου Τσιλιμπάρη. H συναυλία θα είναι διαθέσιμη on demand στην ιστοσελίδα και στο facebook του Μεγάρου από τις 25 Δεκεμβρίου (14:00) έως τις 8 Ιανουαρίου 2021.

Το πρόγραμμα

«Christmas Festival»

«Κάλαντα Χριστουγέννων»

«Adeste Fideles»

«Joy to the world»

«Ω Έλατο»

«Rudolf the red-nosed reindeer»

«Jingle bell rock»

«Άγια Νύχτα»

«O Holy Night»

«Deck the Hall»

Για την περίοδο των γιορτών, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών προσφέρει στους φίλους του διαδικτυακές μεταδόσεις που απευθύνονται σε όλους. Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι διαθέσιμες δωρεάν από το site και τη σελίδα του Μεγάρου στο facebook.