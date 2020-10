Κeep Calm#26: Τα μοντέλα στο GNTM κουρεύονται και τα social media παίρνουν φωτιά

Το χθεσινό επεισόδιο του Greece’s Next Top Model ήταν το πιο πολυσυζητημένο και πολυαναμενόμενο επεισόδιο στο σόου. Έγινε επιτέλους το makeover των μοντέλων, που σόκαρε τους τηλεθεατές και χαρακτηρίστηκε γενικά ως αποτυχημένο.

Φυσικά, οι τηλεθεατές αντέδρασαν αμέσως και τα social media πήραν φωτιά. Δείτε τα πιο αστεία memes που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο και περιγράφουν με τον πιο σαρκαστικό τρόπο τις απίστευτες μεταμορφώσεις των παικτών!

Keep Calm#24: Η νέα σεζόν του Greece’s Next Top Model μόλις ξεκίνησε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Keep Calm#24: Η νέα σεζόν του Greece’s Next Top Model μόλις ξεκίνησε

Έχει συμβεί σε όλους!

— Greece’s Next Top Model (@GNTMgreece) October 13, 2020

Φουρθιώτης σε αναβάθμιση…

Τον Τσοντολινι τον κατάστρεψαν. Είχε την φυσικότητα και τον έκαναν φουρθιωτη #gntmgr pic.twitter.com/zszK1N8O9t

— me and my donkey (@kolfint) October 14, 2020