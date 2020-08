Το soundtrack του Αυγούστου: Η Μικαέλα Θεοφίλου επιλέγει 20 αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια

1. Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – Summertime

…And the living is easy.

2. Madeleine Peyroux – The Summer Wind

Η πιο τζαζ εκδοχή του κλασικού… καλοκαιρινού ανέμου που πρωτακούσαμε από τον Frankie.

3. Ville Valo & Natalia Avelon – Summer Wine

Στην υγειά μας!

4. The Lovin Spoonful – Summer In The City

Αν ξεμείνατε Αύγουστο στην πόλη… (τυχεροί!)

5. Stevie Wonder- A Place In the Sun

Για όλους μας υπάρχει μια θέση κάτω από τον ήλιο.

6. Crowded House – Weather With You

Η ωραιότερη καλοκαιρινή συμβουλή: Πάρε τον (καλοκαιρινό) καιρό όπου και αν πας.

7. Noir Désir – Le Vent Nous Portera

Ή αλλιώς φύσα αγέρι, φύσα αγέρι.

8. Seals & Croft- Summer Breeze

Αυτό το καλοκαιρινό αεράκι που όλα τα αλλάζει.

9. Bananarama – Cruel Summer

Το σάουντρακ του φετινού καλοκαιριού, το δίχως άλλο!

10. Martha Reeves & The Vandellas – Heat Wave

Γι’αυτή την κάψα…

11. Brian Hyland – Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini

Ωδή στην κομψότητα της παραλίας και σε ένα πουά μπικίνι.

12. Don Henley- Boys of Summer

Γιατί τα αγόρια του καλοκαιριού έχουν τη χάρη τους!

13. Bryan Adams – Summer Of ’69

Τότε που όλα (μάλλον) ήταν αλλιώς…

14. Kid Rock – All Summer Long

Για την καλοκαιρινή ρεμαλοσύνη και αλητεία…

15. The Stranglers – Always The Sun

Πάντα αυτός…Πάντα ο ήλιος, ο Ηλιάτορας!

16. Terry Jacks – Seasons In The Sun

We had joy, we had fun!

17. The Beach Boys- Kokomo

Και μόνον ότι το τραγουδούν οι Beach boys είναι αυτόματα καλοκαιρινό τραγούδι πόσο μάλλον που ήταν το σάουντρακ της ταινίας Cocktail.



18. Phil Collins- Against All Odds

Μόλις δείτε (ξανά) το video clip (και την ταινία) θα καταλάβετε γιατί μυρίζει καλοκαίρι.

19. John Travolta & Olivia Newton John – Summer Nights

Δεν φαντάζομαι να θέλετε συστάσεις…

20. Katrina & The Waves – Walking On Sunshine

Κυριολεκτικά & μεταφορικά εκεί πρέπει να περπατάμε…