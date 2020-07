Τι να δούμε σήμερα; Οι εκδηλώσεις της Τρίτης 14 Ιουλίου

ΘΕΑΤΡΟ

Πάρκινγκ, του Θανάση Ταταύλαλη

Η παράσταση «Πάρκινγκ» έρχεται στο θερινό Θέατρο Λαμπέτη με τον Ορέστη Τζιόβα, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Θανάση Ταταύλαλη. Μια γλυκιά ιστορία, ένα ταξίδι αυτοπροσδιορισμού και ζωής που έχει ως αφετηρία ένα μουντό γκρίζο πάρκινγκ. Ένας ήρωας, που θα μπορούσε να είναι κάποιος από εμάς, αποφασίζει μια μέρα να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να βρει το δρόμο του με απρόσμενη πορεία και εξέλιξη.

Τρίτη 14 Ιουλίου, 21:30

10€ – 15€

Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Αμπελόκηποι

PERFORMANCE

Now that we meet again, του Daniel Wetzel των Rimini Protokoll

Για μία εβδομάδα ο Daniel Wetzel παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα την περφόρμανς με τίτλο «Now that we meet again» στο πλαίσιο του φεστιβάλ Χλωροκίνη στο BIOS. Το ιδρυτικό μέλος των Rimini Protokoll, την ομάδας που σύστησε το αθηναϊκό κοινό το θέατρο ντοκουμέντο, παρουσιάζει την τελευταία του δουλειά στην Αθήνα λίγο πριν την επιστροφή του στο Βερολίνο. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο απομόνωσης, κοινό και performers έρχονται και πάλι κοντά για μια σειρά πολύ προσωπικών συναντήσεων.

Τρίτη 14 Ιουλίου, 21:00, 21:45, 22:30

8€

BIOS, Πειραιώς 84, Αθήνα

Το σύντομο καλοκαίρι της παιδικής αναρχικής δημοκρατίας, του Ακύλλα Καραζήση

Για δύο μέρες το Ρομάντσο μετατρέπεται σε χώρο πολιτικής συγκέντρωσης για λίγους, ενώ στο βήμα ανεβαίνουν κάποιοι ασυνήθιστοι ομιλητές. Ο Ακύλλας Καραζήσης επιμελείται και παρουσιάζει μια περφόρμανς στην οποία μικρά παιδιά διαβάζουν πολιτικά κείμενα και μανιφέστα, ενώ ο ίδιος αναλαμβάνει τη θέση του μουσικού και συνοδεύει παίζοντας ινδικό αρμόνιο.

Τρίτη 14 Ιουλίου, 21:00, 22:00

10€

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια

ΈΚΘΕΣΗ

Η Ανθρώπινη Μορφή στην Ελληνική Ζωγραφική 20ός Αιώνας

Η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου και το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη παρουσιάζουν στους χώρους του Ιδρύματος την έκθεση «Η Ανθρώπινη Μορφή στην Ελληνική Ζωγραφική στον 20ό αιώνα». Εβδομήντα τρεις μοναδικοί πίνακες της νεοελληνικής ζωγραφικής παρουσιάζονται με σκοπό να προβάλουν την περιπέτεια της ανθρώπινης μορφής στην ιστορία της ελληνικής ζωγραφικής του 20ού αιώνα.

Τρίτη 14 Ιουλίου, 10:00-18:00

Από 4€

Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 &, Μέρλιν 1, Αθήνα