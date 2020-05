Χορογραφίες καραντίνας #15: Η Ηρώ Αποστολέλλη φτιάχνει ένα video #μένοντας_σπίτι

Η Ηρώ Αποστολέλλη ζει στην Αθήνα. Ασχολείται με τον χορό και την εναλλακτική ιατρική. Είναι απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης και του Oriental Medicine and Shiatsu Training Center. Ήταν ιδρυτικό μέλος μαζί με την Αγνή Παπαδέλη- Ρωσσέτου, της ομάδας χορού Carnation (2009 – 2014) με την οποία δημιούργησαν από κοινού τα έργα Indirect speech, Actual wording και Was it me?.

Συμμετείχε στο 4ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με το έργο Umbilicus.

Έχοντας στο νου ότι χορός είναι μία κυρίως σωματική τέχνη και ότι ο σύγχρονος χορός είναι, όπως όλη η σύγχρονη τέχνη μία ιδιαίτερα αναστοχαστική πρακτική, αναρωτιέμαι πως βιώνεις αυτή τη συνθήκη του # μένουμε σπίτι;

Το μένουμε σπίτι εμπεριέχει μια δόση πατριαρχίας. Μείνε μέσα, μη μιλήσεις, να είσαι ανεκτική, υπάκουη, καθαρή, να φοβάσαι. Τα περιοριστικά μέτρα είναι αναγκαία λόγω ασθενούς συστήματος υγείας. Και για αυτό το λόγο το βιώνω περισσότερο σαν επιβολή παρά επιλογή.

Στην Κούβα με την πρώτη εμφάνιση του ιού χιλιάδες φοιτητές Ιατρικής συμμετείχαν σε μια «ενεργή αναζήτηση» πιθανών κρουσμάτων, από πόρτα σε πόρτα, ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως όλα τα κρούσματα και οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί να μην προλάβουν να μεταδώσουν την ασθένεια Covid-19 σε άλλους. Μέσα σε τρεις ημέρες επισκέφθηκαν 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Ως μη ευπαθής οργανισμός αντιστέκομαι στην τρομοκρατία για τον κορωναϊό. Αν δε κάνω λάθος οι πιθανότητες να απειληθεί η ζωή μου από τον ιό είναι ίδιες με ένα τροχαίο. Δεν υπονοώ ότι οι η μη ευπαθείς ομάδες είμαστε άτρωτες, οδηγώ προσεχτικά ανέκαθεν. Υπακούω, για να μη διασπείρω τον ιό στις ευπαθείς ομάδες και ως ένδειξη αλληλεγγύης στο νοσηλευτικό προσωπικό που δεν αντέχει στη πιθανότητα νοσηλείας ενός επιπλέον ατόμου.

Εντοπίστηκαν 150 κρούσματα στη δομή μεταναστών στο Κρανίδι. Η αμέλεια της ηγεσίας, εγκληματική. Είναι συγκινητικό που στην πόλη μας συνεχίζουν να λειτουργούν συλλογικότητες αλληλεγγύης όπως το Καμία Ανοχή, ο Άλλος Άνθρωπος, Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων Μηδενική Ανοχή, το Μοίρασμα, οι οποίες στηρίζουν τους πρόσφυγες, τους/τις άστεγους/ες, τις φυλακισμένες, τους Ρομά.

Τη στιγμή που μία συζήτηση για το σώμα-ως εμπειρία όχι ως οργανικό υλικό- τη συνύπαρξη και τον δημόσιο χώρο είναι ενεργή, πώς βιώνεις το προληπτικό μέτρο της απαγόρευσης ή -ας πούμε- περιορισμού της κυκλοφορίας

ΕΧΕΙΣ ΤΡΕΛΑΘΕΙ;

τώρα φύγε, τώρα έλα, τώρα χόρεψε, τώρα κάτσε, τώρα σήκω, τώρα γράψε, τώρα φύγε, τώρα έλα, τώρα άκουσε, τώρα φύγε, τώρα έλα, τώρα κάτσε, τώρα δες, τώρα φύγε, τώρα φύγε πάλι,

τώρα πήγαινε πιο πίσω, τώρα έλα, τώρα έλα κοντά, τώρα φύγε, φύγε, φύγε, τώρα κάτσε, τώρα σήκω,

τώρα χόρεψε, τώρα φύγε, τώρα φύγε και έλα πίσω στις 12.

Πρόκνη, Το Ίδιο Ποίημα, Queer Ink, 2019

Αισθάνομαι ότι έχω υποστεί μετάλλαξη. Είναι αφύσικο να μην αγγιζόμαστε, δεν είναι ανθρώπινο. Είναι αυταρχικό να μην κολυμπάμε. Ευελπιστώ όμως ότι θα ξαναγεννηθούμε.

Η προειδοποίηση ότι η σωματική οικειότητα είναι επικίνδυνη, καθώς και η υποχρέωση να κρατάμε συγκεκριμένες αποστάσεις έχει αλλάξει τους τρόπους που κινούμαστε στο δημόσιο χώρο. Περπατάμε στο δρόμο και αποφεύγουμε να διασταυρωθούμε με αγνώστους, συναντάμε γνωστούς και τους μιλάμε από μακριά. Πως βιώνεις αυτές τις υποχρεωτικές αποστάσεις και τι κατ’ ανάγκη νέες προσωπικές σχέσεις που δημιουργούν;

Νύχτωσε, τα βλέφαρα κλείνουν. Βζζζουπ. Σε ένα παγκάκι ξύλινο χωρίς πλάτη καθόμαστε δέκα άτομα. Το τελευταίο άτομο πρέπει να βρει την λέξη που χαρακτηρίζει το πρώτο για να καταχωρηθεί στο σύστημα παρακολούθησης των μετακινήσεών μας. Είμαι τρίτη από το τέλος και έχω βρει την “τέλεια” λέξη για την κοπέλα που μου αντιστοιχεί.

Έρχεται ένας ομορφούλης χαρωπά και μας ανακοινώνει ότι η διαδικασία θα επισπευσθεί, θα αποφασίζουν οι ίδιοι την λέξη που μας χαρακτηρίζει. Μας δίνει λίγο χρόνο ακόμα. Αγωνιώ αν θα προλάβω να δώσω την λέξη της συντρόφισσάς μας. Έχει πορτοκαλί μαλλιά μακριά, ντεγκραντέ, κάθε επίπεδο σε άριστη ευθεία κομμένο. Πρόλαβα! Καταχωρήθηκε ως Χτένα. Ξημέρωσε, ανοίγω το ένα βλέφαρο με την αίσθηση από πιόνι του συστήματος.

Ενώ στην διάρκεια της ημέρας έχω βρει πλέον τρόπους να διαχειρίζομαι τη νέα πραγματικότητα, έχει αλλάξει όχι μόνο το περιεχόμενο αλλά και η ποιότητα των ονείρων μου. Αισθάνομαι ότι έχω υποστεί μετάλλαξη. Είναι αφύσικο να μην αγγιζόμαστε, δεν είναι ανθρώπινο. Είναι αυταρχικό να μην κολυμπάμε. Ευελπιστώ όμως ότι θα ξαναγεννηθούμε.

Και μια και η συζήτηση αφορά το διαδίκτυο, πως αισθάνεσαι με τις αναρτήσεις χορογραφιών στο διαδίκτυο; Και ακόμη, πως νομίζεις ότι αυτή η αναγκαστική πύκνωση του χρόνου χρήσης του ψηφιακό κόσμο θα μας επηρεάσει γενικά και τον κόσμο του χορού ειδικότερα;

Λόγω μητρότητας ο χρόνος για σύνδεση στο διαδίκτυο είναι περιορισμένος. Χρησιμοποιώ βιντεοκλήσεις, παρακολουθώ και παραδίδω κάποια διαδικτυακά μαθήματα. Απαιτεί μία άλλου είδους ενέργεια, πρωτόγνωρη, και μένω με μία βαθιά κούραση. Μου παίρνει έπειτα κάποιο χρόνο να ανασυνταχθώ. Συνέβη ακραία γρήγορα η προβολή χορευτικών και θεατρικών έργων στο διαδίκτυο, πριν καν προλάβουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι τα θέατρα θα παραμείνουν κλειστά για καιρό. Τη θεατρική και χορευτική πράξη χρειάζομαι να τις μοιράζομαι τη στιγμή που συμβαίνουν, δεν είναι ταινία που αν δεν τη δεις στο σινεμά την παρακολουθείς στο DVD.

Παρόλο που είναι αρκετά πρόσφατη αυτή η νέα συνθήκη έχει επηρεάσει τις καλλιτεχνικές και προσωπικές σου αναζητήσεις; Συνεχίζεις να δουλεύεις με το υλικό που ερευνούσες πριν ή σ έχει οδηγήσει σε νέες περιοχές ή; Αν ναι σε ποιες;

Αντιμετωπίζω τον χορό ως μία μορφή ασκητισμού. Η πρακτική ένωσης μυαλού και σώματος ενισχύει την απόλαυση στο ολοήμερο παιχνίδι με τον γιο μας και ταυτόχρονα λειτουργεί θεραπευτικά τις στιγμές απόγνωσης και πανικού. Με αυτή την έννοια, διατείνομαι ότι παραμένω ζωντανή και ενεργή χορεύτρια και χορογράφος!

Έχοντας στο νου μου μάλλον τα 52 πορτραίτα του Jonathan Burrows – οι ωραίες ιδέες είναι για να τις δανείζεσαι- σε μία κάντ’ο μόνος σου εκδοχή χωρίς οδηγίες και περιορισμούς, θα ήθελες να στείλεις ένα σύντομο βίντεο; Ένα χορογραφικό ημερολόγιο καραντίνας. Ό,τι σημαίνει για σένα χορογραφία…