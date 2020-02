Όσκαρ 2020: Οι ομιλίες που ξεχωρίσαμε από την 92η τελετή απονομής Όσκαρ

Τα φετινά Όσκαρ ήταν σίγουρα τα πιο ανατρεπτικά που έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό. Για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων μία ξενόγλωσση ταινία δεν αρκέστηκε στο Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας (Best International Feature Film), αλλά κέρδισε και το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς: το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας (Best Picture).

Τα «Παράσιτα» κέρδισαν και δύο άλλα μεγάλα βραβεία, το Βραβείο Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου. Έτσι, ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, ο Bong Joon-Ho, φανερά έκπληκτος και συγκινημένος έδωσε έναν από τους πιο συγκινητικούς λόγους της βραδιάς.

Συγκινητικοί, όμως, ήταν και οι Joaquin Phoenix, Brad Pitt και Laura Dern, οι οποίοι κέρδισαν φέτος το πρώτο τους Όσκαρ ηθοποιίας. Ας δούμε, λοιπόν, όλα όσα είπαν οι μεγάλοι νικητές των 92ων Βραβείων Όσκαρ που σίγουρα έγραψαν ιστορία.

«Μετά το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, νόμιζα ότι αυτό ήταν και ήμουν έτοιμος να ξεκουραστώ!» είπε χαριτολογώντας ο Κορεάτης σκηνοθέτης και συνέχισε με μία συγκινητική αναφορά στον Μάρτιν Σκορσέζε, δηλώνοντας «όταν ήμους νέος και σπούδαζα κινηματογράφο, μία φράση με είχε στιγματίσει: Το πιο προσωπικό είναι το πιο δημιουργικό. Αυτή η φράση ανήκει στον σπουδαίο Martin Scorsese.» Ο Bong Joon-Ho, όμως δεν έμεινε εκεί, καθώς στη συνέχεια ευχαρίστησε και τον Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος πάντα έβαζε στη λίστα του ταινίες του, όταν οι περισσότεροι στις ΗΠΑ δεν ήταν εξοικιωμένοι με τον κινηματογράφο του Κορεάτη. Στο τέλος, ευχαρίστησε και τους Σαμ Μέντες και Τοντ Φίλλιπς, ενώ αναρωτήθηκε αν επιτρέπεται να ..τεμαχίσει το βραβείο του και να το μοιράσει στους υπόλοιπους υποψηφιους.

The audience demands that the #Oscars let the creators, cast, and crew of Best Picture winner #Parasite finish their speeches pic.twitter.com/Itd6ZuHq72

Φανερά έκπληκτοι οι συντελεστές του Parasite σηκώθηκαν για να παραλάβουν το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, καθώς οι εκφωνητές της τελετής τόνιζαν ότι πρόκειται για την πρώτη ξενόγλωσση ταινία που κερδίζει αυτό το βραβείο.

Πρώτη μίλησε η παραγωγός της ταινίας Kwak Sin-ae, η οποία αρχικά δήλωσε άφωνη, λέγοντας ότι: «δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα συμβεί αυτό, είμαστε τόσο ευτυχισμένοι! Νίωθω ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια πρωτοφανή στιγμή στην ιστορία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Ακαδημίας που πήραν αυτή την απόφαση!»

Βέβαια τα ευτράπελα δεν έλειψαν από αυτή την ομιλία, καθώς όταν η παραγωγός Miky Lee πήρε τον λόγο, τα μικρόφωνα έκλεισαν και οι κάμερες στράφηκαν στην Jane Fonda για να «κλείσει» την απονομή! Φυσικά, οι καλεσμένοι της βραδιάς δεν το άφησαν να περάσει έτσι και έτσι είδαμε την Charlize Theron, τον Tom Hanks, την Rita Wilson, την Margot Robbie και άλλους μεγάλους σταρ να φωνάζουν για να ανοίξουν τα μικρόφωνα.

Έτσι, η Micky Lee μίλησε και ευχαρίστησε τόσο τον Bonh Joon-Ho όσο και το κορεατικό κοινό, αφού «χωρίς αυτούς δεν θα ήταν κανείς από εμάς εδώ.»

An emotional Joaquin Phoenix concludes his acceptance speech by remembering his brother River Phoenix: «When he was 17, my brother wrote this lyric. He said, ‘Run to the rescue with love—and peace will follow.'» https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/rg89eYCyLK

— ABC News (@ABC) February 10, 2020