Γιατί δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον George Michael

Αυτά είναι τα τέταρτα Χριστούγεννα που μας πιάνει μελαγχολία όταν ακούμε το «Last Christmas» , καθώς μας θυμίζει ότι ο George Michael δεν είναι πια κοντά μας. Ο καλλιτέχνης που άλλαξε τα Χριστούγεννα μας με τον πιο όμορφο τρόπο -με ένα μοναδικό τραγούδι που δεν θα βαρεθούμε ποτέ να ακούμε, «έφυγε» σαν σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Το φαινόμενο «Last Christmas»

Όπως είπαμε, το όνομα του George Michael είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένο με τα Χριστούγεννα. Μπορεί το «Last Christmas» να μιλάει για χωρισμό εν μέσω Χριστουγέννων, αλλά κέρδισε αμέσως το κοινό και έκανε τον George Michael διάσημο σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι 35 ολόκληρα χρόνια αργότερα θεωρείται ένα από τα κορυφαία χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που ακούμε ξανά και ξανά κάθε χρόνο.

Όσο περίεργο και αν ακούγεται, δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στο νούμερο 1 των charts, καθώς κυκλοφόρησε παράλληλα με το επίσης διάσημο «Do They Know It’s Christmas» της Band Aid, στο οποίο βέβαια ο George Michael επίσης συμμετείχε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έγινε επιτυχία, καθώς έγινε 2x πλατινένιο σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πλέον θεωρείται «κλασικό«.

Έδωσε μάλιστα το όνομα του και στην φετινή ταινία της Emilia Clarke με τίτλο «Last Christmas» , η οποία ακολουθεί την Clarke ως Kate, μια -μεταξύ άλλων- «θαυμάστρια» του George Michael, η οποία ζει τον χριστουγεννιάτικο έρωτα υπό τους ήχους της μουσικής του Michael. Εκτός από το «Last Christmas» ακούμε 14 άλλα τραγούδια του, όπως το «Waiting For That Day,» «Praying For Time,» «Too Funky,» «Fantasy,» αλλά και ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι, το «This Is How (We Want You To Get High).»

Μια ταινία που μπορεί να μην έλαβε τις καλύτερες κριτικές λόγω της πλοκής του, αλλά αποτελεί σίγουρα ένα «ερωτικό γράμμα» προς τον George Michael, την μουσική του, την «κληρονομιά» του και φυσικά μας θυμίζει ότι ο Michael όχι μόνο δεν έχει ξεχαστεί, αλλά συνεχίζει να έχει μας επηρεάζει κάθε μέρα με τη μουσική του.

Μια ματιά στις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του

Ο George Michael, όμως, δεν ήταν μόνο το «Last Christmas». Σίγουρα αυτό αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα και πολυαγαπημένα μας τραγούδια, ο Michael όμως κατάφερε να μην συνδεθεί με ένα μόνο χριστουγεννιάτικο hit, αλλά να κάνει πολύ ποιοτικές δουλειές που άλλαξαν για πάντα τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την pop μουσική.

Εξάλλου, ο George Michael δεν ήταν ένας απλός pop star, η pop μουσική ήταν «ιδεολογία» για εκείνον. Γι’ αυτό και κατάφερε να επανακαθορίσει την pop μουσική των 80s. Ακόμα και ως μέλος των Wham! με τα χαρούμενα χορευτικά τους τραγούδια, ο George Michael αποτέλεσε «trendsetter» με την ξανθιά του χαίτη και το μακρύ του σκουλαρίκι στο ένα αυτί. Και φυσικά ακόμα ακούμε τραγούδια τους, όπως το «Wake Me Up Before You Go Go» παρ’ όλο που κυκλοφόρησαν πάνω από 30 χρόνια πριν και έχουν 80s ήχο.

Όπως είναι φυσικό, όμως, ο Michael δεν άφησε τη μουσική των Wham! να τον καθορίσει. Συνέχισε με μεγάλες σόλο επιτυχίες, με τις οποίες και πάλι άφησε το στίγμα του. Κάθε δίσκος για εκείνον σήμαινε και μια ριζική αναθεώρηση του ποιος ήταν και τι αντιπροσώπευε. Στο πρώτο του δίσκο «Faith» (1987) και στο βίντεο κλιπ του ομώνυμου τραγουδιού άλλαξε εντελώς στιλ και αποκήρυξε το «χαρούμενο» και ανάλαφρο για πολλούς παρελθόν του, ενώ στο επόμενο άλμπουμ του «Listen Without Prejudice Vol. 1″ ξεκαθάρισε σε όλους ποιος είναι πλέον ο George Michael.

Από τα 90s μέχρι και σήμερα

Στο πιο διάσημο hit του δίσκου αυτού, το «Freedom! ’90» έδειξε σε όλους τι θα πει pop μουσική για εκείνον, ενώ με τους σαρκαστικούς του στίχους σχετικά με την ποπ κουλτούρα και τα «αγόρια του MTV» απέδειξε ότι δε θέλει να είναι ακόμα ένας pop star. Με το βίντεο κλιπ του τραγουδιού και την διάσημη απουσία του από αυτό, έκανε ακόμα πιο ξεκάθαρη τη θέση του, που φυσικά είχε ως αποτέλεσμα ένα θρυλικό βίντεο με τα πιο διάσημα top models της εποχής (Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford).

Στο τελευταίο του άλμπουμ «Symphonica«, το μοναδικό live album που κυκλοφόρησε όσο ήταν εν ζωή, ακούσαμε τις πιο σημαντικές του επιτυχίες, αλλά και διασκευές αγαπημένων του κομματιών της Nina Simone, του Elton John, του David Bowie κ.α. Ένα άλμπουμ που μας θυμίζει πάντα τις δυνατότητες του George Michael και το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του.

Ένα, λοιπόν, είναι σίγουρο. Φέτος τα Χριστούγεννα, αλλά και για πολλά ακόμα χρόνια θα θυμόμαστε τον καλλιτέχνη εκείνο, που με τη μουσική του και την προσωπικότητα του άλλαξε για πάντα το πρόσωπο της pop μουσικής και συνεχίζει να μας επηρεάζει μέχρι και σήμερα.